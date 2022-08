Israël frappe Gaza, provoquant un tir de roquettes et mettant fin à un calme relatif

Les responsables des Nations Unies ont tenté de négocier une trêve, mais les militants ont continué à riposter avec des roquettes vendredi soir, augmentant la probabilité d’un conflit plus prolongé que les diplomates et les analystes craignaient de durer jusqu’à la semaine prochaine.

Les frappes aériennes israéliennes ont touché des appartements résidentiels ainsi que des tours de guet et des avant-postes militants, tuant un chef militant et au moins neuf autres personnes, dont une fillette de 5 ans, selon le ministère de la Santé de Gaza.

Israël a déclaré que ses frappes étaient un effort préventif pour empêcher une attaque imminente contre des civils israéliens du Jihad islamique, le deuxième groupe militant à Gaza. Une première frappe aérienne a tué Taysir al-Jabari, un haut responsable militaire du groupe, selon le Jihad islamique et l’armée israélienne. Israël a lancé de nouvelles frappes plus tard vendredi, après que les Palestiniens ont riposté.

La portée et le nombre des roquettes tirées depuis Gaza profondément en territoire israélien constituaient une plus grande menace que tout barrage lancé depuis l’enclave depuis la guerre de mai 2021. Les militants de Gaza tirent des roquettes sur Israël plusieurs fois par an, mais généralement sur de courtes distances et dans les zones rurales.

“L’ennemi a déclenché une guerre visant notre peuple, et nous devons tous nous défendre et défendre notre peuple”, a déclaré un communiqué du Jihad islamique.