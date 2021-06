Israël frappe à nouveau Gaza, après que des militants ont mis le feu en Israël

JERUSALEM — Des frappes aériennes israéliennes ont touché plusieurs sites à Gaza jeudi soir pour la deuxième fois en trois jours, après que des militants palestiniens ont envoyé des ballons incendiaires dans des terres agricoles du sud d’Israël pour le troisième jour consécutif.

Il n’y a eu aucune victime signalée en Israël ou à Gaza, mais l’échange a soulevé le spectre d’un retour à un conflit à grande échelle pour la première fois depuis la fin d’une guerre aérienne de 11 jours il y a près d’un mois.

L’armée israélienne a déclaré qu’elle avait ciblé des complexes militaires et un site de lancement de roquettes près de la ville de Gaza et de Khan Younis, deux des plus grandes villes de la bande, peu avant minuit jeudi. Un média lié au Hamas à Gaza a signalé des coups sur des sites près de la ville de Gaza et de Khan Younis, ainsi qu’à Jabalia, une ville au nord de la bande.

Environ une heure plus tard, tôt vendredi matin, des sirènes ont retenti dans des zones du sud d’Israël près de Gaza, un avertissement qui, selon l’armée israélienne, a été déclenché par des tirs de militants à Gaza, et non par des roquettes, ce qui aurait pu conduire à un Israélien encore plus puissant. réponse.