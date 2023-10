Israël forme un gouvernement d’unité d’urgence pour la durée de la guerre contre le Hamas

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a formé un gouvernement d’unité avec son rival centriste Benny Gantz.

Les membres d’extrême droite du gouvernement qui a ramené Netanyahu au pouvoir resteront.

Israël semble se préparer à une invasion de Gaza.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son rival politique ont annoncé mercredi la mise en place d’un gouvernement d’urgence pour la durée d’un conflit qui a déjà fait des milliers de morts.

Le vétéran leader de droite a été rejoint par le centriste Benny Gantz, ancien ministre de la Défense, au sein du gouvernement et du cabinet de guerre, tous deux mettant de côté les divisions politiques amères qui ont secoué le pays et déclenché des manifestations de masse.

Israël a massé des forces, des chars et d’autres blindés lourds autour de Gaza dans le cadre de son opération de représailles contre ce que Netanyahu a qualifié de « attaque dont nous n’avons pas vu la sauvagerie depuis l’Holocauste ».

Au milieu de la crise qualifiée de « 11 septembre en Israël », Netanyahu a conclu un accord politique avec Gantz et s’est engagé à geler pour l’instant le projet de réforme judiciaire de son gouvernement, qui a déclenché une vague de protestations de masse sans précédent depuis le début de l’année.

Les alliés juifs d’extrême droite et ultra-orthodoxes de Netanyahu resteront cependant au gouvernement.

Le chef de l’opposition Yair Lapid n’a pas rejoint l’alliance temporaire, bien que le communiqué conjoint indique qu’un siège lui serait « réservé » au sein du cabinet de guerre.

« Israël avant toute autre chose », a écrit Gantz dans un message sur les réseaux sociaux, tandis que le ministre d’extrême droite de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a écrit qu’il « se félicite de l’unité, maintenant nous devons gagner ».

Benjamin Netanyahu puis Benny Gantz, alors chef d’état-major de Tsahal, lors d’un précédent conflit à Gaza, en juillet 2014. (Photo de Kobi Gideon/GPO via Getty Images)

Gantz a servi pour la dernière fois dans une administration Netanyahu en 2020-2021 dans le cadre d’un accord de rotation qui devait lui permettre de prendre la tête du gouvernement pendant la seconde moitié du mandat, mais des élections anticipées avaient été convoquées avant qu’il ne devienne Premier ministre.

Au total, cinq membres du parti de l’Unité nationale de Gantz deviendront ministres sans portefeuille.

Israël semble se préparer à une éventuelle invasion terrestre de Gaza, mais est confronté à la menace d’une guerre sur plusieurs fronts après avoir également été la cible d’attaques à la roquette de la part de groupes militants du Liban et de la Syrie voisins.

Israël a de nouveau frappé mercredi des cibles dans le sud du Liban, une zone contrôlée par le Hezbollah, un allié de l’Iran, l’ennemi juré d’Israël.

Mercredi soir, des sirènes de roquettes ont retenti dans le nord d’Israël et l’armée a déclaré qu’il y avait une « infiltration » aérienne présumée en provenance du Liban.

Israël a été durement secoué par l’attaque la plus meurtrière depuis sa création en 1948 et par l’échec des services de renseignement qui a permis à plus de 1 500 militants de franchir la barrière de sécurité de Gaza dans le cadre de leur attaque coordonnée terrestre, aérienne et maritime contre le sabbat juif.

Peur et méfiance

Des troubles ont éclaté en Cisjordanie occupée, où des manifestations ont eu lieu en solidarité avec Gaza et 27 Palestiniens ont été tués dans des affrontements depuis samedi.

« Toute ma vie, j’ai vu Israël nous tuer, confisquer nos terres et arrêter nos enfants », a déclaré Farah al-Saadi, 52 ans, vendeuse de café à Ramallah, qui a salué l’attaque du Hamas.

Les villes israéliennes sont étrangement calmes et tendues, certains habitants notant un sentiment croissant de peur et de méfiance entre les Juifs et les membres de la minorité arabo-israélienne.

« Le peuple israélien a peur des Arabes et les Arabes ont peur des Juifs… tout le monde a peur les uns des autres », a déclaré Ahmed Karkash, commerçant de la vieille ville de Jérusalem.

La diplomatie frénétique s’est poursuivie alors que les puissances internationales et régionales cherchaient à empêcher une conflagration plus large au Moyen-Orient.