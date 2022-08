Israël ferme des organisations palestiniennes pour liens terroristes

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

TEL AVIV – Israël a fermé les bureaux de cinq principales organisations de défense des droits des Palestiniens lors d’un raid tôt le matin à Ramallah jeudi, resserrant ses restrictions sur la société civile près d’un an après avoir qualifié les organisations de groupes terroristes dans une décision internationalement critiquée. Israël affirme que les organisations ont des liens avec le Front populaire de libération de la Palestine, un groupe armé qui a mené des attaques meurtrières contre Israël, ce que les groupes de défense des droits nient.

Ils accusent Israël de les cibler en raison de leur activisme politique contre la domination israélienne et de leur travail de documentation des abus présumés dans les territoires occupés.

Israël prend des mesures pour interdire six groupes de défense des droits des Palestiniens qu’il accuse de terrorisme, provoquant l’indignation internationale

L’escalade est le dernier coup porté aux Palestiniens qui disent qu’ils disposent d’un espace réduit pour l’expression politique et la dissidence à un moment où il y a peu d’efforts internationaux pour mettre fin au conflit et à l’occupation israélienne de la terre palestinienne.

La désignation l’année dernière a conduit de nombreux supporters européens à suspendre les fonds. Mais l’Union européenne a déclaré qu’Israël n’avait pas fourni de preuves suffisantes prouvant les liens avec le FPLP. En juillet, neuf pays de l’UE ont déclaré qu’ils continueraient à travailler avec les organisations.

« Ces accusations ne sont pas nouvelles et Israël n’a même pas réussi à convaincre ses amis », a déclaré jeudi à l’Associated Press Shawan Jabarin, le directeur d’al-Haq, un groupe de défense des droits de l’homme internationalement respecté qui faisait partie des personnes ciblées.

D’autres organisations perquisitionnées étaient Defense for Children International-Palestine, l’Union des comités de femmes palestiniennes, le Centre Bisan pour la recherche et le développement et Addameer, qui défend les prisonniers palestiniens, selon un communiqué du ministère israélien de la Défense.

Israël a également désigné l’année dernière l’Union des comités de travail agricole comme ayant des liens avec le terrorisme.

Al-Haq a dit Les forces israéliennes ont ouvert de force sa porte verrouillée, l’ont fait sauter des gonds et ont déclenché des alarmes. Il a déclaré que les soldats avaient fouillé chaque pièce, parcourant des dossiers et les éparpillant dans le bureau. Le groupe a ajouté que la propriété autour de l’église sous le bureau était jonchée d’éclats de verre et d’autres signes du raid.

Les soldats ont ensuite “fermé l’entrée principale avec une plaque de fer laissant derrière eux un ordre militaire déclarant l’organisation illégale”, a déclaré le groupe.

Les Forces de défense israéliennes ont déclaré avoir « confisqué des biens » lors des raids.

Défense des Enfants International-Palestine a déclaré que des images de caméras de sécurité montraient des soldats emportant des ordinateurs et des dossiers de clients, entre autres éléments. Addameer a déclaré que sa porte avait été défoncée et que des matériaux avaient été emportés.

Israël a annoncé les liens terroristes présumés des groupes en octobre de l’année dernière. Mercredi, le ministre de la Défense Benny Gantz a ratifié la décision.

« Toutes les organisations en question opèrent sous couverture et sous l’égide du FPLP en Judée-Samarie, ainsi qu’à l’étranger », a déclaré le ministère de la Défense dans un communiqué, utilisant les noms israéliens pour la Cisjordanie.

Adalah, un centre juridique géré par des Palestiniens basé à Haïfa, a déclaré que les raids ont eu lieu peu de temps après que l’armée israélienne a rejeté les objections qu’elle avait envoyées au nom des six organisations.

“Ces organisations n’ont eu et n’ont aucune possibilité de se défendre contre des preuves secrètes que les forces de sécurité israéliennes détiennent contre elles”, a déclaré le groupe dans un communiqué. “Cette attaque contre la société civile palestinienne est une attaque contre l’ensemble du peuple palestinien et son droit à l’autodétermination.”

Lors de la visite de Biden, les Palestiniens ont rappelé leur descente à l’autocratie

Beaucoup de ces organisations se concentrent également sur les violations des droits humains par l’Autorité palestinienne, qui règne dans certaines parties de la Cisjordanie et arrête fréquemment des militants et des détracteurs. Les dirigeants palestiniens, dont la dernière élection remonte à plus de 15 ans, sont largement impopulaires en Cisjordanie – en partie à cause de leur coordination sécuritaire avec Israël, qui comprend des opérations comme les raids de jeudi.

Dans le même temps, Israël mène une répression militaire en Cisjordanie occupée ciblant des groupes armés. Cela a en partie conduit à une courte bataille aérienne entre Israël et un groupe militant dans la bande de Gaza au début du mois. La vague de raids en Cisjordanie a commencé ce printemps au milieu d’une série d’attaques palestiniennes qui ont tué 19 personnes en Israël.