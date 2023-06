Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré à Sky News qu’il ferait « tout ce que nous devons faire pour nous défendre » contre l’Iran – et la diplomatie n’a pas réussi à empêcher Téhéran de développer ses capacités nucléaires.

S’exprimant exclusivement dans les bureaux du Premier ministre à JérusalemM Netanyahu a rejeté les tentatives américaines de résoudre la crise croissante uniquement par le dialogue.

« Je ne pense pas que la diplomatie en elle-même fonctionnera. Je pense que la diplomatie ne peut fonctionner que si elle est associée à une menace militaire crédible ou à la volonté d’appliquer l’option militaire si la dissuasion échoue », a-t-il déclaré.

« L’Iran est ouvertement engagé à détruire, à répéter l’Holocauste et à détruire les six ou sept millions de Juifs d’Israël et nous n’allons pas rester les bras croisés et les laisser faire.

« (Si) ces ayatollahs pensent qu’ils pourraient nous menacer d’un holocauste nucléaire, ils se trompent. Nous ferons tout ce que nous devons faire pour nous défendre. »

Au cours de l’interview, M. Netanyahu a envoyé un message à Arabie Saoudite et le prince héritier Mohammed bin Salman alors que les rumeurs d’un accord de paix entre les pays continuent de circuler.

« Notre main est tendue à tous les États arabes et certainement à l’Arabie saoudite, qui est d’une importance vitale », a-t-il déclaré.

« Nous avons de grandes opportunités pour faire avancer la paix dans notre région, la paix entre nos deux pays, le bien-être de nos peuples. Je pense que cela changerait l’histoire.

« Je veux dire que nous avons déjà franchi un tournant historique avec les quatre traités de paix des accords d’Abraham qu’Israël a conclus sous ma direction avec les Émirats arabes unis (EAU), avec Bahreïn, avec le Maroc et avec le Soudan.

« De toute évidence, l’Arabie saoudite serait un bond en avant parce que c’est le pays arabe le plus influent, non seulement dans le monde arabe, je pense aussi dans le monde musulman, donc cela façonnerait, je pense, la possibilité de mettre fin au conflit arabo-israélien, et je pense que cela nous aiderait également à résoudre le conflit palestino-israélien. »

M. Netanyahu a également été interpellé sur des questions intérieures – notamment les réformes judiciaires controversées qui ont divisé Israël et qui ont vu 22 semaines consécutives de manifestations de masse.

Il a été contraint d’arrêter le processus après que le pays se soit immobilisé à la suite de son limogeage du ministre de la Défense, qui a ensuite été discrètement réinstallé. Des négociations de compromis sont en cours pour trouver un accord.

« Il me semble que nous avons une situation où il y a maintenant une majorité assez large qui dit que nous devons réformer notre système judiciaire, mais la question est de savoir combien et à quelle vitesse ? Et c’est quelque chose que j’ai décidé au cours des mois qui ont suivi. pour essayer d’obtenir un consensus », a-t-il déclaré.

« Je ne suis pas sûr que nous en aurons un. Nous devons l’amener dans un juste milieu, ça va être très difficile parce que c’est extrêmement politisé et souvent mal représenté. »

Les réformes proposées ont suscité des critiques publiques de la part d’alliés internationaux, dont les États-Unis. Le président Joe Biden a ouvertement réprimandé le dirigeant israéliendéclarant aux médias américains en mars « ils ne peuvent pas continuer dans cette voie ».

Il y a eu un impact significatif sur l’économie israélienne, les investisseurs étant effrayés par les réformes proposées – le shekel a chuté d’environ 5,5 % par rapport au dollar, l’investissement dans l’industrie technologique est en baisse de 70 % au premier trimestre 2023 par rapport à 12 mois et l’agence de notation Fitch a récemment averti Israël que sa note A+ était menacée.

M. Netanyahu a rejeté les inquiétudes : « Je ne pense pas que l’économie soit le problème, je pense que le consensus politique est le problème.

« Il y a une vaste représentation erronée de ce que nous faisons, tout le monde y ajoute, disant que nous allons retirer l’indépendance du tribunal – non, nous ne le ferons pas. Je ne laisserai pas cela se produire.

« Il est important de comprendre que l’économie d’Israël est très puissante et qu’elle le restera parce que c’est une économie de haute technologie dans un monde de haute technologie. »

2023 a été l’une des années les plus violentes entre Palestiniens et Israéliens depuis des décennies, avec notamment un récent conflit entre les Gaza-basé Militants du Jihad islamique et Israël qui a duré cinq jours.

De plus, le gouvernement Netanyahu a approuvé la construction d’environ 7 000 nouvelles habitations en Cisjordanie occupée depuis le début de l’année, une pratique considérée comme illégale en vertu du droit international et par la plupart des gouvernements.

Le Premier ministre a qualifié de « complètement fausse » une récente déclaration du Département d’Etat américain condamnant la construction d’une école religieuse juive sur les terres de Cisjordanie comme « violant l’engagement d’Israël envers l’administration Biden ».

« Pour l’amour de Dieu, c’est la terre d’Israël, c’est notre pays, donc je ne suis pas du tout d’accord avec ça, mais je pense qu’une chose est vraie – les Palestiniens sont ici et nous n’allons pas les expulser, nous sommes ici et ils ne vont pas nous chasser. »

M. Netanyahu s’est toutefois engagé à préserver le fragile « statu quo » sur le site sacré musulman de Jérusalem, l’enceinte d’al Aqsa, connue des Juifs sous le nom de Mont du Temple, malgré une récente visite de son ministre de l’Intérieur nationaliste d’extrême droite, Itamar Ben Gvir.

« Le Mont du Temple, le statu quo sacro-saint, nous ne le changeons pas. Je me fiche de ce que quelqu’un dit, nous gardons le statu quo et, finalement, les gens vont le juger et ils verront qu’il n’a pas changé, et ne changera pas », a-t-il déclaré.