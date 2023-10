Israël frappe 450 cibles alors que l’ampleur du massacre du Hamas augmente : des bébés décapités, 1 200 civils morts

JERUSALEM et TEL AVIV, Israël – Les tirs de roquettes depuis la bande de Gaza ont continué de frapper le sud d’Israël mercredi, cinquième jour de la guerre Israël-Hamas.

Pendant ce temps, Israël affirme avoir frappé au moins 450 cibles du Hamas à Gaza au cours des dernières 24 heures, tandis que les forces terrestres israéliennes se massent à la frontière pendant une période prolongée. invasion imminente.

Le bilan des morts en Israël continue de grimper – plus de 1 200 civils morts, 170 soldats tués et plus de 3 500 Israéliens blessés. Quarante bébés israéliens assassinés ont été retrouvés parmi les civils massacrés, et certains de ces bébés ont été décapités.

Le ministère de la Santé de Gaza affirme qu’environ 1 055 personnes ont été tuées et 5 000 blessées lors des frappes de représailles israéliennes contre le Hamas dans l’enclave côtière fermée.

Le porte-parole de Tsahal, Jonathan Conricus, a averti dans une vidéo publiée sur X tôt mercredi matin que les combats allaient s’intensifier et qu’il espérait que la communauté internationale continuerait à soutenir Israël alors que la guerre fait rage.

Une unité d’artillerie mobile israélienne a tiré un obus depuis le sud d’Israël vers la bande de Gaza, dans une position proche de la frontière entre Israël et Gaza, le mercredi 11 octobre 2023. (AP Photo/Erik Marmor)

« Nous espérons que cela restera ainsi même lorsque les combats s’intensifieront et que les scènes provenant de la bande de Gaza seront plus difficiles à comprendre et à gérer », a déclaré Conricus.

Les habitants de Gaza devraient être confrontés à une panne d’électricité dans les heures à venir alors que les hôpitaux atteignent leur capacité maximale et manquent de fournitures.

« Ce n’est pas une guerre… c’est un massacre »

Dans la communauté israélienne de Kfar Aza, des soldats ont découvert ce qui a été décrit comme un « massacre ».

Le général de division Itai Veruv, qui a mené la campagne de trois jours pour reprendre Kfar Aza après l’invasion des militants du Hamas, a déclaré : « Vous voyez les bébés, les mères, les pères dans leurs chambres, dans leurs salles de protection, et comment les terroristes ont tué Ce n’est pas une guerre, ce n’est pas un champ de bataille. C’est un massacre. C’est une activité terroriste. »

Le major Doron Spielman, porte-parole des Forces de défense israéliennes, a ajouté : « Qui a pu faire cela ? Ils ont dû se débarrasser de leur humanité, et ce qui reste est quelque chose d’inhumain. Voir des poussettes avec des impacts de balles et du sang ? Qui s’approche d’un bébé et « Tue un bébé ? Qui tue une mère ? Je vois les corps dans leurs maisons. »

Le porte-parole de Tsahal, le major Doron Spielman, a déclaré que proportionnellement, cela équivaudrait à 25 000 personnes qui mourraient en Amérique.

« Tués de sang-froid, mais c’est la même rage : ISIS, Al-Qaida et Hamas », a déclaré Spielman. « C’est ce mépris absolu pour la vie humaine. Et je sais que pour nos soldats et pour notre peuple, les mères et les pères comme Moi-même, nous devons le voir parce que le chemin à parcourir va être très difficile. Et si nous ne prenons pas ce chemin, cela se reproduira.

Le sort des otages reste inconnu

L’un des éléments les plus horribles de cette guerre a été la capture de citoyens israéliens emmenés par le Hamas dans la bande de Gaza, et leur sort est inconnu. Certains d’entre eux sont américains.

Jonathan Dekel-Chen, un Américain, a révélé l’horreur qu’il a endurée samedi lorsque les terroristes du Hamas ont envahi le sud d’Israël.

« Ainsi, à 6h30 du matin, les terroristes du Hamas ont commencé à se déchaîner dans le kibboutz », a déclaré Dekel-Chen. « Les gens qu’ils ont vus dehors, les lève-tôt, ont été assassinés sur place. leurs abris anti-bombes, qui ne sont pas à l’épreuve des balles, avaient de meilleures chances de survie. »

Sagui, le fils de Jonathan Dekel-Chen, également citoyen américain, est porté disparu après que lui et d’autres soient allés défendre leur communauté Nir Oz.

« Ce que nous aimerions, c’est un maximum d’efforts pour pouvoir au moins nous dire ce qui est arrivé à nos proches par tous les moyens possibles. Le gouvernement américain, dans toutes ses agences, a des amis dans le monde qu’Israël n’a pas », a déclaré Dekel- Chen.

Le mandat biblique de prier pour Israël – Voici une prière pour la paix à Jérusalem

Rejoignez Chris Mitchell, chef du bureau de CBN News au Moyen-Orient, et Dan Carlson, directeur national de CBN Israël, pour des mises à jour importantes sur Israël et un temps de prière prolongé. Jeudi 12 octobre à midi HE ici :

Une guerre sur plusieurs fronts imminente ?

Au nord, on craint l’ouverture d’un deuxième front.

Israël a lancé mercredi des frappes sur le territoire libanais après que le Hezbollah, le groupe terroriste soutenu par l’Iran et basé au Liban, a tiré des missiles antichar de l’autre côté de la frontière sur les troupes israéliennes.

Le Hezbollah et Israël ont échangé des tirs sporadiquement depuis que le Hamas a commencé son massacre samedi.

Mardi, Tsahal a déclaré avoir mené des frappes d’artillerie en Syrie après que des mortiers ont été lancés sur le nord d’Israël. Un responsable syrien a déclaré au Wall Street Journal que les mortiers avaient été lancés par des milices soutenues par l’Iran situées près du plateau du Golan.

L’aide américaine arrive

Le premier lot d’armes américaines est arrivé en Israël mercredi et le secrétaire d’État Antony Blinken devrait arriver jeudi pour discuter des besoins militaires d’Israël et des négociations sur les otages avec les responsables israéliens.

Il devrait également avertir les alliés régionaux du Hamas de ne pas se joindre à la guerre.

Mardi, Biden a également annoncé que les États-Unis allaient fournir d’urgence une assistance militaire à Israël, notamment des munitions et des intercepteurs, pour aider le Dôme de Fer.

Le président a également déclaré qu’il avait demandé à son équipe de partager des renseignements avec Israël alors qu’ils travaillaient ensemble pour ramener tous les otages chez eux en toute sécurité.