Israël frappe et les combats terrestres s’étendent à Gaza alors que Blinken appelle à une pause

JERUSALEM — Les forces israéliennes ont progressé plus profondément dans Gaza lundi après une nuit de frappes aériennes dévastatrices et une autre panne de communication, laissant l’enclave meurtrie peiner à évaluer les dégâts alors qu’une pause humanitaire soutenue par les États-Unis reste hors de portée. Les frappes aériennes et terrestres se sont concentrées sur la moitié nord de la bande de Gaza, isolée par l’armée israélienne ce week-end dans ses efforts pour détruire le mouvement militant du Hamas, profondément ancré sur le territoire. Un mois après l’attaque du Hamas qui a tué plus de 1 400 Israéliens, le bilan des morts dans l’enclave palestinienne a dépassé les 10 000, dont plus de 4 100 enfants, selon le ministère de la Santé de Gaza.

Le président Biden s’est à nouveau entretenu lundi avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, réitérant le soutien des États-Unis à Israël et l’appel de son administration à des « pauses humanitaires » dans les combats pour augmenter le flux d’aide et faciliter la libération des otages détenus par le Hamas à l’intérieur de Gaza, et la sécurité nationale. Le porte-parole du Conseil, John Kirby, a déclaré aux journalistes.

“Nous nous considérons au début de cette conversation, pas à la fin”, a déclaré Kirby. « Vous pouvez vous attendre à ce que nous continuions à plaider. »

Jusqu’à présent, les Israéliens ont refusé d’accepter, mais le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré lundi aux journalistes à Ankara, en Turquie – dernière étape de sa tournée diplomatique dans la région – qu’il y aurait bientôt du mouvement.

Les responsables américains ont admis que les Israéliens étaient déterminés à maintenir la pression sur le Hamas et ont déclaré qu’une fois la ville de Gaza encerclée, les forces israéliennes adopteraient une approche plus agressive, ce qui entraînerait probablement une augmentation des pertes – tant parmi les combattants que parmi les civils – dans une guerre urbaine dense. Les responsables se sont exprimés sous couvert d’anonymat pour parler franchement de discussions privées.

Alors que les combats terrestres à Gaza s’intensifiaient, Paltel, le principal fournisseur de télécommunications palestinien, a déclaré que les services de communication revenaient progressivement en ligne dans certaines parties de la bande après une longue panne dimanche – coïncidant avec ce que les habitants et les responsables palestiniens ont décrit comme l’un des bombardements les plus intenses. de la guerre. Plus de 200 Gazaouis ont été tués, a indiqué le ministère de la Santé de Gaza, et d’autres étaient toujours coincés sous les décombres.

L’armée israélienne a renouvelé lundi ses appels aux civils pour qu’ils se déplacent vers la moitié sud de l’enclave, où elle a déclaré qu’ils seraient protégés – mais les habitants de Gaza affirment qu’ils sont confrontés aux bombardements, peu importe où ils vont, et qu’ils n’ont aucun refuge contre les combats.

Une femme de 27 ans, mère de trois enfants et enceinte de huit mois du quatrième, a déclaré au Washington Post qu’elle et sa famille avaient décidé de quitter leur maison dans le camp de réfugiés de Shati, à la périphérie de la ville de Gaza, après un nuit de bombardements intenses. Sa famille – comprenant son mari, leurs trois enfants et son père handicapé, ainsi que la mère de son mari et quatre de ses frères et sœurs – est partie lundi à 9 heures du matin.

Lorsqu’il était trop dangereux de voyager en voiture, ils continuaient à pied, a expliqué la femme, marchant pendant quatre heures aux côtés de centaines d’autres familles, toutes brandissant des drapeaux blancs « pour que l’armée sache que nous étions des civils et qu’il n’y avait pas de soldats parmi eux ». nous.” Ses pieds ont commencé à saigner.

À plusieurs endroits, « nous avons vu des corps gisant sur le sol », a déclaré la femme, que The Post ne nomme pas pour protéger sa sécurité. Pendant tout ce temps, ils « ont entendu le bruit de certains obus et de balles lourdes tirées ».

À la fin de la journée, ils atteignirent Rafah, près de la frontière égyptienne.

Le lieutenant-colonel Jonathan Conricus, porte-parole de l’armée israélienne, a déclaré lors d’un point de presse que Tsahal avait frappé au moins 450 cibles dans la nuit et pris le contrôle d’un complexe du Hamas.

« Nous nous concentrons sur le nord de Gaza parce que c’est là que le Hamas possède la plupart de ses bastions », a déclaré Conricus.

Le porte-parole de la branche militaire du Hamas, connu sous le nom d’Abou Obaida, a déclaré que les combattants du Hamas avaient détruit 27 véhicules militaires israéliens au cours des dernières 48 heures, tirant des dizaines d’obus de mortier et affrontant les forces israéliennes à travers l’enclave.

Le Post n’a pas pu vérifier de manière indépendante les comptes des deux parties.

Ghassan Abu Sitta, chirurgien à l’hôpital al-Shifa, le plus grand de Gaza, a déclaré que la zone autour de l’hôpital avait été « secouée jusqu’au cœur par des explosions massives » lors de la coupure des communications dimanche soir.

En quelques heures, a-t-il expliqué, des centaines de morts et de blessés du camp de réfugiés voisin de Shati ont commencé à affluer.

Dans l’obscurité, a expliqué Abu Sitta, les médecins soignaient les gens sur le parking. Partout ailleurs, c’était plein.

Lundi après-midi, six salles d’opération de l’hôpital étaient fermées en raison du manque de carburant nécessaire à l’alimentation des générateurs. Dans les cinq salles d’opération restantes, « nous ne pouvons pas faire grand-chose » sans électricité ni médicaments adéquats, a-t-il déclaré. « Nous sélectionnons au hasard ceux sur lesquels nous pouvons opérer. »

Hazem Joudah, 39 ans, père de six enfants dans le camp de Shati, a déclaré que lui et sa famille immédiate ont survécu aux frappes, mais pas beaucoup de ses voisins. Il y avait des cadavres « tout autour de nous », a-t-il déclaré lundi au Post.

« Ils ont coupé Internet et les communications pour mener leurs attaques », a-t-il déclaré. « Israël nous isole délibérément du monde pour que personne ne le sache. »

Un porte-parole de l’armée israélienne a refusé de dire si les coupures de courant étaient liées à sa campagne de bombardement. Les responsables américains ont déclaré qu’Israël était responsable d’une panne similaire à la fin du mois dernier.

Lundi après-midi, un enfant a été tué et six personnes ont été blessées lors d’une frappe sur le toit de l’un des principaux bâtiments de Shifa, selon le directeur de l’hôpital Mohamed Abu Salmiya.

Abu Salmiya a déclaré qu’Israël était responsable de la frappe, qui a également détruit plusieurs panneaux solaires. Le Post s’est entretenu avec un deuxième témoin oculaire qui a confirmé que des civils avaient été touchés par une frappe de missile.

Un porte-parole de Tsahal a déclaré au Post qu’elle « vérifiait » l’information.

Kirby a déclaré lundi que les États-Unis continueraient de « faire valoir » auprès d’Israël que leurs opérations minimisent « les dommages collatéraux dans la mesure du possible ». Mais « nous ne leur donnons pas de conseils pratiques sur la manière de mener les opérations », a-t-il déclaré.

Malgré les ordres d’évacuation donnés par Israël, les hôpitaux et les écoles des Nations Unies restent des lieux de dernier recours pour des centaines de milliers de Gazaouis déplacés. Lors des guerres précédentes, les civils pouvaient s’attendre à une sécurité relative dans ces installations, ainsi qu’à un accès à la nourriture, à l’eau et aux médicaments. Mais les sites sont désormais bondés de monde, à court de provisions et, de plus en plus, ne sont pas épargnés par les combats.

Le nombre d’employés de l’ONU tués par les frappes israéliennes à l’intérieur de Gaza a atteint 89, « beaucoup d’entre eux avec des membres de leurs familles », a déclaré lundi le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, aux journalistes. Parmi les morts figurent « des enseignants, des directeurs, des médecins, des ingénieurs, du personnel de soutien », a-t-il déclaré, soulignant que le bilan était plus élevé que « dans n’importe quel conflit de l’histoire de notre organisation ».

Guterres a également lancé un appel « urgent » aux pays membres de l’ONU pour obtenir un fonds de 1,2 milliard de dollars pour les Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie, qualifiant la situation de « crise de l’humanité ».

Les diplomates américains, quant à eux, ont déclaré qu’ils travaillaient à accroître les expéditions d’aide humanitaire vers Gaza. Selon eux, environ 600 camions doivent atteindre l’enclave chaque jour, contre 100 à 120 camions qui traversent actuellement la frontière égyptienne. La pierre d’achoppement, selon les responsables impliqués dans les négociations, a été la mise en place d’un système de filtrage efficace qui satisfera aux exigences israéliennes selon lesquelles le soutien militaire au Hamas ne doit pas passer inaperçu.

Parlant de ses efforts pour promouvoir une pause humanitaire, Blinken a déclaré qu’il était également important de constater des progrès sur la situation des plus de 230 otages détenus par le Hamas. «Nous pensons également qu’une pause [in fighting] pourrait également aider à faire avancer cette proposition », a-t-il déclaré.

De nombreuses familles d’otages israéliens sont favorables à la poursuite de l’offensive, estimant que seule une pression militaire soutenue permettra leur libération.