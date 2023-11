Israël fait face à des pressions suite aux décès à Gaza alors que les combats font rage près des hôpitaux

DERNIERS DÉVELOPPEMENTS:

L’Arabie saoudite accueillera samedi un sommet islamo-arabe

Des appels mondiaux croissants à la retenue d’Israël dans la guerre à Gaza

Certains agents de santé fuient l’hôpital d’Al Shifa (chef de l’OMS)

GAZA, 11 novembre (Reuters) – Israël fait face à une pression internationale croissante, notamment de la part de son principal allié les États-Unis, pour qu’il fasse davantage pour protéger les civils palestiniens à Gaza alors que le nombre de morts augmente et que les combats s’intensifient près des hôpitaux.

Le nombre de Palestiniens tués lors des bombardements de l’enclave côtière au cours des cinq dernières semaines a dépassé les 11 000, selon les responsables de la santé à Gaza, alors que les forces israéliennes menaient une guerre contre les militants du Hamas qui ont perpétré le carnage meurtrier du 7 octobre dans le sud d’Israël.

Dans ses commentaires les plus fermes à ce jour sur le sort des civils pris entre deux feux, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré vendredi aux journalistes lors d’une visite en Inde : « Beaucoup trop de Palestiniens ont été tués ; beaucoup trop ont souffert des événements passés ». semaines.”

Mais Blinken a réaffirmé le soutien américain à la campagne israélienne visant à garantir que Gaza ne puisse plus être utilisée « comme plate-forme pour lancer le terrorisme ».

Le président français Emmanuel Macron, dans une interview à la BBC publiée vendredi soir, a déclaré qu’Israël devait cesser de bombarder Gaza et de tuer des civils. La France, a-t-il déclaré, « condamne clairement » les actions « terroristes » du Hamas, mais cela tout en reconnaissant le droit d’Israël à se protéger.

“Nous les exhortons à arrêter ces bombardements”, a déclaré Macron.

En réponse, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que les dirigeants du monde devraient condamner le Hamas et non Israël. “Ces crimes que le Hamas commet aujourd’hui à Gaza seront commis demain à Paris, à New York et partout dans le monde”, a déclaré Netanyahu.

Israël a déclaré que les militants du Hamas, qui détiennent jusqu’à 240 otages de différentes nationalités capturés lors de l’attaque du mois dernier, profiteraient d’une trêve pour se regrouper en cas de cessez-le-feu.

L’Arabie saoudite devait accueillir samedi un sommet islamo-arabe extraordinaire. Le ministère saoudien des Affaires étrangères a déclaré que “les pays ressentent le besoin d’unifier leurs efforts et d’adopter une position collective unifiée”.

Avant de quitter Téhéran pour assister au sommet de Riyad, le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré : « Gaza n’est pas une arène pour les mots. Ce devrait être une arène pour l’action ».

“Aujourd’hui, l’unité des pays islamiques est très importante”, a-t-il ajouté.

L’Iran soutient à la fois le Hamas et le Jihad islamique, un autre groupe militant palestinien à Gaza, ainsi que le Hezbollah, un groupe militant basé au Liban.

Hôpitaux surpeuplés touchés par des explosions et des coups de feu

Les combats se sont intensifiés dans la nuit de samedi à proximité des hôpitaux surpeuplés de la ville de Gaza, qui, selon les responsables palestiniens, ont été touchés par des explosions et des tirs.

“Israël lance désormais une guerre contre les hôpitaux de la ville de Gaza”, a déclaré Mohammad Abu Selmeyah, directeur de l’hôpital Al Shifa.

Il a déclaré plus tard qu’au moins 25 personnes avaient été tuées dans les frappes israéliennes contre l’école Al-Buraq dans la ville de Gaza, où se réfugiaient les personnes dont les maisons avaient été détruites.

Les responsables de Gaza ont déclaré que des missiles ont atterri dans une cour d’Al Shifa, le plus grand hôpital de l’enclave, dans les premières heures de vendredi, ont endommagé l’hôpital indonésien et auraient mis le feu à l’hôpital pédiatrique de cancérologie Nasser Rantissi.

L’armée israélienne a déclaré plus tard qu’un projectile raté lancé par des militants palestiniens à Gaza avait touché Shifa.

Les hôpitaux, remplis de personnes déplacées ainsi que de patients et de personnel médical, se trouvent dans le nord de Gaza, où Israël affirme que les militants du Hamas sont concentrés.

Le porte-parole du gouvernement israélien, Eylon Levy, a déclaré que le siège du Hamas se trouvait dans le sous-sol de l’hôpital Shifa, ce qui signifiait que l’établissement pourrait perdre son statut protégé et devenir une cible légitime.

Israël affirme que le Hamas cache des armes dans des tunnels sous les hôpitaux. Le Hamas le nie.

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que les agents de santé avec lesquels le groupe était en contact à Shifa avaient été contraints de quitter l’hôpital en quête de sécurité.

“Beaucoup des milliers de personnes hébergées à l’hôpital sont contraintes d’évacuer en raison des risques de sécurité, alors que beaucoup y restent”, a écrit Tedros sur les réseaux sociaux.

‘PERSONNE N’EST EN SÉCURITÉ’

Le porte-parole du ministère de la Santé de Gaza, Ashraf Al-Qidra, a déclaré qu’Israël avait bombardé les bâtiments de l’hôpital Shifa à cinq reprises.

“Un Palestinien a été tué et plusieurs ont été blessés lors de l’attaque tôt le matin”, a-t-il déclaré par téléphone. Des vidéos vérifiées par Reuters montraient des scènes de panique et des personnes couvertes de sang.

Les chars israéliens ont pris position autour de l’hôpital Nasser Rantissi ainsi que de l’hôpital Al-Quds, avait indiqué plus tôt le personnel médical.

La Croix-Rouge palestinienne a déclaré que les forces israéliennes tiraient sur l’hôpital d’Al-Quds et qu’il y avait eu de violents affrontements, faisant une personne tuée et 28 blessées, pour la plupart des enfants.

Le porte-parole de l’armée israélienne, le lieutenant-colonel Richard Hecht, a déclaré lors d’un point de presse que l’armée « ne tire pas sur les hôpitaux. Si nous voyons des terroristes du Hamas tirer depuis les hôpitaux, nous ferons ce que nous devons faire. Nous sommes conscients de la sensibilité (des hôpitaux). mais encore une fois, si nous voyons des terroristes du Hamas, nous les tuerons. »

L’ambassadeur israélien à l’ONU, Gilad Erdan, a déclaré qu’Israël avait créé un groupe de travail pour établir des hôpitaux dans le sud de Gaza. Le 12 octobre, Israël a ordonné à quelque 1,1 million de personnes à Gaza de se déplacer vers le sud avant son invasion terrestre.

Des responsables palestiniens ont déclaré vendredi que 11 078 habitants de Gaza avaient été tués dans des frappes aériennes et d’artillerie depuis le 7 octobre.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a déclaré qu’environ 1 200 personnes avaient été tuées, pour la plupart des civils, dans l’attaque du Hamas du 7 octobre, une révision du bilan précédent, tout en ajoutant que ce chiffre pourrait encore changer une fois que tous les corps auront été identifiés.

Israël a également déclaré que 39 soldats avaient été tués au combat depuis le 7 octobre.

Reportage de Nidal al-Mughrabi à Gaza ; des rapports supplémentaires d’autres bureaux de Reuters ; Écrit par Matt Spetalnick ; édité par Grant McCool et Simon Cameron-Moore

