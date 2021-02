Photo AP / Nasser Nasser

Alors que les nations s’efforcent de vacciner les populations contre le COVID-19, un pays a devancé les autres: Israël.

Fin janvier, Israël avait vacciné plus de 30% de sa population – plus du double ou du triple du taux d’autres États à revenu élevé comme les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne. Le programme de vaccination a été un tel succès qu’Israël l’ouvre maintenant aux 16-18 ans.

En revanche, les Palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza ont vu très peu de membres de leur population vaccinés. Le 31 janvier, Israël a annoncé un plan de transfert de 5 000 doses aux Palestiniens pour vacciner le personnel médical de première ligne après des semaines de pression mondiale, mais aucun calendrier de livraison n’a été donné. Cela laisse également la population palestinienne en général sans moyens de se faire vacciner.

Cette disparité a conduit les législateurs américains à critiquer qu’Israël se dérobe à sa responsabilité et à une déclaration des Nations Unies exhortant Israël à «aider à répondre aux besoins prioritaires des Palestiniens». Cela serait «conforme aux obligations d’Israël en vertu du droit international», selon Tor Wennesland, le coordinateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient. Des groupes de défense des droits humains comme Amnesty International, Human Rights Watch et des organisations de la société civile à travers Israël et la Palestine ont fait écho à ces sentiments.

En tant que spécialiste de la gestion et de la politique de la santé qui a travaillé en Cisjordanie occupée, je dirais qu’Israël a non seulement des obligations légales et morales d’inclure les Palestiniens dans le programme de vaccination, mais que c’est aussi dans son propre intérêt.

Politique de la pandémie

Comme de nombreux pays, Israël a fait face à des taux d’infection en flèche – y compris les nouvelles souches plus transmissibles du virus.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a promis de faire vacciner les Israéliens de plus de 16 ans d’ici la fin du mois de mars – ce qui viendrait à temps pour la quatrième élection d’Israël en seulement deux ans, et une dans laquelle Netanyahu est confronté à une pression considérable.

L’histoire continue

Jack Guez / AFP via Getty Images

Dans le but d’atteindre cet objectif ambitieux, Israël aurait payé à Pfizer 40% de plus par dose que les États-Unis ou tout autre pays de l’Union européenne. Il a également décidé d’échanger des données médicales sur les vaccinations à Pfizer en échange d’un approvisionnement constant en doses. Les deux mouvements ont été critiqués pour avoir potentiellement franchi les frontières éthiques et de confidentialité.

Mais la critique la plus virulente concernant le déploiement des vaccins par Israël a été réservée à la façon dont il a laissé de côté les Palestiniens – tout en incluant des vaccins pour les colons israéliens vivant dans des colonies considérées comme illégales au regard du droit international sur le même territoire occupé.

Israël est reconnu par les principaux organes mondiaux – y compris la Cour internationale de Justice, les Nations Unies et le Comité international de la Croix-Rouge – comme la puissance occupante en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, où vivent plus de 5 millions de Palestiniens.

Alors, quelles obligations Israël a-t-il envers les Palestiniens en vertu du droit international? Et précisément, Israël a-t-il un rôle à jouer dans la vaccination des Palestiniens vivant dans les territoires occupés?

De Genève à Oslo

Pendant des décennies, les efforts de santé palestiniens ont été entravés par les restrictions de l’occupation israélienne, en particulier par les restrictions de mouvement en Cisjordanie et le blocus de près de 15 ans de la bande de Gaza. Un rapport de 2017 de l’Organisation mondiale de la santé notait que la santé des Palestiniens était «uniquement affectée par l’occupation».

En tant que population occupée, les Palestiniens bénéficient d’une série de protections en vertu de la quatrième Convention de Genève de 1949. Outre les protections pour la santé, l’hygiène et d’autres conditions de vie, la convention précise qu’aucun accord entre les parties ne remplace ses protections tant que l’occupation se poursuit. Cela inclurait les accords d’Oslo, signés en 1995 en tant qu’accord intérimaire.

Pourtant, certains observateurs ont suggéré qu’Israël n’a plus d’obligation envers la santé des Palestiniens, citant des articles des accords d’Oslo selon lesquels la responsabilité de la santé serait transférée aux Palestiniens.

Mais même sous Oslo, il y a une distinction entre les responsabilités pour les soins médicaux standard et pour les épidémies. Les accords stipulent que les vaccins de routine pour les Palestiniens – tels que l’hépatite B, la polio et le ROR – ne relèvent pas de la responsabilité d’Israël. Mais en cas d’épidémie et de maladies contagieuses, les deux parties doivent «coopérer pour les combattre».

Les conditions sont propices à la propagation du virus

La coopération a du sens. L’occupation a rendu les Palestiniens dépendants d’Israël pour les soins de santé depuis même avant le COVID-19. Si l’Autorité palestinienne gère un ministère de la Santé, elle ne contrôle pas ses frontières – un obstacle important pour un système de santé fonctionnel. Israël doit approuver toutes les importations sur les terres palestiniennes, y compris les fournitures médicales, même celles données par les organisations humanitaires. Dans le cas des équipements médicaux avancés comme les scanners TEP ou les équipements de radiothérapie, Israël les interdit entièrement dans le cadre d’une politique de «double usage» qui les évalue comme des risques pour la sécurité. En conséquence, des milliers de Palestiniens atteints de cancer et d’autres affections nécessitant des traitements spécialisés doivent demander un permis médical pour entrer dans les hôpitaux d’Israël ou de Jérusalem-Est chaque mois.

Des années d’occupation et de blocus ont laissé les Palestiniens dépendants de l’aide étrangère pour soutenir leur économie et leur système de santé. Cela signifie que les Palestiniens ne peuvent pas se permettre le taux élevé qu’Israël a payé pour les vaccins et attendent plutôt des expéditions de Russie, des dons via le programme COVAX de l’Organisation mondiale de la santé pour les pays à faible revenu et une poignée de petits accords conclus avec les principales sociétés pharmaceutiques. Aucun de ceux-ci n’était arrivé au 1er février.

Outre les obligations juridiques – et morales -, il existe de nombreuses raisons pragmatiques qu’Israël voudrait vacciner rapidement les Palestiniens. Israël est moins susceptible d’atteindre l’immunité collective si les Palestiniens tardent à se faire vacciner. Il y a près de 500 000 colons israéliens vivant parmi les Palestiniens en Cisjordanie. En plus d’être postés aux postes frontaliers et aux points de contrôle, les soldats israéliens interagissent directement avec les Palestiniens lors de raids et de démolitions de maisons, qui se poursuivent pendant la pandémie COVID-19. En outre, plus de 100 000 Palestiniens entrent chaque jour en Israël pour travailler, principalement dans la construction, la plupart continuent de le faire même pendant la pandémie.

[Deep knowledge, daily. Sign up for The Conversation’s newsletter.]

En bref, il n’y a pas de moyen réaliste de déconnecter les deux populations – et COVID-19 ne tient pas compte de la citoyenneté ou du statut juridique. Les conditions d’occupation ont laissé les Palestiniens vivant dans des zones surpeuplées et pauvres avec un système de soins de santé paralysé – des conditions propices à la transmission communautaire d’un virus qui n’a jusqu’ici été soumis à aucune frontière.

Cet article est republié à partir de The Conversation, un site d’actualités à but non lucratif dédié au partage d’idées d’experts universitaires. Il a été écrit par: Yara M. Asi, Université de Floride centrale.

Lire la suite:

Yara M. Asi est affiliée au Centre arabe DC et au réseau politique Al Shabaka, et est récipiendaire d’un prix Fulbright Scholar américain pour enquêter sur les résultats sanitaires des restrictions de mouvement dans les Territoires palestiniens.