Israël frappe le centre de Beyrouth – médias — RT World News

Une frappe aérienne israélienne apparente a frappé le centre de Beyrouth lundi matin pour la première fois depuis la guerre de 2006, selon des journalistes sur le terrain. Une campagne de bombardements d’une semaine au Liban a décapité le Hezbollah et fait fuir des centaines de milliers de civils.

La frappe dans le district de Kola a tué trois dirigeants du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), a-t-on confirmé. Le groupe est allié au mouvement militant Hezbollah, principale cible d’Israël dans l’escalade en cours, qui a pris de l’importance en ripostant contre l’armée israélienne il y a près de deux décennies.

Les Forces de défense israéliennes (FDI) n’ont pas encore revendiqué le mérite de l’attentat à la bombe, qui a touché l’étage supérieur d’un immeuble résidentiel, selon Reuters et Associated Press (AP). Plus d’une douzaine de personnes ont été blessées, a déclaré à l’AP une source de la Défense civile libanaise sous couvert d’anonymat, et a également tué un membre d’al-Jamaa al-Islamiya, un autre groupe militant mineur. Aucun des alliés du Hezbollah n’a joué un rôle significatif dans le conflit actuel, a indiqué l’agence de presse.















Les affrontements de faible intensité entre le Hezbollah et l’armée israélienne se poursuivent depuis octobre de l’année dernière, lorsque l’armée israélienne a lancé le siège de Gaza en représailles à une incursion meurtrière du groupe militant palestinien Hamas. Le Hezbollah, partisan du Hamas, a déclaré qu’il continuerait à lancer des roquettes à travers la frontière nord d’Israël jusqu’à ce qu’un cessez-le-feu soit conclu dans l’enclave palestinienne.

L’intensification de la campagne israélienne au Liban a commencé par une vague d’explosions de téléavertisseurs, de talkies-walkies et d’autres appareils, que les médias occidentaux ont qualifiés de résultat d’une opération des renseignements israéliens ciblant les communications du Hezbollah. L’attaque, dont Israël n’a ni confirmé ni nié l’origine, aurait été une préparation à une éventuelle invasion terrestre.

La semaine suivante, Tsahal a considérablement intensifié ses frappes aériennes, tuant plus de 1 000 personnes et en blessant quelque 6 000 selon les autorités sanitaires locales. L’escalade a également déclenché un exode massif des zones les plus touchées par les combats. L’armée israélienne a également mené une série d’attentats à la bombe contre de hauts dirigeants du Hezbollah, tuant la plupart d’entre eux, dont le chef du groupe Hassan Nasrallah.

Les autorités libanaises estiment qu’environ 250 000 personnes ont trouvé refuge, et trois à quatre fois plus d’entre elles séjournent chez des amis ou des parents ou campent dans les rues. L’objectif déclaré d’Israël est de créer les conditions permettant à quelque 60 000 de ses citoyens évacués du nord d’Israël de retourner dans leurs communautés.