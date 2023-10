Israël frappe Gaza alors que les gens se bousculent pour se mettre en sécurité dans un territoire bouclé

JERUSALEM (AP) — Des avions de guerre israéliens ont frappé mardi quartier par quartier de la bande de Gaza, réduisant les bâtiments en ruines et envoyant les gens se précipiter pour trouver la sécurité dans ce minuscule territoire bouclé alors qu’Israël promettait des représailles à l’attaque surprise du Hamas le week-end qui « résonner… pendant des générations.

Les organisations humanitaires ont plaidé pour la création de couloirs humanitaires pour acheminer l’aide vers Gaza, avertissant que les hôpitaux submergés de blessés manquaient de fournitures. Israël a bloqué tout accès à la nourriture, au carburant et aux médicaments à Gaza, et le seul accès restant en provenance d’Egypte a été fermé mardi après des frappes aériennes près du poste frontière.

La guerre a commencé après les militants du Hamas fait irruption en Israël samedi, provoquant des fusillades dans ses rues pour la première fois depuis des décennies. Au moins 1 600 personnes ont déjà été tuées des deux côtés, et peut-être des centaines d’autres. Le Hamas et d’autres groupes militants à Gaza détiennent en otage plus de 150 soldats et civils, selon Israël.

Le conflit ne fera que s’intensifier. Israël a étendu mardi la mobilisation de réservistes à 360 000 personnes, selon les médias du pays. Après des jours de combats, l’armée israélienne a déclaré mardi matin qu’elle avait repris le contrôle effectif des zones attaquées par le Hamas dans le sud et de la frontière avec Gaza.

Des Palestiniens inspectent les décombres de bâtiments touchés par une frappe aérienne israélienne, dans la ville de Gaza, le mardi 10 octobre 2023. Les militants du Hamas, dirigeants de la bande de Gaza, ont mené samedi une attaque sans précédent contre Israël, tuant plus de 900 personnes et faisant des prisonniers. Israël a lancé de lourdes frappes aériennes de représailles sur l’enclave, tuant des centaines de Palestiniens. (Photo AP/Fatima Chbaïr)

La question qui se pose est de savoir si Israël lancera une offensive terrestre sur Gaza – une bande de terre de 40 kilomètres de long coincée entre Israël, l’Égypte et la mer Méditerranée, qui abrite 2,3 millions d’habitants et est gouvernée par le Hamas. depuis 2007.

L’armée israélienne a déclaré avoir frappé des centaines de cibles pendant la nuit dans le quartier Rimal de la ville de Gaza, un quartier chic qui abrite les ministères du gouvernement dirigé par le Hamas, ainsi que des universités, des médias et des bureaux d’organisations humanitaires.

Les forces de défense civile palestiniennes ont sorti Abdullah Musleh de son sous-sol avec 30 autres personnes après que leur immeuble ait été rasé par les frappes aériennes.

« Je vends des jouets, pas des missiles », dit en pleurant l’homme de 46 ans. « Je veux quitter Gaza. Pourquoi dois-je rester ici ? J’ai perdu ma maison et mon travail.

Des Palestiniens marchent au milieu des décombres à la suite des frappes aériennes israéliennes qui ont rasé des pans entiers d’un quartier de la ville de Gaza, le mardi 10 octobre 2023. Les militants du Hamas, dirigeants de la bande de Gaza, ont mené samedi une attaque sans précédent contre Israël, tuant plus de 900 personnes et faisant des prisonniers. . Israël a lancé de lourdes frappes aériennes de représailles sur l’enclave, tuant des centaines de Palestiniens. (Photo AP/Fatima Chbaïr)

Après des heures d’attaques incessantes, les habitants ont quitté leurs maisons à l’aube pour découvrir des bâtiments déchirés en deux par les frappes aériennes ou réduits à des monticules de béton et de barres d’armature. Des voitures ont été rasées et des arbres ont brûlé dans des rues résidentielles transformées en paysages lunaires.

La dévastation témoigne de ce qui semble être une nouvelle tactique israélienne : avertir les civils de quitter certaines zones, puis frapper ces zones avec une intensité sans précédent. Mardi après-midi, l’armée a averti les habitants d’un autre quartier voisin d’évacuer et de se déplacer vers le centre de la ville de Gaza.

« Il n’y a aucun endroit sûr à Gaza en ce moment, on voit des gens honnêtes être tués chaque jour », a déclaré Hasan Jabar, un journaliste de Gaza, après que trois autres journalistes palestiniens ont été tués dans le bombardement de Rimal. « J’ai vraiment peur pour ma vie. »

Les bombardements et les menaces d’Israël de renverser le Hamas ont aiguisé les questions sur la stratégie et les objectifs du groupe. Mais on ne sait pas exactement quelles sont les options dont dispose Israël face à la férocité des représailles israéliennes et au risque de perdre une grande partie de son infrastructure gouvernementale.

Quelques heures après le début de l’incursion de samedi, un haut responsable du Hamas, Saleh al-Arouri, a déclaré que le groupe avait prévu toutes les possibilités, y compris une « guerre totale », et qu’il était prêt à subir des « coups sévères ».

Le désespoir s’est accru parmi les Palestiniens, dont beaucoup ne voient rien à perdre contrôle israélien sans fin et augmentation des colonies en Cisjordanie, le blocus de Gaza et ce qu’ils considèrent comme l’apathie du monde.

De la fumée s’élève d’une explosion provoquée par des frappes aériennes israéliennes à la frontière entre l’Égypte et Rafah, dans la bande de Gaza, le mardi 10 octobre 2023. (AP Photo/Hatem Ali)

Les commentaires d’Al-Arouri suggèrent que le Hamas s’attend à ce que le combat s’étende à la Cisjordanie et éventuellement à ce que le Hezbollah libanais ouvre un front dans le nord. Mais malgré quelques éruptions de violence, ni l’une ni l’autre ne s’est produite à une échelle significative, en particulier dans le contexte du confinement strict des Palestiniens de Cisjordanie par Israël.

Dans l’espoir d’atténuer les bombardements, le Hamas a menacé de tuer un civil israélien captif chaque fois qu’Israël ciblerait des civils dans leurs maisons à Gaza « sans avertissement préalable ». Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a averti en réponse que « ce crime de guerre » ne serait pas pardonné.

Israël, à son tour, semble déterminé à écraser le Hamas, quel qu’en soit le prix.

L’attaque des militants a stupéfié Israël avec un bilan de morts sans précédent depuis la guerre de 1973 avec l’Égypte et la Syrie – et ces décès se sont produits sur une période plus longue. Cela a donné lieu à des scènes horribles de militants du Hamas abattant des civils dans leurs voitures sur la route, dans les rues des villes et lors d’un festival de musique auquel assistaient des milliers de personnes dans le désert près de Gaza, tout en entraînant des hommes, des femmes et des enfants en captivité.

Le président américain Joe Biden doit s’entretenir mardi avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu de la coordination avec les alliés pour « défendre Israël et les innocents contre le terrorisme », a indiqué la Maison Blanche.

L’armée israélienne a déclaré que plus de 900 personnes avaient été tuées en Israël. À Gaza et en Cisjordanie, 704 personnes ont été tuées, selon les autorités locales ; Israël affirme que des centaines de combattants du Hamas en font partie. Des milliers de personnes ont été blessées des deux côtés.

CORRIGE LE JOUR AU SAMEDI – Des soldats israéliens se déploient dans le kibboutz Kfar Azza le mardi 10 octobre 2023. Des militants du Hamas ont envahi Kfar Azza samedi, où de nombreux Israéliens ont été tués et faits prisonniers. (Photo AP/Ohad Zwigenberg)

Les corps d’environ 1 500 militants du Hamas ont été retrouvés sur le territoire israélien, a indiqué l’armée. Il n’était pas clair dans l’immédiat si ces chiffres chevauchaient les décès précédemment signalés par les autorités palestiniennes.

À Gaza, plus de 187 000 personnes ont fui leurs foyers, selon l’ONU, un chiffre record depuis l’offensive aérienne et terrestre d’Israël en 2014 qui en a déraciné environ 400 000. La grande majorité d’entre eux trouvent refuge dans des écoles gérées par l’UNRWA, l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Les dégâts causés à trois sites d’approvisionnement en eau et d’assainissement ont coupé les services à 400 000 personnes, a indiqué l’ONU.

Lundi, Israël a annoncé un « siège complet » du territoire, interrompant les livraisons de nourriture, de carburant, d’eau, de médicaments, d’électricité et d’autres fournitures. Cela laisse le seul accès à l’entrée et à la sortie par le point de passage de Rafah avec l’Égypte.

Mais celui-ci a également été fermé mardi après que les frappes israéliennes ont soulevé des nuages ​​de fumée à proximité. La veille, le Croissant-Rouge égyptien avait réussi à faire parvenir une livraison de fournitures médicales.

Les responsables égyptiens discutaient avec Israël et les États-Unis, poussant à la mise en place de couloirs humanitaires à Gaza pour acheminer l’aide, a déclaré un responsable égyptien. Des négociations ont eu lieu avec les Israéliens pour déclarer la zone autour du passage de Rafah entre l’Égypte et Gaza comme « zone sans tir », a déclaré le responsable, s’exprimant sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à parler aux médias.

Des soldats israéliens portent le cercueil recouvert d’un drapeau du major Tal Cohen lors de ses funérailles au cimetière de Givat Shaul à Jérusalem, le mardi 10 octobre 2023. La dernière guerre israélo-palestinienne s’est répercutée dans le monde entier mardi, alors que les gouvernements étrangers tentaient de déterminer combien de leurs citoyens étaient morts, portés disparus ou avaient besoin d’une aide médicale ou d’un vol de retour. (Photo AP/Francisco Seco)

L’Organisation mondiale de la santé des Nations Unies a fait écho à l’appel en faveur de couloirs humanitaires. Il a déclaré que les fournitures qu’il avait prépositionnées pour sept hôpitaux de Gaza étaient déjà épuisées en raison du flot de blessés.

« Avec le nombre de victimes qui arrivent actuellement, ces hôpitaux fonctionnent désormais au-delà de leur capacité », a déclaré le porte-parole de l’OMS, Tarik Jazarevic, aux journalistes à Genève. Le chef du groupe d’aide médicale Médecins sans frontières a déclaré que le matériel chirurgical, les antibiotiques, le carburant et d’autres fournitures étaient également en rupture de stock dans deux hôpitaux qu’il gère à Gaza.

Lors d’un point de presse mardi, le porte-parole de l’armée, le lieutenant-colonel Richard Hecht, a suggéré que les Palestiniens devraient essayer de sortir par le poste frontière de Rafah avec l’Égypte.

La perspective d’un exode des Gazaouis vers son territoire a alarmé les responsables égyptiens. Après les commentaires de Hecht, la chaîne d’information publique égyptienne Al-Qahera, proche des agences de sécurité, a cité un responsable de la sécurité anonyme qui avait répliqué. « Le gouvernement d’occupation force les Palestiniens à choisir entre mourir sous les bombardements ou quitter leur terre », aurait déclaré le responsable.

Pendant ce temps, en Cisjordanie, les Palestiniens sont entrés dans un quatrième jour soumis à de sévères restrictions de mouvement. Les autorités israéliennes ont bouclé les passages vers le territoire occupé et fermé les points de contrôle, bloquant ainsi la circulation entre les villes et les villages. Les affrontements entre Palestiniens lanceurs de pierres et forces israéliennes sur le territoire depuis le début de l’incursion ont fait 15 morts Palestiniens, selon l’ONU.