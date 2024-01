Israël frappe le sud de Gaza et les familles des otages exhortent Netanyahu à rechercher un accord

L’armée israélienne a bombardé lundi Khan Yunis, nouvel épicentre de la guerre à Gaza, alors que les familles des otages détenus par le Hamas l’exhortaient au Premier ministre. Benjamin Netanyahou parvenir à un accord pour obtenir leur libération.

Des témoins ont fait état de frappes meurtrières dans la nuit à Khan Yunis, la plus grande ville du sud de Gaza, et de violents combats entre soldats israéliens et militants du Hamas.

Netanyahu a juré une “victoire complète” sur le Hamas après les attaques des combattants du mouvement islamiste le 7 octobre qui ont fait environ 1.140 morts, pour la plupart des civils, selon un décompte de l’AFP basé sur des chiffres officiels israéliens.

Les militants du Hamas ont également capturé environ 250 otages et Israël affirme qu’il en reste environ 132 dans la bande de Gaza assiégée.

La guerre a fait craindre une escalade plus large, et des sirènes ont de nouveau retenti pendant la nuit dans le nord d’Israël, près de la frontière avec le Liban, selon l’armée israélienne.

Il y a eu des échanges de tirs presque quotidiens entre les forces israéliennes et le mouvement Hezbollah soutenu par l’Iran au Liban, et plusieurs régions du sud du Liban ont été touchées dans la nuit.

Une de ces frappes israéliennes a tué un combattant libanais du Hezbollah, selon une source du groupe aligné sur le Hamas.

La violence a également augmenté en Cisjordanie occupée par Israël.

Les rebelles houthis au Yémen ont également attaqué ce qu’ils considèrent comme des navires liés à Israël dans les voies de navigation vitales de la mer Rouge, provoquant des frappes de représailles des États-Unis et du Royaume-Uni, tandis que les attaques en Syrie et en Irak ont ​​été principalement revendiquées par des militants liés à l’Iran s’opposant au soutien américain à Israël.

– ‘Étape nécessaire’ –

Le Hamas a déclaré dans son premier rapport public sur les événements qui ont déclenché la guerre qu’il y avait eu « quelques fautes » de sa part, mais a également appelé à la fin de « l’agression israélienne » à Gaza.

Les attaques du 7 octobre constituent une « étape nécessaire » contre l’occupation israélienne des territoires palestiniens et un moyen d’obtenir la libération des prisonniers palestiniens, a-t-il déclaré dans son rapport de 16 pages.

Israël s’est engagé à « anéantir » le Hamas après les attaques et a lancé une offensive implacable qui a tué au moins 25 105 personnes à Gaza, pour la plupart des femmes et des enfants, selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas à Gaza.

La campagne israélienne a tué “environ 20 à 30 pour cent” des combattants du Hamas et est encore loin de son objectif de destruction du mouvement islamiste, selon les estimations des services de renseignement américains, a rapporté dimanche le Wall Street Journal.

Les Etats-Unis, le Qatar et l’Egypte, les pays qui ont négocié une trêve en novembre, essayaient de convaincre Israël et le Hamas d’approuver un plan qui libérerait tous les otages en échange du retrait israélien de Gaza.

Netanyahu a soutenu qu’Israël devait conserver le contrôle de la sécurité après la guerre et a rejeté la possibilité d’une « souveraineté palestinienne ».

Les États-Unis, alliés majeurs, et d’autres ont estimé qu’une soi-disant solution à deux États était le seul moyen de garantir la sécurité à long terme d’Israël.

– ‘Ramener les otages’ –

Netanyahu subit également d’intenses pressions pour obtenir le retour des otages et expliquer les failles de sécurité entourant les attentats du 7 octobre.

Les proches et les partisans des otages se sont à nouveau rassemblés dimanche soir près de la résidence de Netanyahu à Jérusalem pour leur retour.

“Nous demandons à notre gouvernement d’écouter, de s’asseoir à la table des négociations et de décider s’il accepte cet accord ou tout autre qui conviendrait à Israël”, a déclaré Gilad Korenbloom, dont le fils est otage à Gaza.

John Polin, également père d’un otage, a déclaré que les Israéliens servaient leur pays et qu’en retour « nous attendons du gouvernement qu’il assure notre sécurité ».

“Nous demandons au gouvernement de jouer son rôle, de proposer un accord, de le mener à bonne fin et de ramener vivants les otages restants”, a déclaré Polin.

Netanyahu a déclaré dans une déclaration vidéo publiée après le rapport du Hamas qu’en échange de la libération des otages israéliens, le Hamas exigeait la fin de la guerre, le retrait des troupes israéliennes de Gaza, la libération des prisonniers palestiniens et des garanties que le Hamas resterait. en puissance.

“Si nous acceptons cela, nos soldats sont tombés en vain”, et la sécurité ne sera pas garantie, a-t-il déclaré.

Le ministre français de la Défense, Sébastien Lecornu, devait rencontrer lundi les familles des otages du Hamas, avant de s’entretenir avec Netanyahu et son homologue israélien Yoav Gallant.

Les 27 ministres des Affaires étrangères de l’UE, favorables à une solution à deux États, tiendront également lundi des entretiens séparés avec leurs homologues israéliens et palestiniens à Bruxelles, même si le haut diplomate israélien Israel Katz et Riyad al-Maliki de l’Autorité palestinienne ne devraient pas le faire. asseyez-vous ensemble.

– Crise humanitaire –

Les agences des Nations Unies ont mis en garde contre la famine et les maladies alors que les Gazaouis, dont 1,7 millions sont déplacés, sont aux prises avec des pénuries d’eau, de soins médicaux et d’autres produits essentiels lors des bombardements quotidiens.

Dimanche, 260 camions d’aide humanitaire ont été transférés vers Gaza, selon le COGAT, l’organisme du ministère israélien de la Défense chargé des affaires civiles palestiniennes, un chiffre bien inférieur aux niveaux d’avant-guerre.

Le chef du Hamas basé au Qatar, Ismail Haniyeh, a rencontré le ministre turc des Affaires étrangères pour discuter du conflit et de l’aide humanitaire, ont indiqué dimanche des sources diplomatiques.

Abdelrahmane Iyad, blessé à Gaza et actuellement soigné à bord du porte-hélicoptère français Dixmude, amarré en Egypte, a déclaré qu’il n’avait pas eu le temps de quitter sa maison avant qu’elle ne soit touchée.

“J’étais avec mes parents, mon frère, ma sœur, ma deuxième sœur, son mari et leur fille. Ils sont tous morts. Je suis le seul survivant”, a-t-il déclaré.

