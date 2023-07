Israël frappé par d’énormes manifestations alors que la refonte judiciaire de Netanyahu progresse

D’importantes manifestations ont eu lieu à travers Israël mardi après que le gouvernement d’extrême droite du Premier ministre Benjamin Netanyahu a vu son plan de refonte judiciaire controversé aller de l’avant au parlement du pays. Les changements fondamentaux proposés ont été adoptés en première lecture par le parlement israélien lundi soir. Mardi, au moins 71 personnes ont été arrêtées à travers le pays alors que des dizaines de milliers de manifestants bloquaient les autoroutes et se rassemblaient à l’aéroport.

Qu’est-ce qui a déclenché les protestations en Israël ?

Le gouvernement de coalition d’extrême droite de Netanyahu a accusé la Cour suprême d’Israël d’ingérence politique. Plus tôt cette année, le gouvernement a annoncé un plan visant à limiter le pouvoir du tribunal, déclenchant d’importantes manifestations à travers le pays. Le projet de loi qui a été adopté en première lecture lundi supprimerait le pouvoir du tribunal d’examiner et d’annuler les décisions prises par les ministres du gouvernement.

Les critiques disent que le gouvernement sape le pouvoir judiciaire indépendant du pays et son système démocratique de freins et contrepoids.

Mardi, des foules ont afflué sur les principales autoroutes d’Israël, certains manifestants lançant des fusées éclairantes et d’autres se couchant ou brûlant des pneus pour bloquer la circulation. La police a utilisé des canons à eau contre des manifestants près de Jérusalem, et un cheval a renversé un manifestant à Tel-Aviv, a rapporté BBC News.

Des manifestants agitent des drapeaux alors qu’ils sont aspergés d’eau par la police israélienne lors d’une manifestation contre le projet de loi de révision judiciaire du gouvernement israélien, à Tel Aviv le 11 juillet 2023. Des manifestants israéliens ont bloqué les autoroutes et ont convergé vers l’aéroport de Tel Aviv, intensifiant la résistance au dur – Le paquet de refonte judiciaire du gouvernement de droite, selon les opposants, menace la démocratie. JACK GUEZ/AFP via Getty Images

Des vétérans de l’armée israélienne ont organisé une manifestation à l’aéroport Ben Gourion d’Israël, tandis que d’autres manifestations ont été appelées devant le ministère israélien de la Défense, la résidence du président et l’ambassade des États-Unis.

« Je suis très inquiet et j’ai peur de ce qui va arriver à mon pays », a déclaré Aaron, qui manifestait devant l’ambassade des États-Unis, à CBS News. Il a dit qu’il avait déménagé en Israël il y a 30 ans avec sa famille.

« Nous avons travaillé dur pour construire ce pays, et j’ai l’impression que tout va être gâché parce que nous avons des dirigeants qui n’apprécient pas les valeurs de liberté, de démocratie et d’égalité », a déclaré Aaron. « Je pense qu’Israël est en train de perdre sa liberté, et nous comptons sur notre Oncle Sam – sur notre frère aîné – pour nous aider en cas de besoin. »

Des réservistes du service de renseignement israélien du Mossad et de son agence de sécurité intérieure Shin Bet ont menacé de cesser de se présenter au travail en réponse aux réformes judiciaires proposées, a rapporté BBC News. Ils ont rejoint des centaines d’autres réservistes qui ont fait des déclarations similaires, malgré un avertissement de l’armée selon lequel il agira contre quiconque ne se présentera pas au travail, a déclaré la BBC.

Contexte d’escalade de la violence

Depuis le début de l’année, une série de raids de l’armée israélienne ont tué et blessé des dizaines de Palestiniens en Cisjordanie en réponse à une série d’attaques palestiniennes. La plus récente raid sur le camp de réfugiés de Jénine vu au moins 13 Palestiniens tués et des milliers chassés de chez eux dans une opération de deux jours qui a été la plus importante menée par l’armée israélienne dans le territoire palestinien en 20 ans.

Le gouvernement israélien a déclaré que la mission impliquait la saisie d’armes et la destruction de postes de commandement et de tunnels appartenant à des groupes militants palestiniens. Un soldat israélien a été tué lors de l’opération visant ce que Netanyahu a appelé « l’enclave terroriste ».

«Jénine devait être un havre de paix. Ce n’est plus un havre de paix », a déclaré Netanyahu après la fin de l’opération israélienne là-bas.

Des manifestants palestiniens affrontent les forces militaires israéliennes dans la ville cisjordanienne de Jénine, le 4 juillet 2023. Nidal Eshtayeh/Xinhua via Getty Images

Le Premier ministre palestinien Mohammad Shtayyeh a qualifié le raid de « nouvelle tentative de détruire le camp et de déplacer ses habitants », a rapporté BBC News.

Au moins 154 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie et à Gaza jusqu’à présent cette année, selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires. Les attaques palestiniennes visant des Israéliens ont tué au moins 25 personnes, a rapporté l’Associated Press.

Le gouvernement ultra-nationaliste de Netanyahu

À la fin de l’année dernière, Netanyahu a entamé son sixième mandat en tant que Premier ministre israélien – un retour au pouvoir rendu possible par le vétéran de la politique former une coalition avec des membres de partis politiques extrémistes, d’extrême droite et ultra-religieux qui existaient depuis longtemps en marge de la politique israélienne.

Après son retour au pouvoir, Netanyahu a nommé certaines de ces personnalités controversées à des postes de direction au sein de son gouvernement, notamment Itamar Ben Gvir, un ultra-nationaliste radical qui a scandé « mort aux Arabes » dans le passé et a été reconnu coupable d’incitation au racisme et de soutien à une organisation terroriste. En tant que ministre de la Sécurité nationale, Ben-Gvir est désormais responsable de la police israélienne.

Ben-Gvir a déjà interdit le drapeau palestinien de flotter dans les espaces publics. Il cherche à modifier les lois sur les armes à feu pour faciliter l’achat d’armes à feu par les Israéliens et s’est engagé à accélérer la construction de colonies en Cisjordanie occupée. La construction de nouvelles colonies sape toute éventuelle solution à deux États qui verrait une nation palestinienne indépendante créée aux côtés d’Israël. Il s’est également engagé à assouplir les règles d’engagement de la police et des soldats et a promis un traitement plus dur des prisonniers palestiniens.

« Je pense qu’il y a suffisamment de raisons après la nomination de cet homme politique israélien pour se sentir constant, pour ressentir une peur constante », a déclaré Mounir Marjieh, un défenseur des Palestiniens de Jérusalem-Est, à CBS News en janvier.

Michal Ben-Gal a contribué à ce rapport.

