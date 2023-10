DEIR AL-BALAH, bande de Gaza (AP) — Les forces israéliennes soutenues par des avions de combat et des drones ont mené un deuxième raid terrestre sur Gaza en autant de jours et ont frappé des cibles à la périphérie de la ville de Gaza, a déclaré vendredi l’armée, alors qu’elle se prépare à une invasion terrestre largement attendue du territoire dirigé par le Hamas.

Pendant ce temps, les avions de guerre américains a frappé des cibles dans l’est de la Syrie qui, selon le Pentagone, étaient liés aux Gardiens de la révolution iraniens après une série d’attaques contre les forces américaines par des combattants soutenus par l’Iran, ajoutant aux tensions régionales déjà élevées alimentées par la guerre de Gaza qui dure depuis trois semaines.

Le nombre de morts palestiniens a dépassé les 7 000 alors qu’Israël a mené des vagues de frappes aériennes dévastatrices en réponse à une incursion sanglante du Hamas dans le sud d’Israël le 7 octobre. Le ministère de la Santé de Gaza, qui suit le bilan, a publié une liste détaillée des noms et des numéros d’identification jeudi. Le bilan comprend plus de 2 900 mineurs et plus de 1 500 femmes.

Le nombre total de morts dépasse de loin le bilan cumulé des quatre guerres précédentes entre Israël et le Hamas, estimé à environ 4 000.

Plus de 1 400 personnes en Israël, pour la plupart des civils, ont été tuées lors de l’attaque initiale du Hamas, selon le gouvernement israélien. Le Hamas détient au moins 224 prisonniers à Gaza, dont des hommes, des femmes, des enfants et des personnes âgées.

Les frappes aériennes ont rasé des quartiers entiers, provoquant un niveau de morts et de destructions jamais vu lors des quatre dernières guerres entre Israël et le Hamas. Plus d’un million de personnes ont fui leurs maisons, nombre d’entre elles obéissant aux ordres israéliens d’évacuer vers le sud, malgré la poursuite des frappes israéliennes sur le territoire bouclé.

La crise humanitaire déclenchée par la guerre et le siège israélien a déclenché manifestations dans toute la régionet d’autres manifestations étaient attendues plus tard vendredi après les prières musulmanes hebdomadaires.

L’armée a déclaré que les forces terrestres avaient lancé des raids à l’intérieur de Gaza, frappant des dizaines de cibles militantes au cours des dernières 24 heures. Il a indiqué que des avions et de l’artillerie avaient bombardé des cibles à Shijaiyah, un quartier à la périphérie de la ville de Gaza qui a été le théâtre d’attaques. une bataille urbaine sanglante lors de la guerre à Gaza en 2014.

L’armée a déclaré que les soldats avaient quitté le territoire sans subir de pertes. Il a fait état d’un précédent raid dans le nord de Gaza jeudi matin, affirmant que les forces terrestres avaient combattu des militants et frappé des positions de tir de missiles antichar au cours d’une opération qui avait duré des heures.

Les dégâts causés à Gaza par près de trois semaines de bombardements ont montré sur les photos satellites de plusieurs lieux pris avant la guerre et encore ces derniers jours.

Des rangées entières d’immeubles résidentiels disparaissent tout simplement sur les photos, réduites à des traces de poussière et de décombres. Un complexe de 13 gratte-ciel au bord de la mer a été réduit en poussière près du camp de réfugiés d’al-Shati, dans la ville de Gaza, ne laissant que quelques morceaux de façade chancelants. Juste en bas de la rue, il ne restait presque rien dans ce qui était autrefois un quartier de maisons basses situées dans des ruelles sinueuses, selon les photos de Maxar Technologies.

L’armée affirme qu’elle ne frappe que des cibles militantes et accuse le Hamas d’opérer parmi les civils pour tenter de protéger ses combattants. L’armée israélienne a déclaré qu’une frappe aérienne avait tué l’un des deux cerveaux du massacre du 7 octobre, Shadi Barud, le chef de l’unité de renseignement du Hamas.

Les militants palestiniens ont tiré des milliers de roquettes sur Israël depuis le début de la guerre.

La branche militaire du Hamas a déclaré jeudi que les bombardements israéliens avaient jusqu’à présent tué environ 50 otages. Il n’y a eu aucun commentaire immédiat de la part des responsables israéliens, qui ont nié des allégations similaires antérieures.

Le conflit menace de déclencher une guerre plus vaste dans la région.

Le Hezbollah, un allié du Hamas au Liban soutenu par l’Iran, a échangé à plusieurs reprises des tirs avec Israël le long de la frontière, et Israël a mené des frappes aériennes contre des groupes liés à l’Iran en Syrie. Les États-Unis ont envoyé deux groupes d’attaque de porte-avions dans la région, ainsi que des avions de combat supplémentaires et d’autres armes et personnels, en partie pour dissuader l’Iran et ses alliés d’entrer en guerre aux côtés du Hamas.

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré que les frappes dans l’est de la Syrie étaient « une réponse à une série d’attaques en cours et pour la plupart infructueuses contre le personnel américain en Irak et en Syrie par des milices soutenues par l’Iran, qui ont commencé le 17 octobre ».

Il a déclaré que le président Joe Biden avait dirigé ces frappes étroitement ciblées « pour indiquer clairement que les États-Unis ne toléreraient pas de telles attaques et se défendraient eux-mêmes, ainsi que leur personnel et leurs intérêts ». Il a ajouté que l’opération était distincte de la guerre menée par Israël contre le Hamas.

Des militants de l’opposition syrienne présents dans la région ont déclaré que les deux sites étaient associés à des livraisons d’armes iraniennes à des groupes militants de la région et qu’ils avaient été évacués avant les frappes. Aucune victime n’a été signalée dans l’immédiat.

Israël a s’est engagé à écraser les capacités du Hamas gouverner Gaza ou menacer à nouveau Israël, mais affirme également qu’il ne veut pas réoccuper le territoire, dont il a retiré ses soldats et ses colons en 2005. Cela pourrait s’avérer un défi de taille, car le Hamas est profondément enraciné à Gaza, avec des organisations politiques et caritatives. ainsi qu’un formidable bras armé.

Benny Gantz, général à la retraite et membre du cabinet de guerre israélien, a déclaré jeudi que toute éventuelle offensive terrestre ne serait qu’« une étape dans un processus à long terme qui inclut des aspects sécuritaires, politiques et sociaux qui prendront des années ».

« La campagne va bientôt s’intensifier avec plus de force », a-t-il ajouté.

Les réserves de nourriture, de médicaments et de carburant pour alimenter les générateurs d’urgence à Gaza s’épuisent. L’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, qui fournit des services de base à des centaines de milliers de personnes, notamment en gérant des écoles transformées en abris, a déclaré qu’elle pourrait manquer de carburant d’ici quelques jours.

L’unique centrale électrique de Gaza a été fermée faute de carburant quelques jours après le début de la guerre, et Israël a interdit toute livraison de carburant, affirmant qu’il pensait que le Hamas le volerait à des fins militaires.

Environ 1,4 million des 2,3 millions d’habitants de Gaza ont fui leurs foyers, et près de la moitié d’entre eux se sont entassés dans les abris de l’ONU. Des centaines de milliers de personnes restent dans le nord de Gazabien qu’Israël leur ait ordonné d’évacuer vers le sud et ait déclaré que ceux qui restaient pourraient être considérés comme des « complices » du Hamas.

Ces derniers jours, Israël a laissé entrer plus de 70 camions transportant de l’aide en provenance d’Égypte, mais les travailleurs humanitaires affirment que les convois ne répondent qu’à une infime fraction des besoins humanitaires croissants du territoire. Avant la guerre, 500 camions en moyenne entraient chaque jour à Gaza.

Neuf pays arabes – dont les principaux alliés des États-Unis et les pays qui ont signé des accords de paix ou de normalisation avec Israël – ont publié jeudi une déclaration commune appelant à un cessez-le-feu immédiat et à la fin des attaques et de la mort de civils.

“Le droit à la légitime défense consacré par la Charte des Nations Unies ne justifie pas des violations flagrantes du droit humanitaire et international”, indique le communiqué signé par l’Égypte, la Jordanie, Bahreïn, les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, Oman, le Qatar, le Koweït et le Maroc. .

___

Mroue a rapporté de Beyrouth. Najib Jobain à Rafah, dans la bande de Gaza, et Brian Melley à Londres ont contribué à ce rapport.