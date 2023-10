Israël frappe le centre-ville de Gaza et mobilise 300 000 réservistes alors que la guerre entre dans son quatrième jour

JERUSALEM (AP) — Des avions de combat israéliens ont pilonné le centre-ville de Gaza, où se trouvent les centres de gouvernement du Hamas, avec des bombardements incessants jusqu’à mardi matin, après que le Premier ministre israélien a promis des représailles contre le groupe militant islamique qui « se répercuteraient sur des générations ».

La guerre qui dure depuis quatre jours a déjà fait au moins 1 600 morts, alors qu’Israël a été témoin de combats armés dans les rues de ses propres villes pour la première fois depuis des décennies et que des quartiers de Gaza ont été réduits en ruines. Le Hamas a également intensifié le conflit, s’engageant à tuer les Israéliens capturés si des frappes ciblaient des civils sans avertissement.

L’armée israélienne a déclaré avoir retrouvé les corps d’environ 1 500 militants du Hamas sur le territoire israélien alors qu’elle prenait le contrôle effectif du sud et « rétablissait le contrôle total » de la frontière. Il n’était pas clair dans l’immédiat si ces chiffres coïncidaient avec les décès précédemment signalés par les autorités palestiniennes.

Le porte-parole Richard Hecht a déclaré qu’aucun combattant du Hamas n’était entré en Israël depuis la nuit dernière, bien que des infiltrations soient encore possibles.

Israël a déclaré que le Hamas et d’autres groupes militants à Gaza détiennent plus de 150 soldats et civils enlevés en Israël après que l’attaque ait pris complètement au dépourvu son appareil militaire et de renseignement tant vanté.

Alors que l’armée israélienne a activé 300 000 réservistes dans le cadre d’une mobilisation massive, la question majeure était de savoir si elle lancerait une attaque terrestre sur le minuscule territoire côtier méditerranéen. La dernière attaque terrestre remonte à 2014.

Des milliers d’Israéliens ont été évacués de plus d’une douzaine de villes proches de Gaza, et des chars et des drones ont été déployés pour protéger les brèches dans la barrière frontalière de Gaza contre de nouvelles incursions. À Gaza, des dizaines de milliers de personnes ont fui leurs maisons alors que les frappes aériennes détruisaient les bâtiments.

Ces mesures, ainsi que la déclaration officielle de guerre d’Israël dimanche, ont montré qu’Israël s’orientait de plus en plus vers l’offensive contre le Hamas, menaçant de plus grandes destructions dans la bande de Gaza, densément peuplée et pauvre.

« Nous venons tout juste de commencer à frapper le Hamas », a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dans un discours télévisé à l’échelle nationale. « Ce que nous ferons à nos ennemis dans les jours à venir se répercutera sur eux pendant des générations. »

L’armée israélienne a déclaré avoir frappé dans la nuit des centaines de cibles du Hamas dans le quartier de Rimal, à Gaza, qui abrite les ministères et les bâtiments gouvernementaux du Hamas.

Hecht a déclaré que les Gazaouis avaient reçu l’ordre d’évacuer « via les réseaux sociaux » avant les frappes, mais n’a pas donné de détails.

Lundi, Israël a retrouvé d’autres corps provenant de l’étonnante attaque du week-end du Hamas contre des villes du sud d’Israël. Les secouristes ont découvert 100 corps dans la petite communauté agricole de Beeri — environ 10 % de sa population — après une longue confrontation entre otages et hommes armés.

L’armée israélienne a déclaré que plus de 900 personnes avaient déjà été tuées en Israël. À Gaza et en Cisjordanie, 704 personnes ont été tuées, selon les autorités locales ; Israël affirme que des centaines de combattants du Hamas en font partie. Des milliers de personnes ont été blessées des deux côtés.

En réponse aux attaques aériennes israéliennes, le porte-parole de la branche armée du Hamas, Abu Obeida, a déclaré lundi soir que le groupe tuerait un civil israélien captif chaque fois qu’Israël ciblerait des civils dans leurs maisons à Gaza « sans avertissement préalable ».

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a mis en garde le Hamas contre toute atteinte aux otages, déclarant : « Ce crime de guerre ne sera pas pardonné. » Netanyahu a nommé un ancien commandant militaire pour gérer la crise des otages et des personnes disparues.

Israël et le Hamas ont connu des conflits répétés ces dernières années, souvent déclenchés par des tensions autour d’un lieu saint de Jérusalem. Cette fois, le contexte est devenu potentiellement plus explosif. Les deux parties parlent de briser par la violence une impasse israélo-palestinienne laissée depuis des années par le processus de paix moribond.

L’attaque surprise du Hamas ce week-end a laissé un bilan de morts sans précédent depuis la guerre de 1973 avec l’Égypte et la Syrie. Cela a suscité des appels à écraser le Hamas quel qu’en soit le prix, plutôt que de continuer à tenter de l’étouffer à Gaza. Israël est dirigé par le gouvernement le plus d’extrême droite de tous les temps, dominé par des ministres qui rejettent catégoriquement la création d’un État palestinien.

Le Hamas, à son tour, se dit prêt à mener une longue bataille pour mettre fin à une occupation israélienne qui, selon lui, n’est plus tolérable. Le désespoir s’est accru parmi les Palestiniens, dont beaucoup ne voient rien à perdre sous le contrôle israélien incessant et les déprédations croissantes des colons en Cisjordanie, le blocus de Gaza et ce qu’ils considèrent comme l’apathie du monde.

Les attaques des deux côtés ont créé de nouvelles scènes de dévastation lundi. À Ashkelon, ville côtière du sud d’Israël, un homme tenant une béquille d’une main et un garçon plus âgé de l’autre se sont joints aux évacués qui étaient guidés depuis une rue après qu’une roquette a explosé devant une maison.

À Gaza, les Palestiniens ont fait passer les corps des morts parmi des foules denses d’hommes dans les décombres du camp de réfugiés de Jebaliya.

Tôt lundi soir, le bruit des explosions a résonné au-dessus de Jérusalem lorsqu’une volée de roquettes tirées depuis Gaza a touché deux quartiers – signe de la portée du Hamas. Les médias israéliens ont indiqué que sept personnes avaient été blessées.

Les avions de combat israéliens ont mené un intense bombardement de Rimal, un quartier résidentiel et commercial du centre de la ville de Gaza, après avoir averti les habitants d’évacuer. Au milieu d’explosions continues, le bâtiment abritant le siège de la Société palestinienne de télécommunications a été détruit.

Les frappes aériennes israéliennes sur Gaza ont rasé 790 logements et en ont gravement endommagé 5 330, a déclaré mardi le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU. Les dégâts causés à trois sites d’approvisionnement en eau et d’assainissement ont privé de service 400 000 personnes.

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a ordonné un « siège complet » de Gaza, affirmant que les autorités couperaient l’électricité et bloqueraient l’entrée de nourriture et de carburant.

Jan Egeland, secrétaire général du groupe d’aide du Conseil norvégien pour les réfugiés, a averti que le siège israélien serait un « désastre total » pour les habitants de Gaza.

« Il ne fait aucun doute que les punitions collectives constituent une violation du droit international », a-t-il déclaré à l’Associated Press. « Si cela aboutissait à la mort d’enfants blessés dans les hôpitaux en raison du manque d’énergie, d’électricité et de fournitures, cela pourrait constituer un crime de guerre. »

Le siège israélien laissera Gaza presque entièrement dépendante de son passage vers l’Égypte voisine à Rafah, où les capacités de fret sont inférieures à celles des autres points de passage vers Israël.

Un responsable militaire égyptien, s’exprimant sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à parler à la presse, a déclaré que plus de 2 tonnes de fournitures médicales du Croissant-Rouge égyptien avaient été envoyées à Gaza et que des efforts étaient en cours pour organiser des livraisons de nourriture et autres.

Des dizaines de milliers d’habitants de Gaza ont continué à fuir. L’ONU a déclaré mardi que plus de 187 000 des 2,3 millions d’habitants de Gaza ont quitté leurs maisons – le plus grand nombre depuis qu’une offensive aérienne et terrestre d’Israël en 2014 a déraciné environ 400 000 personnes.

L’UNRWA, l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, héberge plus de 137 000 personnes dans des écoles à travers le territoire. Les familles en ont accueilli quelque 41 000 autres.

Dans la ville de Rafah, au sud de Gaza, une frappe aérienne israélienne a tué 19 personnes, dont des femmes et des enfants, tôt lundi, a déclaré Talat Barhoum, médecin à l’hôpital local Al-Najjar.

Des centaines de militants du Hamas ont été enterrés sous les décombres de bâtiments détruits par Israël au cours des dernières 48 heures, selon le contre-amiral israélien Daniel Hagari. Ses affirmations n’ont pas pu être confirmées.

De nouveaux échanges lundi à la frontière nord d’Israël ont fait craindre que la guerre ne s’étende sur un nouveau front.

Des militants palestiniens du groupe du Jihad islamique se sont glissés du Liban vers Israël, déclenchant des bombardements israéliens sur le sud du Liban. Le groupe militant libanais Hezbollah a déclaré que cinq de ses membres avaient été tués et a riposté avec une volée de roquettes et de mortiers sur deux bases de l’armée israélienne de l’autre côté de la frontière.

Après avoir franchi les barrières israéliennes avec des explosifs à l’aube samedi, environ un millier d’hommes armés du Hamas se sont déchaînés pendant des heures, abattant des civils et enlevant des personnes dans les villes, le long des autoroutes et lors d’un festival de musique techno auquel ont participé des milliers de personnes dans le désert. Les militants palestiniens ont également lancé environ 4 400 roquettes sur Israël, selon l’armée.

Le porte-parole du Hamas, Abdel-Latif al-Qanoua, a déclaré à l’AP que les combattants du groupe continuaient de se battre à l’extérieur de Gaza et avaient capturé davantage d’Israéliens pas plus tard que lundi matin.

Il a déclaré que le groupe vise à libérer tous les prisonniers palestiniens détenus par Israël, qui dans le passé a accepté des accords d’échange déséquilibrés dans lesquels il a libéré un grand nombre de prisonniers contre des captifs individuels ou même les dépouilles de soldats.

Parmi les captifs se trouvent des soldats et des civils, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, pour la plupart des Israéliens mais aussi des personnes d’autres nationalités.

Le Hamas dirige Gaza depuis qu’il a chassé les forces loyales à l’Autorité palestinienne internationalement reconnue en 2007, et son pouvoir est resté incontesté malgré le blocus et les quatre guerres précédentes avec Israël.

Pendant ce temps, en Cisjordanie, les Palestiniens sont entrés dans un quatrième jour soumis à de sévères restrictions de mouvement. Les autorités israéliennes ont bouclé les passages vers le territoire occupé et fermé les points de contrôle, bloquant ainsi la circulation entre les villes et les villages. Les affrontements entre Palestiniens lanceurs de pierres et forces israéliennes sur le territoire depuis le début de l’incursion ont fait 15 morts Palestiniens, selon l’ONU.

___

Adwan a rapporté de Rafah, dans la bande de Gaza. les rédactrices AP Isabel DeBre et Julia Frankel à Jérusalem ; Wafaa Shurafa dans la ville de Gaza ; Tia Goldenberg à Tel Aviv, Israël ; Bassem Mroue et Kareem Chehayeb à Beyrouth ; Samy Magdy au Caire ; et Amir Vahdat à Téhéran, en Iran, ont contribué à ce rapport.

Josef Federman et Issam Adwan, Associated Press