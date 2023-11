Israël frappe la Syrie après qu’un drone a frappé la ville d’Eilat (sud) – armée israélienne

JERUSALEM, 9 novembre (Reuters) – L’armée israélienne a déclaré qu’une organisation syrienne avait lancé jeudi un drone qui avait frappé une école de la ville d’Eilat, dans le sud d’Israël, et qu’il avait frappé le groupe en réponse.

L’armée n’a pas précisé quelle organisation syrienne avait lancé le drone vers Eilat, sur la mer Rouge, à environ 400 km (250 miles) du point le plus proche du territoire syrien.

Mais il a déclaré dans un communiqué qu’il tenait le gouvernement syrien entièrement responsable “de toute activité terroriste émanant de son territoire”. Aucun blessé n’a été signalé suite à l’attaque du drone, qui a causé de légers dégâts.

L’incident du drone s’ajoute à une série d’attaques dirigées depuis la région depuis le début des combats entre Israël et les militants du Hamas à Gaza, le 7 octobre.

Le mouvement Houthi du Yémen, aligné sur l’Iran, a lancé des attaques répétées de missiles et de drones contre Israël depuis le 7 octobre, qui ont toutes été abattues ou ont échoué.

Jeudi, les Houthis, qui gouvernent de vastes étendues du Yémen, y compris la capitale Sanaa, ont déclaré avoir tiré des missiles balistiques sur diverses cibles israéliennes, y compris ce que le porte-parole militaire du groupe a décrit comme des cibles militaires à Eilat.

L’armée israélienne a déclaré que son système de défense aérienne “Arrow” avait intercepté un missile lancé sur le territoire israélien près de la mer Rouge et que son système de défense Patriot avait intercepté une “cible suspecte” dans le sud du désert du Néguev.

L’armée israélienne n’a pas imputé la responsabilité du lancement du missile ni de la cible interceptée dans le Néguev.

Israël a renforcé sa présence navale en mer Rouge pour mieux protéger ses côtes sud, tandis que les États-Unis disposent également d’une puissance navale importante dans la région.

Eilat est la principale porte d’entrée commerciale d’Israël via la mer Rouge.

Daniel Mueller, analyste de la société britannique de sécurité maritime Ambrey, a déclaré que l’impact du drone jeudi “serait le premier dommage confirmé dans la ville d’Eilat depuis le début des hostilités le 7 octobre”.

Le Hamas et les Houthis « ont tiré plusieurs roquettes, missiles de croisière et drones vers Eilat », a ajouté Mueller.

Les eaux israéliennes sont considérées comme une zone à haut risque par les assureurs maritimes et chaque navire est tenu de payer une prime supplémentaire pour risque de guerre, qui est généralement renouvelée tous les sept jours.

Ces primes ont été multipliées par 10 ces dernières semaines, ajoutant des dizaines de milliers de dollars à chaque voyage, selon des sources industrielles. Et cela signifie des frais de transport plus élevés.

Le port d’Ashkelon, au sud de la Méditerranée, le plus proche de Gaza, a été fermé ces dernières semaines et au moins un pétrolier a été détourné vers Eilat.

Ambrey a informé ses clients que la marine marchande pouvait toujours faire escale au port d’Ashkelon, comme le font les navires à Ashdod, mais qu’elle devait adopter des mesures de protection balistique. Celles-ci peuvent inclure du matériel, mais également des procédures telles que la minimisation des mouvements du pont de l’équipage.

