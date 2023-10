RAFAH, bande de Gaza (AP) — Des militants israéliens et palestiniens ont échangé des tirs samedi après que le Hamas a libéré une Américaine et sa fille adolescente, la première des quelque 200 captives à être libérées après le déchaînement du groupe militant en Israël le 7 octobre. Dans le même temps, des indications semblaient indiquer que le point de passage de Rafah entre l’Égypte et Gaza serait bientôt ouvert pour permettre l’arrivée de l’aide humanitaire.

Israël a bouclé le territoire pendant deux semaines, obligeant les Palestiniens à rationner la nourriture et à boire l’eau sale des puits. Les hôpitaux affirment qu’ils manquent de médicaments et de carburant pour alimenter les générateurs d’urgence, dans un contexte de panne d’électricité à l’échelle du territoire.

On pouvait voir une file de camions à plateau vides se déplacer du côté de Gaza, peut-être en préparation pour l’acheminement de l’aide désespérément nécessaire. L’ambassade américaine à Jérusalem a déclaré qu’elle disposait d’informations selon lesquelles Rafah ouvrirait plus tard samedi aux étrangers souhaitant quitter Gaza, mais des annonces similaires précédentes se sont révélées prématurées.

Cette libération intervient alors que l’on s’attend de plus en plus à une offensive terrestre qui, selon Israël, vise à éradiquer le groupe militant qui dirige Gaza depuis 16 ans. Israël a déclaré vendredi qu’il n’envisageait pas de prendre le contrôle à long terme de ce petit territoire qui abrite quelque 2,3 millions de Palestiniens.

Le Hamas a déclaré avoir libéré Judith Raanan et sa fille de 17 ans, Natalie, pour des raisons humanitaires, dans le cadre d’un accord avec le Qatar, un pays du golfe Persique qui a souvent servi de médiateur au Moyen-Orient.

Les deux hommes étaient en voyage depuis leur domicile de la banlieue de Chicago vers Israël pour célébrer les fêtes juives, a indiqué la famille. Ils se trouvaient dans le kibboutz de Nahal Oz, près de Gaza, le 7 octobre, lorsque le Hamas et d’autres militants ont fait irruption dans les villes du sud d’Israël, tuant des centaines de personnes et en enlevant 203 autres.

La famille n’avait plus de nouvelles d’eux depuis l’attaque et les responsables américains et israéliens ont ensuite informé qu’ils étaient détenus à Gaza, a déclaré Ben, le frère de Natalie.

Le président américain Joe Biden s’est entretenu avec les deux otages libérés et leurs proches. Le Comité international de la Croix-Rouge, qui a transporté les Américains libérés de Gaza vers Israël, a déclaré que leur libération était « une lueur d’espoir ».

Les proches des autres prisonniers ont salué cette libération et ont appelé à la libération d’un plus grand nombre de personnes.

Le Hamas a déclaré dans un communiqué qu’il travaillait avec des médiateurs « pour clore le dossier » des otages si les conditions de sécurité le permettent. Le groupe a ajouté qu’il était déterminé à soutenir les efforts de médiation de l’Égypte, du Qatar et d’autres pays.

Le Qatar a déclaré qu’il poursuivrait son dialogue avec Israël et le Hamas dans l’espoir d’obtenir la libération de tous les otages « dans le but ultime de désamorcer la crise actuelle et de rétablir la paix ».

Les journalistes d’Associated Press ont vu deux grandes explosions dans le nord de Gaza tôt samedi, et des roquettes ont déclenché des sirènes de raid aérien dans une ville israélienne voisine.

Une éventuelle attaque terrestre israélienne entraînerait probablement une augmentation dramatique du nombre de victimes des deux côtés dans les combats urbains. Plus de 1 400 personnes en Israël ont été tuées pendant la guerre – pour la plupart des civils tués lors de l’incursion du Hamas. Les militants palestiniens ont continué de lancer des tirs de roquettes incessants sur Israël – plus de 6 900 projectiles depuis le 7 octobre, selon Israël.

Plus de 4 100 personnes ont été tuées à Gaza, selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas. Cela inclut un nombre controversé de personnes décédées dans une explosion dans un hôpital en début de semaine.

S’adressant aux législateurs au sujet des plans à long terme d’Israël pour Gaza, le ministre de la Défense Yoav Gallant a présenté un plan en trois étapes qui semble suggérer qu’Israël n’a pas l’intention de réoccuper le territoire qu’il a quitté en 2005.

Premièrement, les frappes aériennes et les « manœuvres » israéliennes – une référence présumée à une attaque au sol – auraient pour objectif d’éradiquer le Hamas. Viendra ensuite un combat de moindre intensité pour vaincre les poches de résistance restantes. Et enfin, un nouveau « régime de sécurité » sera créé à Gaza, parallèlement à « la suppression de la responsabilité d’Israël pour la vie dans la bande de Gaza », a déclaré Gallant.

Gallant n’a pas précisé qui, selon Israël, dirigerait Gaza si le Hamas était renversé, ni ce qu’impliquerait le nouveau régime de sécurité.

Israël a occupé Gaza de 1967 à 2005, date à laquelle il a détruit les colonies et retiré ses soldats. Deux ans plus tard, le Hamas prend le pouvoir. Certains Israéliens imputent au retrait de Gaza les cinq guerres et les innombrables échanges de tirs mineurs depuis lors.

La crise humanitaire s’aggrave chaque jour pour les civils de Gaza depuis qu’Israël a interrompu l’entrée des fournitures. Deux jours après qu’Israël a annoncé un accord autorisant l’Égypte à envoyer de l’aide, la frontière est restée fermée vendredi alors que l’Égypte réparait le passage de Rafah, endommagé par les frappes israéliennes.

Plus d’un million de personnes ont été déplacées à Gaza. Beaucoup ont suivi les ordres d’Israël d’évacuer du nord vers le sud à l’intérieur de l’enclave bouclée sur la côte de la mer Méditerranée. Mais Israël a continué à bombarder les zones du sud de Gaza où les Palestiniens avaient été invités à se mettre en sécurité, et certains semblent retourner vers le nord en raison des bombardements et des conditions de vie difficiles dans le sud.

Les hôpitaux débordés de Gaza rationnaient leurs ressources en diminution.

Les générateurs de l’hôpital Shifa, le plus grand de Gaza, fonctionnaient au réglage le plus bas pour économiser le carburant tout en fournissant de l’électricité aux services vitaux tels que les soins intensifs, a déclaré le directeur de l’hôpital Mohammed Abu Selmia. D’autres travaillaient dans l’obscurité. Le manque de fournitures médicales et d’eau rend difficile le traitement de la masse des victimes des frappes israéliennes, a-t-il expliqué.

La Société du Croissant-Rouge palestinien a déclaré avoir reçu une menace de l’armée israélienne de bombarder l’hôpital Al-Quds. Il a indiqué qu’Israël avait exigé l’évacuation immédiate de l’hôpital de la ville de Gaza, qui accueille plus de 400 patients et des milliers de civils déplacés qui ont cherché refuge sur son territoire, a-t-il ajouté.

Les travaux se sont poursuivis vendredi pour réparer la route au point de passage de Rafah avec l’Egypte, le seul point d’entrée de Gaza non contrôlé par Israël. Des camions ont déchargé du gravier et des bulldozers et autres équipements ont été utilisés pour combler les grands cratères.

Mais il semble également qu’il existe encore des divergences quant à la manière de fournir l’aide. Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, travaillait avec l’Égypte, Israël, les États-Unis et d’autres pour sortir de « l’impasse » empêchant les camions d’entrer, a déclaré vendredi aux journalistes le porte-parole adjoint de l’ONU, Farhan Haq.

Guterres veut s’assurer qu’un nombre « significatif » de camions traversent quotidiennement, que l’inspection du fret des camions soit « accélérée » et que les autorités de l’ONU disposent de carburant pour distribuer les fournitures à Gaza.

Plus de 200 camions et quelque 3 000 tonnes d’aide étaient positionnés à proximité du passage. Israël a déclaré que les fournitures ne pouvaient être destinées qu’aux civils et que cela « contrecarrerait » tout détournement par le Hamas. Il n’était pas clair si le carburant destiné aux générateurs de l’hôpital serait autorisé à entrer.

Krauss a rapporté de Jérusalem. Les journalistes d’Associated Press Bassem Mroue à Beyrouth et Samy Magdy au Caire ont contribué à ce rapport.

Najib Jobain et Joseph Krauss, Associated Press