Israël frappe Gaza dans un contexte de tensions croissantes

Israël a déclenché vendredi une vague de frappes aériennes à Gaza qui, selon lui, visait des militants islamistes au milieu de journées de tensions accrues.

Il n’était pas immédiatement clair ce qu’Israël visait ou si quelqu’un avait été tué ou blessé, mais les frappes risquaient de déclencher une nouvelle guerre dans le territoire, qui est dirigé par le Hamas et abrite environ deux millions de Palestiniens.

Une explosion a pu être entendue dans la ville de Gaza, où de la fumée s’est échappée du septième étage d’un grand immeuble.

Israël avait fermé les routes autour de Gaza plus tôt cette semaine et envoyé des renforts à la frontière alors qu’il se préparait à une attaque de vengeance après l’arrestation d’un militant islamique de haut rang en Cisjordanie occupée lundi. Un adolescent a également été tué dans une fusillade entre les troupes israéliennes et des militants palestiniens.

Des personnes assistent une personne blessée après une explosion dans la ville de Gaza vendredi, alors qu’Israël a déclaré qu’elle frappait la zone. (Mohammed Salem/Reuters)

Plus tôt vendredi, quelques centaines d’Israéliens ont manifesté près de la bande de Gaza pour exiger le retour d’un captif et les restes de deux soldats israéliens détenus par les dirigeants du Hamas du territoire.

Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, s’est rendu vendredi dans des communautés proches de Gaza, affirmant que les autorités préparaient “des actions qui élimineront la menace de cette région”, sans donner plus de détails.

Les manifestants étaient dirigés par la famille de Hadar Goldin, qui, avec Oron Shaul, a été tué lors de la guerre de Gaza en 2014. Le Hamas détient toujours leurs restes, ainsi que deux civils israéliens qui se sont égarés à Gaza et qui seraient malades mentaux, dans l’espoir de les échanger contre quelques-uns des milliers de prisonniers palestiniens détenus par Israël.

Les manifestants ont franchi deux postes de contrôle de la police sur une route près de la frontière fortement gardée de Gaza avant de s’arrêter à un troisième.

Vendredi, des Israéliens défilent pour exiger le retour des Israéliens captifs et des restes de soldats détenus à Gaza, près du kibboutz Yad Mordechai, près de la frontière entre Israël et Gaza. (Ariel Schalit/Associated Press)

Israël et le Hamas sont des ennemis acharnés qui ont mené quatre guerres et des dizaines de petites escarmouches depuis que le Hamas a pris le contrôle de Gaza il y a 15 ans.

Israël et l’Égypte ont maintenu un blocus strict sur le territoire tout au long de cette période. Israël affirme que la fermeture est nécessaire pour empêcher le Hamas de renforcer ses capacités militaires, tandis que les critiques disent que la politique équivaut à une punition collective des deux millions d’habitants palestiniens de Gaza.

Israël dit qu’il ne peut y avoir aucune avancée majeure vers la levée du blocus tant que les restes des soldats et les civils captifs ne seront pas libérés. Israël et le Hamas ont tenu de nombreuses séries de pourparlers sous médiation égyptienne sur un éventuel échange.

Vendredi, des soldats israéliens se tiennent près de leurs chars dans une zone proche de la bande de Gaza. (Ariel Schalit/Associated Press)

Pendant ce temps, Gantz a averti le Hamas et d’autres groupes militants qu’Israël ne tolérerait pas les menaces contre les communautés proches de Gaza.

Ahmed Mudalal, un responsable du Jihad islamique à Gaza, a déclaré que le groupe avait demandé à Israël par l’intermédiaire de médiateurs égyptiens, notamment la libération du militant détenu et d’un autre prisonnier, l’arrêt des raids en Cisjordanie et la levée du blocus de Gaza. Il a dit qu’ils n’avaient pas encore reçu de réponse.