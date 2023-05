Israel Folau a hué alors que les Barbarians battaient le XV mondial 48-42 lors du match de la Coupe Killik à Twickenham | Actualités du rugby à XV

Israel Folau a été parmi les buteurs d’essais du XV mondial face aux Barbarians

Israel Folau a été accueilli par les moqueries des manifestants LGBTQ + alors que les Barbarians d’Eddie Jones triomphaient 48-42 du World XV lors d’un après-midi de montagnes russes à Twickenham.

Folau a marqué un essai pour le XV mondial et a lancé un deuxième avec une course dynamique de fond, mais chaque implication a fait l’objet de huées de petites poches de fans.

L’homme de 34 ans, un fondamentaliste chrétien, a été limogé par Rugby Australie en 2019 à cause d’une série de messages anti-gay sur les réseaux sociaux, dont un disant aux « homosexuels » que « l’enfer vous attend ».

La Rugby Football Union a réagi à sa sélection par l’entraîneur du World XV Steven Hansen en arborant le drapeau Pride sur le toit de Twickenham et il y avait plusieurs drapeaux arc-en-ciel évidents dans la foule de 32 597 personnes.

Folau a changé d’allégeance nationale de l’Australie aux Tonga et on s’attend à ce que l’ancienne star de la ligue de rugby fasse face à un accueil similaire lors de la Coupe du monde de rugby cet automne.

Les défenseurs du XV mondial Charles Piutau, Semi Radradra et Sbu Nkosi ont illuminé l’après-midi avec leurs talents de cape et d’épée, mais la plus grande cohésion des Barbarians et l’influence des généraux Quade Cooper et Gareth Anscombe ont fait la différence.

Les fans ont affiché des drapeaux arc-en-ciel Pride pendant le match entre les Barbarians et le World XV

Le grand Gallois Alun Wyn Jones, qui a annoncé sa retraite du rugby international il y a 10 jours, a mené les Barbarians et alors qu’il terminait le match, il était hors cible avec deux conversions tardives.

Ce fut un retour réussi pour Eddie Jones, qui faisait sa première apparition à Twickenham depuis son limogeage par l’Angleterre en décembre.