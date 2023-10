Israël forme un gouvernement d’unité pour superviser la guerre déclenchée par l’attaque du Hamas

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et une figure de l’opposition ont créé mercredi un cabinet de guerre supervisant la lutte pour venger un superbe attaque du week-end perpétrée par des militants du Hamas. Dans la bande de Gaza bouclée et dirigée par le Hamas, les souffrances des Palestiniens se sont accrues alors que les bombardements israéliens ont démoli des quartiers et que la seule centrale électrique est tombée à court de carburant.

Le nouveau Cabinet établit un certain degré d’unité après des années de profondes divisions politiques et, alors que l’armée israélienne semble de plus en plus susceptible de lancer un offensive au sol à Gaza. La guerre a déjà fait au moins 2 300 morts des deux côtés.

Le gouvernement israélien subit une intense pression publique pour renverser le Hamas après que ses militants ont franchi d’assaut une barrière frontalière samedi et massacré des centaines des Israéliens dans leurs maisons, dans les rues et à un festival de musique en plein air. Les militants de Gaza détiennent environ 150 personnes prises en otage par Israël – des soldats, des hommes, des femmes, des enfants et des personnes âgées.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu assiste à la réunion hebdomadaire du cabinet au bureau du Premier ministre à Jérusalem, le mercredi 27 septembre 2023. Abir Sultan / AP

Le Cabinet, qui se concentrera uniquement sur les questions de guerre, sera dirigé par Netanyahu, Benny Gantz – une figure de l’opposition et ancien ministre de la Défense – et l’actuel ministre de la Défense Yoav Gallant. Un ancien chef de cabinet et un autre ministre du gouvernement ont été nommés membres « observateurs ».

Pourtant, les divisions politiques en Israël demeurent. Le principal leader de l’opposition du pays, Yair Lapid, a été invité à rejoindre le gouvernement mais n’a pas immédiatement répondu à l’offre. Il semblait que le reste des partenaires gouvernementaux existants de Netanyahu, un ensemble de partis d’extrême droite et ultra-orthodoxes, resteraient en place pour gérer les questions non liées à la guerre.

Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, s’exprime le 18 novembre 2022. Michael Varaklas / AP

Israël est de plus en plus frappes aériennes destructrices à Gaza ont rasé des pâtés de maisons entiers et laissé un nombre indéterminé de corps sous les décombres. Une offensive terrestre à Gaza, dont les 2,3 millions d’habitants sont densément entassés dans un petite bande côtièreentraînerait probablement une augmentation du nombre de victimes parmi les combattants des deux camps.

Les militants de Gaza ont tiré des milliers de roquettes sur Israël depuis samedi, et leurs tirs de barrage se sont poursuivis mercredi, visant la ville d’Ashkelon, dans le sud du pays.

Quelque 250 000 personnes ont ont fui leurs maisons à Gaza, la plupart se rassemblent dans les écoles des Nations Unies. D’autres cherchaient à trouver de moins en moins de quartiers sûrs dans cette bande de terre longue de seulement 40 kilomètres, coincée entre Israël, l’Égypte et la mer Méditerranée.

Après la tombée de la nuit, les Palestiniens ont été plongés dans l’obscurité totale dans de grandes parties de la ville de Gaza et ailleurs après la construction de l’unique centrale électrique du territoire. je suis tombé en panne d’essence et fermé mercredi. Seules quelques lumières de générateurs privés brillaient encore.

Israël a interrompu dimanche l’entrée de nourriture, d’eau, de carburant et de médicaments sur le territoire. Le seul passage restant en provenance d’Egypte a été fermé mardi après que des frappes aériennes ont frappé à proximité.



Comment un expert affirme que la guerre entre Israël et le Hamas pourrait s’étendre avec le lancement de roquettes par le Liban et la Syrie 06:52

Le plus grand hôpital de la bande de Gaza, Al-Shifa, ne dispose que de suffisamment de carburant pour maintenir l’électricité pendant trois jours, a déclaré Matthias Kannes, responsable de Médecins sans frontières basé à Gaza. Le groupe a déclaré que les deux hôpitaux qu’il gère à Gaza manquaient de matériel chirurgical, d’antibiotiques, de carburant et d’autres fournitures. « Nous avons consommé l’équivalent de trois semaines de stock d’urgence en trois jours », a déclaré Kannes.

Ghassan Abu Sitta, un chirurgien reconstructeur à al-Shifa, a déclaré qu’il avait 50 patients en attente d’aller en salle d’opération pour soigner des blessés plus critiques. « Nous avons déjà dépassé la capacité du système à faire face », a-t-il déclaré. Le système de santé « a le reste de la semaine avant de s’effondrer, pas seulement à cause du diesel. Toutes les fournitures viennent à manquer. »

Le Croissant-Rouge palestinien a déclaré que les générateurs des autres hôpitaux seraient à court d’ici cinq jours. Les bâtiments résidentiels, incapables de stocker autant de diesel, sombreront probablement dans l’obscurité plus tôt.

L’Égypte et des groupes internationaux ont réclamé des couloirs humanitaires pour acheminer l’aide vers Gaza. Des convois étaient chargés de carburant et de nourriture mercredi du côté égyptien du terminal de Rafah, mais n’ont pas pu entrer à Gaza, a déclaré un responsable de la sécurité égyptienne, s’exprimant sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à parler à la presse.

Dans le camp de réfugiés de Jabalia, à Gaza, des secouristes et des civils ont transporté des hommes couverts de sang et de suie vers des ambulances après que des frappes ont renversé des bâtiments. Les rues étaient recouvertes de métal, de morceaux de béton et d’une épaisse poussière.

La fumée s’élève à la suite d’une frappe aérienne israélienne dans la ville de Gaza, le mercredi 11 octobre 2023. Fatima Chbair / AP

Les équipes médicales et les secouristes ont eu du mal à pénétrer dans d’autres zones où les routes étaient trop détruites, notamment le district d’al-Karama, dans la ville de Gaza, où un « grand nombre » a été tué ou blessé, selon le ministère de l’Intérieur dirigé par le Hamas. Les frappes ont tué au moins quatre ambulanciers du Croissant-Rouge, a indiqué l’organisation.

Le risque de propagation de la guerre est devenu évident mercredi après que le groupe militant libanais Hezbollah, soutenu par l’Iran, a tiré des missiles antichar sur une position militaire israélienne et a affirmé avoir tué et blessé des soldats. L’armée israélienne a confirmé l’attaque mais n’a pas fait de commentaire sur d’éventuelles victimes.

Le président américain Joe Biden a mis en garde mardi les autres pays et groupes armés contre une entrée en guerre. Les États-Unis envoient déjà des munitions et du matériel militaire en Israël et ont déployé un groupe aéronaval en Méditerranée orientale à des fins de dissuasion.

En Cisjordanie, des colons israéliens ont attaqué un village au sud de Naplouse, ouvrant le feu sur des Palestiniens et tuant trois personnes, a indiqué le ministère de la Santé du territoire.

Israël a mobilisé 360 000 réservistes, massé des forces supplémentaires près de Gaza et évacué des dizaines de milliers d’habitants des communautés voisines.

Renverser le Hamas, qui dirige Gaza depuis 2007, nécessiterait probablement des combats terrestres prolongés et une réoccupation de Gaza, au moins temporairement. Même dans ce cas, le Hamas opère depuis longtemps comme une insurrection clandestine dans les zones contrôlées par Israël.

Le Hamas a déclaré avoir lancé son attaque samedi parce que les souffrances des Palestiniens étaient devenues intolérables en raison de l’occupation militaire israélienne incessante, de l’augmentation des colonies en Cisjordanie et du blocus de Gaza qui dure depuis 16 ans.



Un résident de Gaza parle de la guerre entre Israël et le Hamas : « Personne n’est en sécurité autour de moi » 04:12

Le choc, le chagrin et les demandes de vengeance contre le Hamas sont nombreux en Israël. Les conflits passés avec le Hamas comprenaient de lourds bombardements sur Gaza, mais se sont terminés avec le groupe toujours au pouvoir. Netanyahu a déclaré cette semaine qu’Israël s’était engagé à détruire les capacités militaires et gouvernementales du Hamas.

Dans une nouvelle tactique, Israël avertit les civils d’évacuer des quartiers entiers de Gaza, plutôt que de simples bâtiments individuels, puis rase de vastes étendues lors de vagues de frappes aériennes.

Le ton d’Israël a également changé. Lors des conflits passés, son armée a insisté sur la précision des frappes à Gaza, tentant d’écarter les critiques concernant la mort de civils. Cette fois, les briefings militaires mettent l’accent sur les destructions provoquées.

« Nous ne permettrons pas que des enfants israéliens soient assassinés », a déclaré mardi le ministre de la Défense Gallant lors d’une réunion avec des soldats près de la frontière sud. « J’ai supprimé toutes les restrictions : nous éliminerons tous ceux qui nous combattent et utiliserons toutes les mesures à notre disposition. »

Malgré les avertissements d’évacuation, les Palestiniens affirment que certains sont incapables de s’échapper ou n’ont nulle part où aller, et que des familles entières ont été écrasées sous les décombres.

D’autres fois, les frappes surviennent sans aucun avertissement, disent les survivants.

Une vue des décombres de bâtiments touchés par une frappe aérienne israélienne, à Jabalia, dans la bande de Gaza, le mercredi 11 octobre 2023. Hatem Moussa/AP

« Il n’y a eu aucun avertissement ni quoi que ce soit », a déclaré Hashem Abu Manea, 58 ans, qui a perdu sa fille de 15 ans, Joanna, lorsqu’une frappe a détruit mardi soir sa maison dans la ville de Gaza. « Nous étions assis là en civils, habillés comme n’importe qui d’autre. »

Des frappes aériennes israéliennes ont frappé mardi soir la maison familiale de Mohammed Deif, le chef obscur de la branche militaire du Hamas, tuant son père, son frère et au moins deux autres proches dans la ville méridionale de Khan Younis, a déclaré à l’Associated Press un haut responsable du Hamas, Bassem Naim. Deif n’a jamais été vu en public et on ignore où il se trouve.

L’armée israélienne a déclaré que plus de 1.200 personnes, dont 189 soldats, avaient été tuées en Israël, un bilan stupéfiant sans précédent depuis la guerre de 1973 avec l’Egypte et la Syrie qui a duré des semaines. À Gaza, 1 100 personnes ont été tuées, selon les autorités locales. En Cisjordanie et à Jérusalem-Est, au moins 17 Palestiniens ont été tués par la police israélienne lors d’affrontements. Des milliers de personnes ont été blessées des deux côtés.

Israël affirme qu’environ 1 500 militants du Hamas ont été tués sur le territoire israélien et que des centaines de morts à Gaza sont des membres du Hamas.