Israël ferme toute sa côte méditerranéenne alors qu’une énorme marée noire soulève des problèmes de santé

Les Israéliens devraient rester à l’écart des plages de la Méditerranée, ont averti les autorités dimanche, après que des volontaires aidant au nettoyage du goudron qui a étouffé 160 km de côtes ont été hospitalisés, apparemment après avoir inhalé des fumées toxiques.

La population devrait « Ne pas aller [to the beaches] nager, faire du sport ou des activités de loisir jusqu’à nouvel ordre », lire un avertissement, publié conjointement par les ministères de la Santé, de l’Intérieur et de la Protection de l’Environnement dimanche. «L’exposition au goudron pourrait nuire à la santé publique.»

L’annonce intervient après que plusieurs volontaires, sur des milliers qui avaient aidé à nettoyer les séquelles de la marée noire de samedi, se sont sentis malades et ont dû être hospitalisés. On pense que l’exposition aux vapeurs toxiques est la raison de leur état.

Les volontaires seront toujours autorisés à opérer sur la côte, mais seulement après s’être enregistrés auprès de l’Autorité israélienne de la nature et des parcs et avoir suivi une formation spéciale.

Ils lutteront contre le goudron avec l’armée, comme le chef d’état-major des Forces de défense israéliennes, Aviv Kohavi, a promis de se déployer. «Des milliers de soldats des FDI» au littoral méditerranéen.

Le déversement de dizaines de tonnes de pétrole s’est produit lors d’une tempête hivernale la semaine dernière, le mauvais temps empêchant les autorités israéliennes de le détecter en temps opportun et de traiter le goudron en mer. L’histoire a fait la une des médias locaux après le cadavre d’un bébé rorqual commun de 17 mètres échoué sur la rive méditerranéenne avec des tortues mortes, des poissons et des créatures marines.

Les résultats de l’autopsie de la baleine ont été annoncés dimanche, avec « Liquide noir » découvert dans ses poumons. Cependant, il était trop tôt pour dire si le pétrole était la raison de la mort du mammifère marin, a déclaré l’Autorité de la nature et des parcs.

Les groupes environnementaux ont qualifié le déversement de pire catastrophe à avoir frappé Israël depuis des décennies, estimant que sa récupération pourrait prendre des mois, voire des années.

Dix jours après la catastrophe, les autorités israéliennes n’ont toujours pas trouvé la source exacte du déversement. Ils pensent que l’un des neuf navires passant à environ 50 km du rivage pourrait être responsable.

Avec les images satellites et la modélisation des mouvements des vagues utilisées pour affiner la recherche, « il y a une chance plus que raisonnable que nous puissions localiser le navire spécifique », Gila Gamliel, ministre de la Protection de l’environnement, a déclaré.

Si le coupable est trouvé, Israël pourrait saisir les tribunaux pour demander une indemnisation aux compagnies d’assurance qui seront utilisées pour faire face aux conséquences du déversement, a expliqué le ministre.

