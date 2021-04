Le « première phase»De la nouvelle politique du tourisme commence le 23 mai et, en fonction du résultat, les autorités examineront l’opportunité de laisser entrer plus de visiteurs.

Le communiqué explique que les touristes en groupe sont «plus facile à surveiller».

« Il est temps de faciliter le tourisme de manière prudente et calculée», A déclaré le ministre de la Santé Yuli Edelstein dans le communiqué.

Les touristes devront subir un test de PCR avant de monter à bord d’un avion à destination d’Israël, et de passer des tests de PCR et de sérologie pour prouver la vaccination ou la récupération à leur arrivée à l’aéroport Ben Gourion. Le ministère dit qu’Israël discute de l’introduction possible de «certificats de vaccination”Avec d’autres pays et prévoit de publier des lignes directrices pour les touristes dans les prochains jours.

Le ministre du Tourisme Orit Farkash-Hacohen dit qu’Israël a «l’avantage d’être un pays sûr et sain»Et l’ouverture du tourisme est nécessaire pour aider l’économie à se redresser.

La semaine dernière, l’autorité de l’immigration israélienne a annoncé que les étrangers vaccinés ou récupérés de Covid-19 pourraient entrer en Israël pour rendre visite à des parents au premier degré. Auparavant, les étrangers n’étaient autorisés à entrer en Israël que dans des circonstances exceptionnelles, telles que recevoir des soins médicaux essentiels ou assister aux funérailles d’un parent au premier degré.

Le ministre de la Santé Edelstein a appelé Israël « le premier état vacciné », faisant référence à la campagne de vaccination rapide du pays, qui a déjà impliqué plus de la moitié de sa population de 9 millions d’habitants. Un système de soi-disant passeports verts est également en place – des documents numériques délivrés à ceux qui ont été vaccinés ou récupérés d’un coronavirus. Le passeport est obligatoire pour entrer dans certains lieux et pour participer à certaines activités et rassemblements de masse. Et tandis que les mesures ont vu les taux d’infection chuter de façon spectaculaire, les critiques soulignent le fait que les restrictions imposées à ceux qui refusent le coup laissent essentiellement aux gens peu de choix et créent des inégalités.

Plus tôt cette année, Israël a vu des rassemblements contre le verrouillage national et les restrictions liées aux coronavirus devenir violents alors que les manifestants se sont affrontés avec la police et ont incendié des voitures.

