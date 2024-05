Israël frappe des personnes déplacées dans un camp de tentes, selon des responsables de Gaza, tuant 40 personnes

Des dizaines de personnes ont été tuées dimanche soir à Rafah après qu’une frappe aérienne israélienne a frappé une zone où des civils déplacés s’abritaient dans des tentes et déclenché un incendie qui a ravagé le camp, ont indiqué des responsables locaux.

Des images montraient la zone en proie aux flammes alors que des Palestiniens hurlaient fuyant pour se mettre en sécurité, avec des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrant des images troublantes, notamment des cadavres gravement brûlés et un homme tenant ce qui semble être le corps sans tête d’un petit enfant.

Cette frappe a été condamnée par les responsables des Nations Unies et les dirigeants arabes quelques jours seulement après que le plus haut tribunal de l’ONU a ordonné à Israël de mettre fin à son offensive sur la ville du sud de Gaza, où plus d’un million de personnes avaient trouvé refuge. Le Qatar a averti qu’il pourrait entraver les efforts visant à parvenir à un accord de cessez-le-feu, tandis que le procureur militaire israélien a déclaré que l’incident « très grave » faisait l’objet d’une enquête.

L’armée israélienne a déclaré qu’elle avait ciblé deux hauts dirigeants du Hamas, mais qu’elle examinerait les informations faisant état d’une propagation des incendies aux zones où s’abritaient des civils.

NBC News n’a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante la situation sur le terrain.

« Ils ont dit que c’était sûr »

Le ministère de la Santé de Gaza a rapporté qu’au moins 35 personnes avaient été tuées dans le quartier de Tal al-Sultan, dont une majorité de femmes et d’enfants. Les premiers intervenants avaient prévenu que le nombre de victimes pourrait augmenter, car beaucoup d’entre elles étaient piégées par les flammes qui ont éclaté à la suite du bombardement.

Et lundi, la Défense civile palestinienne à Rafah a déclaré que le bilan s’élevait à au moins 40 personnes.

« Ce massacre est le plus important dans la ville de Rafah depuis des mois », a déclaré le porte-parole de la Défense civile palestinienne, Muhammad Al-Mughir, à NBC News. Il a souligné que la zone touchée était une « zone humanitaire » désignée à côté des entrepôts de l’ONU.

Un Palestinien blessé a été transporté dimanche à l’hôpital de Deir al Balah, dans le centre de la bande de Gaza. Abdel Karim Hana / AP

Une famille a décrit sa fuite déchirante après que l’immeuble dans lequel elle se réfugiait ait semblé avoir été touché.

« Soudain, les fenêtres se sont brisées », a déclaré Hala Siam à l’équipe de NBC News au sol. « Les enfants ont eu peur. Nous sommes tous sortis dans la rue. »

« Ils ont dit que c’était sûr », a déclaré Siam à propos de la zone dans laquelle elle et sa famille se réfugiaient. « Il n’y a aucun endroit sûr à Rafah ».

L’armée israélienne a déclaré que sa frappe visait deux dirigeants du Hamas qui selon eux, ils étaient responsables de l’organisation d’attaques terroristes dans la zone occupée de Cisjordanie. Il a déclaré qu’il était au courant d’informations selon lesquelles des tentes civiles auraient été incendiées lors de la frappe et que l’incident était « en cours d’examen ».

« La frappe a été menée contre des cibles légitimes au regard du droit international », a déclaré l’armée israélienne dans un communiqué, ajoutant qu’elle avait utilisé des « munitions précises » basées sur « des renseignements précis indiquant que le Hamas utilisait la zone ».

L’armée israélienne n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires indiquant si elle visait une zone située dans une zone de sécurité désignée.

Le plus haut procureur militaire israélien a qualifié l’incident de « très grave » et a indiqué qu’une enquête était en cours.

« L’armée israélienne regrette tout préjudice causé aux non-combattants pendant la guerre », a déclaré le général Yifat Tomer Yerushalmi lors d’une conférence organisée par l’Ordre des avocats d’Israël, sur la chaîne de télévision française France 24. signalé.

Dans un communiqué, le Hamas a décrit la frappe comme un horrible « massacre ». Il n’a pas confirmé la mort du commandant ou du haut dirigeant.

Plus tôt dimanche, la branche militaire du Hamas, les Brigades Al-Qassam, ont annoncé un barrage de missiles sur Israël visant Tel Aviv. L’armée israélienne a déclaré que huit projectiles avaient été identifiés alors qu’ils traversaient la zone de Rafah vers le territoire israélien et qu’un certain nombre de projectiles avaient été interceptés.

Un journaliste de NBC News a été témoin de l’une de ces interceptions après que des sirènes avertissant d’un tir imminent ont retenti en Israël pour la première fois depuis plusieurs semaines. Aucune victime ni aucun dégât n’ont été signalés dans l’immédiat dans la région.

Alors que la vidéo de l’attaque meurtrière de Rafah de dimanche soir a été diffusée, l’indignation est montée au sein de la communauté internationale, les médiateurs du Qatar et de l’Égypte condamnant l’attaque « dans les termes les plus forts » et la qualifiant de violation du droit international.

Le Qatar, un intermédiaire clé dans les négociations avec le Hamas pour parvenir à un accord de trêve qui garantirait la libération des otages toujours détenus par le Hamas, a déclaré lundi que l’attaque pourrait mettre en péril les efforts en faveur d’un cessez-le-feu.

L’administration Biden ne semblait pas avoir fait de commentaires publics lundi matin.