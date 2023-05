Israël frappe le Jihad islamique à Gaza après l’échec du cessez-le-feu

Commentez cette histoire Commentaire

JERUSALEM – Israël a attaqué de nouvelles cibles dans la bande de Gaza jeudi alors que des militants islamistes continuaient de lancer des roquettes sur le territoire israélien, prolongeant en un troisième jour une violente flambée qui a tué plus de deux douzaines de Palestiniens et augmentant le risque d’un conflit plus large. Des avions israéliens ont frappé l’étage supérieur d’un immeuble au sud de l’enclave, tuant trois membres du Jihad islamique palestinien, dont un, Ali Hassan Ghali, que le groupe a identifié comme le chef de son programme de roquettes. Les deux autres étaient son frère et son neveu, selon les médias palestiniens.

Sept autres personnes ont été blessées lors de la frappe avant l’aube, selon le ministère palestinien de la Santé. Les attaques ont fait 25 morts depuis qu’elles ont commencé mardi matin, a indiqué l’agence, et blessé plus de 70 autres. Six enfants figurent parmi les personnes tuées, a-t-il ajouté.

Des militants de Gaza lancent des roquettes vers Tel-Aviv après des frappes israéliennes meurtrières

Israël, qui maintient un blocus strict du nord de Gaza, a déclaré que les points de passage frontaliers resteraient fermés jeudi.

Le ciblage d’Israël continue de se concentrer sur le Jihad islamique tout en évitant les coups directs sur le Hamas, la faction dominante et la plus lourdement armée de Gaza. Les responsables militaires ont déclaré qu’ils n’avaient vu aucun signe indiquant que le Hamas avait encore déployé ses propres armes lors de la dernière escalade, bien que le groupe ait à plusieurs reprises condamné les attaques d’Israël et promis de se venger.

Le Jihad islamique a tiré plus de 400 roquettes sur Israël, selon les Forces de défense israéliennes, avec des projectiles atteignant Tel-Aviv. Après une pause nocturne dans les lancements, les sirènes des raids aériens ont retenti tôt jeudi dans les villes proches de la frontière de Gaza.

Il n’y a eu aucun rapport de décès ou de blessures causés par des tirs de roquettes, la plupart ayant été détruits en vol par des systèmes de défense aérienne. Des responsables locaux ont déclaré que plusieurs maisons et véhicules avaient été touchés à Sderot, Netivot et dans d’autres communautés proches de Gaza. Une roquette est tombée sur le toit d’un jardin d’enfants dans la région d’Eshkol ; un autre a frappé un terrain de jeu vide. Les écoles de la région sont restées fermées pour un troisième jour jeudi.

Les efforts diplomatiques pour réduire les combats se sont poursuivis du jour au lendemain alors que les gouvernements s’inquiétaient des pertes en vies humaines et du risque d’aggravation du conflit. Les médias égyptiens ont rapporté qu’un accord entre les parties avait été conclu mercredi soir, mais aucune annonce officielle n’a été faite et les attaques se sont poursuivies. Des informations non confirmées dans les médias israéliens ont déclaré qu’un accord s’était effondré après qu’Israël ait refusé de suspendre sa pratique consistant à cibler des dirigeants militants.

Voici comment des roquettes de Gaza testent le dôme de fer d’Israël

Le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan, lors d’un appel à son homologue israélien mercredi, a encouragé les efforts régionaux de cessez-le-feu et a cité le « soutien indéfectible de l’administration Biden à la sécurité d’Israël, ainsi que son droit de défendre son peuple contre les attaques aveugles à la roquette ».

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a déclaré mercredi que la mort de civils, en particulier de femmes et d’enfants, était « inacceptable et doit cesser immédiatement ».

« Israël doit respecter ses obligations en vertu du droit international humanitaire, y compris l’usage proportionné de la force et prendre toutes les précautions possibles pour épargner les civils », a déclaré un communiqué de son bureau. « Le Secrétaire général condamne également le lancement aveugle de roquettes depuis Gaza vers Israël, qui viole le droit international humanitaire et met en danger les civils palestiniens et israéliens.

L’escalade militaire a commencé mardi matin par une opération au cours de laquelle 40 avions israéliens ont frappé trois immeubles à travers l’enclave, tuant trois hauts dirigeants du Jihad islamique et au moins 12 autres personnes. Israël a déclaré que les militants avaient été directement impliqués dans des attaques contre des Israéliens et en planifiaient d’autres « dans les jours ». L’un des hommes tués avait dirigé un barrage de plus de 100 roquettes lancées sur Israël au début du mois, à la suite de la mort d’un gréviste de la faim palestinien emprisonné du Jihad islamique.