Israël frappe le plus grand complexe hospitalier de Gaza, selon les responsables de la santé | Conflit israélo-palestinien Actualités

L’armée israélienne a affirmé que le Hamas opérait à al-Shifa, ce que le groupe armé et les responsables de l’hôpital ont nié.

Israël a attaqué trois hôpitaux à Gaza, dont le plus grand complexe médical de l’enclave, faisant apparemment de nombreuses victimes, a déclaré le ministère de la Santé de l’enclave gouvernée par le Hamas.

Une frappe israélienne a touché une cour du complexe hospitalier d’al-Shifa, où se réfugient des milliers de Palestiniens déplacés, a déclaré vendredi le porte-parole du ministère de la Santé, Ashraf al-Qudra.

« Israël prend maintenant ces mesures dangereuses contre les hôpitaux pour les mettre complètement hors service et par la suite déplacer les personnes qui s’y abritent, ainsi que les patients et les médecins », a déclaré al-Qudra à Al Jazeera.

L’armée israélienne a déclaré que le Hamas exploitait un centre de commandement sur le site de l’hôpital, y compris les entrées de son vaste réseau de tunnels, ce que le Hamas et les responsables de l’hôpital ont démenti.

Les responsables israéliens n’ont pas immédiatement commenté les informations faisant état des dernières frappes.

Mohammad Abu Salmiya, directeur général de l’hôpital al-Shifa, a déclaré que la frappe avait touché des civils situés à côté de plusieurs journalistes dans la cour, blessant quatre personnes, dont deux grièvement.

« Cela a fait de nombreuses victimes, notamment des blessés graves. Cela aurait pu être un massacre à cet endroit en raison du nombre de personnes dans ce complexe », a déclaré Abu Salmiya à Al Jazeera.

« Avant cela, ils ont bombardé un bâtiment tout près de l’hôpital. Et maintenant, il y a de violents affrontements et de violents bombardements à côté de l’hôpital.

Abu Salmiya a déclaré que les médecins et les patients étaient dans un état de peur en raison des explosions quasi constantes à proximité de l’établissement.

« Il ne se passe pas une seconde sans que des bombardements soient effectués à proximité de l’hôpital. De nombreuses fenêtres de l’hôpital ont été brisées et il y a de la peur et de l’anxiété parmi les médecins, les patients et les personnes déplacées », a-t-il déclaré.

« C’est une guerre contre les hôpitaux et une guerre contre tous les [Palestinian] citoyens.”

Une vidéo des conséquences apparentes de l’attaque montre plusieurs personnes criant et se précipitant pour se mettre à l’abri, ainsi qu’un homme blessé gisant sur le trottoir dans une mare de sang.

Al-Qudra a déclaré que deux hôpitaux pour enfants, Al-Rantisi et Al-Nasr, avaient également été touchés par « des attaques directes et des bombardements » vendredi.

Omar Shakir, directeur de Human Rights Watch pour Israël et la Palestine, a déclaré sur les réseaux sociaux que les installations médicales doivent être protégées et qu’« aucune zone n’est une zone de tir libre ».

L’attaque contre al-Shifa est la dernière d’une série de frappes signalées contre ou à proximité de l’hôpital de la ville de Gaza ces derniers jours.

La semaine dernière, l’armée israélienne a bombardé une ambulance devant l’hôpital, tuant 15 personnes, selon des responsables palestiniens.

Lundi, Al Jazeera et les médias palestiniens ont rapporté que les forces israéliennes avaient frappé des panneaux solaires fournissant de l’électricité au complexe médical, ce qui a suscité des démentis de la part des responsables israéliens.

Les responsables militaires israéliens ont publié des photos, des cartes illustrées et des enregistrements audio qui, selon eux, montrent que le Hamas utilise ces installations pour planifier des opérations et cacher ses combattants.

« Les terroristes du Hamas opèrent à l’intérieur et sous [al-Shifa] Hôpital et autres hôpitaux à Gaza », a déclaré le mois dernier le porte-parole, le contre-amiral Daniel Hagari.

Le Hamas, les autorités sanitaires et les responsables de l’hôpital al-Shifa ont nié que le groupe armé se cache dans ou sous le complexe.

L’armée israélienne a ordonné à plusieurs reprises l’évacuation de l’hôpital ces dernières semaines, suscitant la condamnation des groupes humanitaires qui affirment que les installations médicales doivent être épargnées par les combats.