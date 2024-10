Israël frappé avec des missiles hypersoniques – Iran — RT World News

Le CGRI a affirmé avoir utilisé des roquettes de pointe Fattah-2 pour contourner les défenses aériennes

L’Iran a utilisé mardi des missiles hypersoniques pour la première fois lors de ses frappes contre Israël, a annoncé le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI).

L’Iran a lancé plusieurs salves de missiles dans ce que le CGRI a appelé une réponse aux récents meurtres israéliens des chefs du Hamas et du Hezbollah, ainsi que d’un général iranien qui se trouvait au Liban.

Des missiles hypersoniques Fattah-2 ont été utilisés lors de l’attaque pour contourner les radars israéliens, ont rapporté mardi soir les médias iraniens, citant le CGRI.

La Garde a affirmé que 80 à 90 % des missiles utilisés dans « l’Opération Honest Promise 2 » ont touché leurs cibles, parmi lesquelles se trouvaient la base aérienne de Tel Nof, près de Tel Aviv, et la région de Netsarim, près de Gaza, où, selon eux, « un grand nombre de chars israéliens » a été détruit.

L’Iran a également affirmé avoir détruit un certain nombre de chasseurs F-35 israéliens sur la base aérienne de Nevatim, située à mi-chemin entre Beer Sheva et la mer Morte.















Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont estimé le nombre de missiles entrants à 180 et ont reconnu que « quelques coups » ont été enregistrées. Selon Tsahal, la majorité des missiles ont été interceptés avec succès. La seule victime signalée sur le terrain est un Palestinien, tué par la chute d’un fragment de missile près de Jéricho, en Cisjordanie.

L’attaque de mardi a été plus grande en ampleur et en portée que celle d’avril, la toute première attaque de ce type jamais menée par l’Iran, au cours de laquelle des dizaines de missiles balistiques et de drones ont bombardé Israël en représailles à une frappe aérienne contre le consulat iranien à Damas.

Les missiles hypersoniques volent entre cinq et 25 fois la vitesse du son. L’Iran a dévoilé son premier missile de ce type, le Fattah-1, en juin dernier. La version Fattah-2 a été révélée au public en novembre. Ni l’un ni l’autre n’avaient été utilisés au combat auparavant.

Selon Téhéran, l’attaque au missile était une réponse à l’assassinat d’Ismail Haniyeh, le chef politique du groupe militant palestinien Hamas, tué à Téhéran en juillet. L’Iran a également cité les meurtres du chef du Hezbollah Hassan Nasrallah et du général de division du CGRI Abbas Nilforoshan au Liban la semaine dernière.

Israël a promis de riposter, tandis que l’Iran a averti que toute nouvelle attaque se heurterait à davantage de force.