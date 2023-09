Israël frappe Gaza après que les Palestiniens de la bande assiégée ont lancé des ballons incendiaires

Israël a mené une série de frappes aériennes dans la bande de Gaza vendredi soir après que des militants palestiniens ont lancé des ballons incendiaires alors qu’une semaine de violence s’intensifiait le long de la frontière instable.

Les tensions croissantes le long du front entre Israël et Gaza sont survenues alors que les combats en Cisjordanie occupée s’intensifiaient – ​​à des niveaux jamais vus depuis deux décennies. Vendredi, lors de la dernière effusion de sang, l’armée israélienne a tué un militant palestinien dans le nord de la Cisjordanie.

Des militants palestiniens manifestent depuis une semaine près de la barrière séparant Gaza et Israël. Les manifestations sont devenues violentes, les manifestants lançant des explosifs sur les troupes israéliennes et les soldats répondant avec des gaz lacrymogènes et des tirs réels.

Pour la première fois depuis le début des troubles, des manifestants palestiniens ont lancé vendredi des ballons sur Israël, noircissant de vastes zones de végétation de l’autre côté de la frontière. Les responsables palestiniens de la santé ont déclaré que des tirs israéliens avaient blessé 28 Palestiniens lors de manifestations le long de la barrière. Le Hamas, le groupe militant islamique au pouvoir à Gaza depuis 2007, affirme que les jeunes ont organisé les manifestations en réponse aux provocations israéliennes.

Les troubles de la semaine dernière ont exacerbé les tensions et incité Israël à interdire l’entrée à des milliers de travailleurs palestiniens de l’enclave pauvre.

Des manifestants palestiniens se rassemblent devant un poste militaire et la clôture lors d’affrontements avec les forces de sécurité israéliennes vendredi. Adel Hana / AP

Les Palestiniens de Gaza ont lancé des ballons dans le passé pour protester contre le blocus israélo-égyptien imposé sur le territoire depuis 2007. Les ballons ont provoqué des incendies et brûlé des terres agricoles israéliennes, incitant Israël à plusieurs reprises à utiliser des avions de combat pour frapper le Hamas.

Les frappes aériennes du soir ont touché trois postes militaires appartenant au Hamas, a indiqué l’armée. Israël et le Hamas ont mené quatre guerres et se sont engagés dans de nombreuses petites batailles depuis que le Hamas a pris le contrôle du territoire.

Des manifestants palestiniens près de la barrière frontalière ont déclaré vendredi qu’ils manifestaient contre les récentes visites juives sur un lieu saint contesté dans la vieille ville de Jérusalem. Les Juifs vénèrent le complexe situé au sommet de la colline comme étant le Mont du Temple, qui abrite les temples juifs bibliques. Aujourd’hui, il abrite l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa.

Selon des dispositions de longue date, les Juifs sont autorisés à visiter le site, mais pas à y prier. Mais le nombre croissant de visites – ainsi que les scènes de certains Juifs priant tranquillement – ​​ont fait craindre aux Palestiniens qu’Israël ne complote pour diviser ou reprendre le site. Israël affirme être attaché au statu quo de longue date.

Plus tôt vendredi, les forces israéliennes ont tué un militant palestinien dans le nord de la Cisjordanie, ont annoncé les autorités palestiniennes. Le groupe militant du Jihad islamique a revendiqué l’homme comme étant son combattant et l’a identifié comme étant Abdallah Abu Hasan, 18 ans.

Le ministère palestinien de la Santé a déclaré que Hasan avait été touché à l’abdomen par les forces israéliennes tôt vendredi matin dans un village palestinien au nord de la ville de Jénine en Cisjordanie.

L’armée israélienne a déclaré que la fusillade s’était produite lors d’un raid nocturne à Kafr Dan, une ville proche du bastion militant de Jénine. Il indique que les Palestiniens ont tiré sur les soldats et lancé des explosifs. Les soldats ont riposté et ont touché Hasan.

Cette opération était la plus récente d’une série de raids intensifiés qu’Israël organise dans les zones palestiniennes de Cisjordanie. Israël affirme que de tels raids éradiquent le militantisme et contrecarrent de futures attaques.

Mais les Palestiniens affirment que ces raids renforcent l’occupation israélienne de la Cisjordanie depuis 56 ans. Les raids, qui se sont intensifiés au cours de la dernière année et demie, ne montrent également que peu de signes de ralentissement des combats.

Quelque 190 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie depuis le début de l’année, selon un décompte de l’Associated Press. Israël affirme que la plupart des personnes tuées étaient des militants, mais des jeunes protestant contre les incursions et d’autres non impliqués dans les affrontements ont également été tués.

Au moins 31 personnes ont été tuées dans des attaques palestiniennes contre des Israéliens depuis début 2023.

Israël a capturé la Cisjordanie, Jérusalem-Est et la bande de Gaza lors de la guerre au Moyen-Orient de 1967. Les Palestiniens recherchent ces territoires pour y construire leur État indépendant espéré.