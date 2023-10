Israël fait du commandant du Hamas sa « cible privilégiée » alors que les troupes encerclent Gaza – alors que les terroristes craignent d’empêcher les civils de fuir

ISRAËL déclare qu’il consacre toutes ses forces à la traque du leader du Hamas, Yahya Sinwar, surnommé le nouvel Oussama Ben Laden.

Cela survient alors que l’armée israélienne affirme avoir encerclé Gaza, tandis que le Hamas empêcherait les habitants terrifiés de s’échapper de l’enclave bombardée.

Israël a fait aujourd’hui du chef du Hamas dans la bande de Gaza, Yahya Sinwar, 60 ans, sa cible numéro un, s’engageant à le retrouver partout où il se cache.

Sinwar – qui a passé 24 ans dans les prisons israéliennes – est tenu pour responsable du massacre de 1 300 Israéliens après avoir orchestré et dirigé le massacre transfrontalier du week-end dernier.

« Yahya Sinwar est le visage du mal », a déclaré le porte-parole de Tsahal, le lieutenant-colonel Richard Hecht.

« Il est le cerveau derrière tout cela, tout comme Ben Laden.

« Il a bâti sa carrière sur l’assassinat de Palestiniens lorsqu’il a compris qu’ils étaient des collaborateurs. C’est ainsi qu’il est devenu connu comme le boucher de [southern Gaza] ».

Cela survient alors que Tsahal accuse le Hamas d’« empêcher les civils qui tentent de fuir » et de les utiliser comme « boucliers humains » contre les frappes aériennes israéliennes.

Le porte-parole de Tsahal, Jonathan Conricus, a déclaré : « Si ce n’est pas là l’utilisation la plus sinistre et la plus ignoble des civils pendant la guerre, je ne sais pas ce que c’est. »

Depuis vendredi, de nombreux rapports affirment que le Hamas a qualifié le compte à rebours d’Israël de « fausse propagande » et a ordonné aux civils de rester sur place.

Ce matin, l’armée israélienne a annoncé qu’elle avait encerclé la bande de Gaza – mais ses projets de lancer une attaque « coordonnée » ont été retardés en raison du mauvais temps.

Israël a déclaré que ses dizaines de milliers de soldats et de chars massés à la frontière étaient « prêts » pour ce que l’armée a décrit comme une opération combinée majeure par voie terrestre, aérienne et maritime.

Le porte-parole de l’armée israélienne, Jonathan Conricus, a déclaré que ses forces avaient encerclé Gaza avec des troupes désormais « en formation… tout autour de la bande de Gaza, au sud, au centre et au nord ».

Cependant, de hauts responsables de Tsahal ont révélé aujourd’hui que leurs plans avaient été retardés.

L’invasion terrestre aurait déjà dû commencer mais continue d’être reportée en raison du mauvais temps empêchant la couverture aérienne, ont déclaré des sources au New York Times :

Les responsables ont également partagé des plans de bataille non classifiés qui comprenaient la capture de la ville de Gaza, l’élimination de l’intégralité de la direction du Hamas et la conduite d’une éventuelle campagne de 18 mois pour éliminer tous les terroristes restants.

L’attaque devrait être la plus importante menée par Israël depuis l’invasion du Liban en 2006 et sa première tentative de s’emparer et de conserver des terres depuis son invasion de Gaza en 2008.

Les frappes aériennes israéliennes ont continué à frapper la bande de Gaza hier soir après l’expiration de la date limite fixée pour que les citoyens puissent quitter la bande de Gaza avant l’invasion terrestre imminente d’Israël.

Au moins 2 329 Palestiniens ont été tués jusqu’à présent lors des bombardements de représailles contre la bande de Gaza densément peuplée, dont 600 enfants.

L’armée israélienne a toutefois averti les Palestiniens encore présents dans le nord de Gaza qu’ils ne cibleraient pas la route vers la sécurité entre 10h00 et 13h00 (7h00 et 10h00 GMT) aujourd’hui.

Plus de 360 ​​000 réservistes ont été appelés pour renforcer l’armée régulière israélienne forte de 130 000 hommes qui se prépare à écraser les bastions du Hamas.

Samedi soir, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a rendu visite aux troupes à la frontière de Gaza qui préparaient l’attaque.

Il a demandé : « Êtes-vous prêt pour la prochaine étape ? D’autres arrivent ! »

Vendredi, Israël a averti 1,1 million de personnes vivant dans le nord de la bande de Gaza de fuir leur maisons avant une « attaque imminente ».

Des dizaines de milliers de personnes ont fui vers le sud, selon l’ONU, qui estime qu’un million de Palestiniens sont désormais déplacés à cause des bombardements israéliens.

Des familles paniquées voyageant dans des camions, des charrettes tirées par des ânes ou à pied se sont précipitées sur les routes pour tenter de se mettre en sécurité.

Cela vient comme…

Depuis des jours, Israël bombarde Gaza avec des frappes aériennes pour se venger de l’attaque transfrontalière sans précédent du Hamas, qui a entraîné le massacre de plus de 1 300 Israéliens.

Samedi, Tsahal a annoncé avoir tué deux hauts commandants du Hamas lors de frappes aériennes et de drones.

Ils ont affirmé que Murad Abu Murad, qui dirigeait les opérations aériennes du Hamas à Gaza, et Ali Qadhi, un commandant clé qui a dirigé l’attaque transfrontalière contre Israël, avaient été assassinés.

Israël a averti aujourd’hui les civils de ne pas s’approcher de la frontière libanaise après une attaque meurtrière du groupe terroriste Hezbollah soutenu par l’Iran contre le village frontalier israélien de Shtula.

Pendant ce temps, l’ONU a averti que Gaza était en train de sombrer dans un « enfer » et qu’elle était au « bord de l’effondrement ».

Les autorités sanitaires palestiniennes ont déclaré qu’au moins 300 personnes avaient été tuées dans l’enclave au cours des dernières 24 heures, ajoutant que la plupart d’entre elles étaient des femmes et des enfants.

Un convoi de plus de 70 personnes évacuées a explosé hier, apparemment lors d’une frappe aérienne, et 12 enfants ont été tués dans l’explosion, a rapporté la BBC.

L’armée israélienne a depuis affirmé qu’un piège du Hamas en était responsable.

Israël a interrompu toutes les livraisons de nourriture, d’eau, de carburant et de médicaments vers la petite enclave depuis lundi.

Mercredi, la seule centrale électrique de Gaza est tombée en panne de carburant et a fermé ses portes, ne laissant que l’éclairage alimenté par des générateurs privés dispersés.

Et maintenant, l’ONU déclare que l’enclave est à court d’eau potable, faisant de la situation une « question de vie ou de mort ».

Des photos poignantes montraient des bébés et des enfants ensanglantés entassés dans les services hospitaliers alors que les médecins luttaient pour répondre à la demande.

Un médecin a déclaré aujourd’hui à la BBC : « nous nous sentons tellement impuissants ».

Le Dr Muhammad Ghuneim, 28 ans, a rapporté que 60 pour cent des victimes étaient des femmes, des enfants et des personnes âgées et que les hôpitaux manquaient de fournitures médicales.

« Cela signifie pas de chirurgie, pas d’oxygène pour les patients. Nous nous sentons tellement impuissants, comme si nous ne pouvions rien faire.

Au cours des dernières 24 heures, près d’un million d’habitants du nord de Gaza ont tenté de fuir pour se mettre en sécurité sous les bombardements intenses et le blocus israélien.

« Au départ, aucun couloir sûr n’était prévu pour permettre aux gens de se conformer en toute sécurité aux ordres de se déplacer vers le sud. Des centaines de personnes, dont des familles, ont dû fuir à pied », a indiqué l’ONU.

La panne totale d’électricité a amené les services essentiels de santé, d’eau et d’assainissement « au bord de l’effondrement », et a exacerbé l’insécurité alimentaire, a-t-il ajouté.

Plus de 120 civils – dont des ressortissants étrangers – sont toujours détenus dans la bande de Gaza assiégée par le Hamas, a indiqué l’armée israélienne.

Le Hamas a affirmé vendredi que 13 d’entre eux avaient été tués lors des frappes aériennes de représailles israéliennes.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, a estimé aujourd’hui qu’environ 10 otages britanniques sont détenus par le Hamas.

Il a déclaré à Sky News que les autorités israéliennes font un « travail terrible » pour identifier les otages qui ont été tués et ceux qui sont toujours portés disparus.

On pense que des milliers de militants islamistes se cachent dans des kilomètres de tunnels secrets sous Gaza – après avoir pris des otages comme bouclier et posé des pièges au-dessus.

Les terroristes et leurs alliés ont traversé la frontière israélienne lors de l’attaque surprise de la semaine dernière, surnommée le 11 septembre en Israël.

Ils ont massacré 1 300 Israéliens chez eux, dans la rue et lors d’un festival de musique avant d’entraîner 150 otages pour les absorber dans leur matrice de tunnels.

Le président israélien, Isaac Herzog, a déclaré que cette attaque était la journée la plus meurtrière pour les Juifs depuis l’Holocauste.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a juré à plusieurs reprises d’écraser le Hamas et a déclaré que chaque membre était « marqué par la mort ».

Dans un discours télévisé vendredi, il a déclaré qu’Israël « n’oubliera jamais ces actes horribles de nos ennemis ».

« Nous frappons nos ennemis avec une puissance sans précédent. Ce n’est que le début. Nous mettrons fin à cette guerre plus forts que jamais. »

