Israël a fait un pas important vers sa quatrième élection nationale en moins de deux ans mercredi, alors que les législateurs – soutenus par le principal partenaire de coalition du Premier ministre Benjamin Netanyahu – ont adopté une proposition préliminaire de dissolution du Parlement.

Le vote 61-54 est intervenu sept mois seulement après l’entrée en fonction de la coalition à la suite de trois élections non concluantes en un peu plus d’un an. Le Likud de Netanyahu et Kakhol lavan du ministre de la Défense Benny Gantz ont déclaré qu’ils cherchaient l’unité nationale pour faire face à la crise des coronavirus. Mais depuis lors, les rivaux sont enfermés dans des combats.

Le vote n’a donné qu’une approbation préliminaire pour mettre fin à l’alliance et forcer une nouvelle élection au début de l’année prochaine. Le projet de loi est maintenant renvoyé à un comité avant que le Parlement dans son ensemble ne prenne l’approbation finale, peut-être dès la semaine prochaine. Dans l’intervalle, Gantz et Netanyahu devraient poursuivre les négociations dans une ultime tentative pour préserver leur alliance en difficulté.

En rejoignant l’opposition lors du vote de mercredi, le parti de Gantz a exprimé son mécontentement à l’égard de Netanyahu, l’accusant de faire passer ses intérêts personnels avant ceux du pays.

Netanyahu est jugé pour une série d’accusations de corruption, et Gantz a accusé le Premier ministre d’entraver le travail gouvernemental clé, y compris le passage d’un budget national, dans l’espoir de bloquer ou d’annuler les poursuites judiciaires contre lui. Gantz et d’autres critiques pensent que Netanyahu espère en fin de compte voir un parlement plus sympathique élu l’année prochaine qui lui donnera l’immunité de poursuites.

Le chef de l’opposition Yair Lapid, dont le parti Yesh Atid a parrainé le projet de loi visant à déclencher de nouvelles élections, a accusé le gouvernement de mauvaise gestion flagrante de la crise des coronavirus et de ses retombées économiques. Il a déclaré que la seule chose que partagent tous les citoyens est « le sentiment d’avoir perdu le contrôle de leur vie ».

Le gouvernement n’a toujours pas adopté de budget pour 2020, en raison des profondes divisions produites par son accord de partage du pouvoir. L’absence de budget a provoqué de graves difficultés et des réductions pour les Israéliens à un moment où le chômage est estimé à plus de 20% en raison de la pandémie.

Lors d’une conférence de presse diffusée au niveau national mercredi soir, Netanyahu a livré un message mitigé, appelant Gantz à rester au gouvernement mais ressemblant aussi beaucoup à un politicien en campagne électorale.

Netanyahu a commencé son discours en revendiquant le mérite d’avoir mené la bataille contre le coronavirus, de forger des accords diplomatiques avec les pays arabes du Golfe et de protéger Israël contre ses ennemis dans la région.

Il a qualifié avec dérision le parti de Gantz d ‘«opposition au sein de la coalition» et contourné les questions sur l’adoption du budget ou le respect de l’accord de rotation avec Gantz.

« Dans des moments dramatiques comme ceux-ci, nous n’avons pas besoin d’aller aux élections. Le peuple d’Israël veut l’unité, pas les bulletins de vote. Il veut des vaccins, et non des annonces de campagne », a-t-il dit. « La seule façon de vaincre la couronne est de la vaincre ensemble. Nous devons mettre la politique de côté ».

Gantz, quant à lui, a publié une vidéo accusant Netanyahu de la paralysie politique et des dommages économiques résultant de la pandémie.

« Nous connaissons tous la vérité. Vous connaissez la vérité », a déclaré Gantz dans la vidéo. « S’il n’y avait pas de procès, il y aurait un budget. S’il n’y avait pas de procès, il y aurait un gouvernement fonctionnel. Il y aurait unité ».

Israël a subi deux verrouillages à l’échelle nationale depuis mars, et les responsables préviennent déjà que l’augmentation des infections pourrait entraîner un retour à des restrictions strictes qui n’ont été levées que récemment.

Si un budget pour 2020 n’est pas adopté avant le 23 décembre, la loi israélienne prévoit une dissolution automatique du parlement et de nouvelles élections trois mois plus tard, fin mars.

Dans le cadre de l’accord de coalition, Netanyahu doit occuper le poste de Premier ministre jusqu’en novembre 2021, le poste revenant à Gantz pendant 18 mois après cela. La seule façon pour Netanyahu de conserver son siège et de sortir de cet accord est si un budget n’est pas adopté et que de nouvelles élections sont organisées.

Rien n’indique que l’une ou l’autre des parties souhaite préserver leur partenariat à long terme. Au lieu de cela, la bataille devrait être terminée lorsque les élections auront lieu.

Bien que le parti de Gantz ait chuté dans les sondages d’opinion, il semble avoir conclu que les élections sont inévitables et que plus tôt elles sont organisées, mieux c’est.

En faisant pression pour une élection au début de l’année prochaine, il semble espérer que Netanyahu sera puni par les électeurs pour une pandémie qui fait toujours rage, une économie en difficulté et la reprise de son procès pour corruption.

À partir de février, le procès pour corruption de Netanyahu devrait passer à la vitesse supérieure, avec une série de témoins témoignant contre lui. Le Premier ministre s’attendait à être un visiteur fréquent de la salle d’audience.

Netanyahu, en revanche, devrait essayer de retarder les négociations budgétaires pour retarder les élections jusqu’à l’été dans l’espoir qu’un vaccin arrivera et que l’économie commencera à se redresser. S’il peut mettre sur pied une coalition dure à ce moment-là, il pourrait enfin être en mesure de faire adopter un projet de loi sur l’immunité ou de nommer de nouveaux responsables judiciaires pour geler ou annuler son cas.

« Au cours des deux dernières années, la seule question à se poser n’est pas ce qui est le mieux pour le pays et non ce qui est le mieux pour tel ou tel parti, mais ce qui est dans le meilleur intérêt de Benjamin Netanyahu », Gayil Tashir, un scientifique de l’Université hébraïque, a déclaré aux journalistes. Elle a dit qu’il semble que Netanyahu pense qu’il est de son intérêt de tenir des élections l’été prochain.

L’administration du président élu Joe Biden sera un joker dans toute élection israélienne.

Netanyahu a eu une relation étroite avec le président Donald Trump après s’être affronté avec le président Barack Obama au cours des huit dernières années. Les responsables israéliens craignent que Biden, qui était le vice-président d’Obama, revienne aux politiques de cette époque, en particulier en renouvelant un éventuel engagement diplomatique avec l’Iran, l’ennemi juré.

Tashir a déclaré que ce serait un « gros problème » dans la prochaine campagne israélienne.

« Netanyahu va présenter un argument qui dit: » Je suis le seul dirigeant israélien qui puisse réellement se lever contre une administration Biden « », a-t-elle déclaré.