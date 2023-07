Israël frappe Jénine en Cisjordanie ; Les Palestiniens disent 3 morts

Un « vaste effort de lutte contre le terrorisme » a ciblé un site qui, selon les Forces de défense israéliennes (FDI), était utilisé pour des réunions et le stockage d’armes. Une photo aérienne fournie par Tsahal a indiqué que la frappe s’est produite dans le camp encombré de Jénine, à proximité d’un centre médical et d’une école. Tsahal a également diffusé une vidéo suggérant que les forces de sécurité israéliennes étaient sur le terrain à Jénine.

Jénine a l’un des taux de chômage et de pauvreté les plus élevés parmi les camps de réfugiés de Cisjordanie, selon les Nations Unies. Des milliers d’habitants du camp sont sur des listes de surveillance israéliennes, ce qui les rend inéligibles aux permis de travail.

2023 a été une année particulièrement meurtrière en Israël et dans les territoires occupés. Près de la moitié des quelque 140 Palestiniens tués par Israël en Cisjordanie entre le 1er janvier et fin juin étaient affiliés à des groupes militants, a rapporté l’Associated Press. Mais dans plusieurs cas, des enfants ont été tués alors que les forces de sécurité israéliennes adoptaient des tactiques de plus en plus agressives. En mars, un garçon de 14 ans a été tué lors d’un raid dans le centre de Jénine, selon une enquête du Washington Post. En juin, une jeune fille de 15 ans a été tuée lors d’un autre raid.