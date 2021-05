Israël frappe Gaza avec des frappes aériennes meurtrières au milieu des tirs de roquettes du Hamas

Bien que l’intensité des combats semble avoir légèrement diminué pendant la nuit, le colonel Conricus a déclaré que la campagne aérienne de l’armée en était encore à ses «débuts». Des frappes aériennes sporadiques et des barrages de roquettes se sont poursuivis tôt mardi. Les journalistes n’ont pas pu entrer dans l’enclave côtière mardi matin à cause des tirs de roquettes près du point de passage d’Israël.

Le Hamas a déclaré qu’un certain nombre de ses militants avaient été tués et que d’autres avaient été portés disparus lors d’une attaque israélienne contre une cible, sans donner plus de détails.

Le conflit militaire transfrontalier s’est rapidement intensifié lundi soir après des semaines de tensions et d’affrontements croissants entre la police et les manifestants palestiniens dans et autour de l’ancien centre de Jérusalem, y compris dans l’enceinte sacrée d’Aqsa, connue des Juifs sous le nom de Mont du Temple et des musulmans. comme le Noble Sanctuaire. Le Hamas, se présentant comme le défenseur palestinien de la ville contestée, avait lancé une série de menaces et d’ultimatums.

Le déclencheur immédiat semble avoir été une descente de police dans l’enceinte de la mosquée lundi matin pour disperser les foules et les manifestants lançant des pierres avec des gaz lacrymogènes, des grenades assourdissantes et des balles en caoutchouc. Plus de 330 Palestiniens ont été blessés, au moins trois grièvement, selon le Croissant-Rouge palestinien. Au moins 21 policiers ont été blessés.

Mais au fur et à mesure que le conflit s’est étendu et que les frappes aériennes ont commencé, il est rapidement devenu mortel.

À Beit Hanoun, au nord de Gaza, la famille Masri pleurait deux jeunes garçons tués lundi soir. Ibrahim, 11 ans, et Marwan, 7 ans, jouaient à l’extérieur de leur maison lorsqu’un missile a frappé, selon leur oncle, Bashir al-Masri, 25 ans.

Pour M. Masri, l’attaque a montré qu’Israël ne se souciait pas de la vie civile.

«Ils ciblent les bâtiments avec des enfants, ils ciblent les ambulances, ils ciblent les écoles», a-t-il dit par téléphone. «Et tout le monde, à commencer par l’Amérique, dit que les habitants de Gaza sont des terroristes. Mais nous ne sommes pas des terroristes. Nous voulons simplement vivre en paix. »