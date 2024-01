Israël fait exploser la dernière université de Gaza

Université d’Israël, ainsi que son centre médical en construction, sont devenus la dernière victime du génocide israélien à Gaza qui a duré 103 jours après qu’une université sur deux ait déjà été bombardée et détruite par les forces israéliennes lors de cette attaque continue contre toutes les parties de la bande de Gaza. Cela comprend de nombreuses institutions historiques, culturelles et éducatives – de la plus ancienne église de Gaza à la plus ancienne mosquée, en passant par les Archives nationales, les musées, les galeries et les bibliothèques. Tous ont été la cible des bombardements israéliens – bien qu’ils n’aient aucun lien avec le parti politique Hamas, dont Israël continue de prétendre qu’il est la cible de ses bombardements massifs et continus.

L’armée israélienne a fait exploser l’université d’Israa avec 315 emplacements de mines – ce qui sape clairement toute affirmation selon laquelle il y avait une menace militaire ou une raison pour la faire exploser.

L’armée israélienne vient de faire sauter l’Université de Palestine dans la ville de Gaza avec 315 mines. Toutes les universités de Gaza ont été endommagées ou détruites. Nous avons besoin d’un boycott universitaire total. pic.twitter.com/nNStUTBc9e – Nicola Perugini (@PeruginiNic) 17 janvier 2024

La page Facebook officielle de l’Université d’Israa a publié : « L’armée l’a occupé et utilisé comme base militaire pour ses opérations et comme centre pour enlever des civils isolés… et les a temporairement détenus pour les interrogatoires. »

Huit universités ont été ciblées au cours des plus de trois mois de bombardements quotidiens, qui ont tué en moyenne 100 enfants chaque jour depuis le 7 octobre.

Le 9 octobre, les forces israéliennes ont bombardé l’Université islamique et l’Université Al-Azhar.

L’Université islamique de Gaza a publié le 10 octobre une déclaration déclarant : « De grandes parties des bâtiments de l’Université islamique de Gaza ont subi des dégâts importants et de graves pertes matérielles » à la suite des frappes aériennes israéliennes sur la ville de Gaza le 9 octobre.

“Le bâtiment du Collège des technologies de l’information, le bâtiment du doyen du service communautaire et de la formation continue et le bâtiment du Collège des sciences de l’université ont tous été gravement endommagés”, peut-on lire dans le communiqué. Lors de l’invasion terrestre, qui a débuté fin octobre, le reste des bâtiments de l’Université islamique a été détruit par les forces israéliennes.

L’Université islamique de Gaza….

Détruit par l’armée d’occupation 🐷 pic.twitter.com/5Id4ldwx7r – Dr Zain Abbadi (@ZainAbbadi11) 10 janvier 2024

Le 10 décembre, les forces israéliennes ont fait exploser la faculté de médecine de l’Université islamique.

L’attaque contre l’école de médecine correspond aux attaques contre les hôpitaux, qui ont fait que tous les hôpitaux de la bande de Gaza ont été attaqués par les bombardements israéliens – tuant des patients, du personnel médical et des réfugiés déplacés internes qui cherchaient refuge dans les hôpitaux.

Les troupes israéliennes ont également ciblé d’éminents universitaires, comme le professeur Sufian Tayeh, qui dirigeait la plus grande université de Gaza.

Le professeur Sufian Tayeh, qui a dirigé la plus grande université du #Gazatué lors d’une frappe aérienne israélienne sur le camp de réfugiés de Jabalia. Il a été classé parmi les 2 % des meilleurs chercheurs au monde et a été nommé chaire UNESCO pour les sciences physiques et astrophysiques en Palestine. pic.twitter.com/lqEvhN3Wp5 – Rami Jarrah (@RamiJarrah) 2 décembre 2023

195 sites reconnus du patrimoine historique ont été détruits par les forces israéliennes, dont un ancien port datant de 800 avant JC, une mosquée qui abritait des manuscrits rares et l’un des plus anciens monastères chrétiens du monde. ne sont que quelques-uns des 195 sites du patrimoine qui ont été détruits ou endommagés depuis le début de la guerre israélienne contre Gaza le 7 octobre, selon une ONG documentant les dégâts de guerre sur les sites culturels.

Al Jazeera a écrit en décembre à propos de ce génocide culturel : « Gaza, l’une des zones habitées les plus anciennes au monde, abrite un pastiche de personnes depuis au moins le 15ème siècle avant JC, selon les historiens.

« Les empires – y compris les anciens Égyptiens, Assyriens et Romains – se sont succédé, dominant parfois la terre des Cananéens, les ancêtres des Palestiniens, laissant derrière eux des reliques de leur propre héritage culturel. Les Grecs, les Juifs, les Perses et les Nabatéens ont également vécu le long de cette partie de la côte au fil des siècles.

« Stratégiquement située sur les rives orientales de la Méditerranée, Gaza a toujours occupé une position privilégiée sur les routes commerciales de l’Eurasie vers l’Afrique. Ses ports en faisaient un pôle régional de commerce et de culture. Depuis au moins 1 300 avant JC, la Via Maris – une route partant d’Héliopolis dans l’Égypte ancienne, traversant la côte ouest de Gaza et traversant ensuite les terres syriennes – était la principale route empruntée par les voyageurs pour se rendre à Damas.

« Le crime de cibler et de détruire des sites archéologiques devrait inciter le monde et l’UNESCO à agir pour préserver ce grand héritage civilisationnel et culturel », a déclaré le ministère du Tourisme et des Antiquités de Gaza après la destruction de la Grande Mosquée Omari de Gaza lors d’une frappe aérienne israélienne le 8 décembre. »