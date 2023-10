Israël frappe Gaza alors que Netanyahu met en garde contre une longue guerre

L’armée israélienne a lancé de nouvelles frappes sur Gaza tôt dimanche, heure locale, alors que les violences dans la région se sont poursuivies pendant la nuit, le Premier ministre Benjamin Netanyahu mettant en garde contre une guerre longue et difficile à venir. Le quartier général des renseignements du Hamas, deux banques et une usine de production d’armes à Gaza figuraient parmi les dix cibles touchées, a indiqué l’armée israélienne sur Telegram. Les attaques terrestres, aériennes et maritimes du Hamas – qui ont pris par surprise les agences de sécurité israéliennes tant vantées – sont survenues après des mois de tensions croissantes liées à l’occupation israélienne et à la violence à la mosquée al-Aqsa, un lieu saint contesté à Jérusalem. Au moins 250 personnes ont été tuées en Israël, tandis que le nombre de morts à Gaza s’élève à 256, selon les autorités locales. Netanyahu a demandé aux habitants de Gaza de « partir maintenant » en s’engageant à transformer « tous les endroits où le Hamas est déployé, caché et opère » en « décombres ».