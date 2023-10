Le 28 octobre, le porte-parole de l’armée israélienne, Daniel Hagari, s’est adressé à X – la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter – avec un « message urgent » pour les habitants de la bande de Gaza. Pour leur « sécurité immédiate », a déclaré Hagari dans un message entièrement en anglais, les habitants du nord de Gaza et de la ville de Gaza ont été invités à « temporairement se relocaliser vers le sud ».

Le spectacle était grotesquement absurde pour diverses raisons, notamment le fait que l’anglais n’est la langue officielle ni d’Israël ni de la Palestine – ce qui suggère que le public visé n’était pas, en fait, la population dont la « sécurité immédiate » était censée être telle. préoccupation pour Hagari & Co.

En effet, si la sécurité était réellement une préoccupation, l’armée israélienne n’aurait pas massacré plus de 8 000 Palestiniens en trois semaines, parmi lesquels plus de 3 000 enfants. Israël n’aurait pas non plus continué à bombarder en tapis le nord et le sud de Gaza après avoir précédemment averti les Palestiniens du nord de l’enclave d’évacuer le sud.

Tout aussi critique, il n’est pas clair comment quiconque à Gaza était censé voir ce « message urgent » de Hagari étant donné la panne totale de communication qu’Israël avait orchestrée la veille, laissant le territoire sans téléphone ni service Internet. Quoi qu’il en soit, l’avertissement d’évacuation a probablement été apprécié par la partie du monde anglophone en ligne qui persiste à croire qu’Israël s’efforce vraiment de ne pas tuer de civils.

Les communications dans la bande de Gaza ont depuis été partiellement rétablies, une tournure des événements que le Wall Street Journal attribue à la pression des États-Unis sur Israël. Certes, il est éthiquement bien plus important de maintenir Internet à Gaza que, par exemple, de cesser de financer le génocide des Palestiniens par Israël.

La panne temporaire a cependant été suffisamment longue pour provoquer un sentiment d’impuissance généralisé chez de nombreuses personnes dans le monde, en particulier chez celles qui ont de la famille à Gaza. L’incertitude tortueuse a été capturée dans de nombreux messages sur les réseaux sociaux, comme celui-ci de mon ami Facebook Majed Abusalama : « Mama, Baba, Mohammed, Naya, Eliya, Asmaa et les autres sont peut-être tués ou vivants. »

Majed, un collaborateur d’Al Jazeera originaire du camp de réfugiés de Jabalia à Gaza mais résidant actuellement à Berlin, est lui-même un survivant des agressions israéliennes répétées contre Gaza, notamment lorsque son école a été touchée par des munitions illégales au phosphore blanc. Elya est sa nièce de six ans ; son autre nièce Naya n’a que deux mois, ce qui signifie qu’elle a passé près de la moitié de sa vie sous les bombes israéliennes.

Lorsque mon père est décédé d’un cancer en août de cette année, Majed m’a envoyé une note émouvante exprimant ses sincères condoléances et sa propre peur de perdre ses parents – une possibilité tout à fait constante étant donné leur lieu de résidence. Un jour, lors d’un bombardement israélien, a-t-il raconté, sa mère lui avait téléphoné depuis Gaza pour lui dire au revoir.

Maintenant, bien sûr, les lignes téléphoniques étaient coupées, et je me suis retrouvé à consulter frénétiquement la page Facebook de Majed pour voir si des nouvelles avaient réussi à percer le vide. Il avait déjà perdu de nombreux parents et amis à cause des assauts israéliens, mais sa famille immédiate avait jusqu’à présent survécu. Lorsque les communications ont été partiellement rétablies dimanche, ils étaient toujours parmi les vivants – même si de nombreux Palestiniens ne l’étaient pas.

La panne d’électricité de 36 heures s’est probablement révélée particulièrement meurtrière car elle a entravé le travail des équipes de secours, qui n’ont pas pu être contactées pour extraire les gens des décombres et intervenir autrement pour ceux qui en avaient besoin. Pendant ce temps, la coupure des communications n’a naturellement fait qu’entraver davantage les efforts des journalistes et des habitants de Gaza – qui sont déjà confrontés quotidiennement à des services téléphoniques et Internet fragiles – pour transmettre la vérité sur un génocide en cours en temps réel.

Et tandis que Gaza est actuellement de nouveau en ligne de manière précaire, l’interlude sanglant hors ligne résume sans aucun doute aussi métaphoriquement l’objectif indiciblement sinistre d’Israël : faire disparaître les Palestiniens à la fois physiquement et conceptuellement.

En fait, il n’est guère exagéré de prétendre que le fait de retirer les Palestiniens de Gaza du réseau en ligne constitue une variante moderne du phénomène séculaire des disparitions forcées, du moins en termes d’absence de responsabilisation des victimes ainsi que de effets psychologiques sur leurs familles. Tout comme les personnes disparues ne peuvent aspirer à la justice tout en étant disparues, leurs proches ne peuvent aspirer à une fin émotionnelle sans connaître leur sort et leur sort.

Comme on l’a vu à maintes reprises au fil des décennies dans des situations de disparitions forcées massives, de l’Argentine au Salvador et de l’Espagne au Sri Lanka, les membres des familles des personnes disparues sont souvent condamnés à un vide psychologique perpétuel, incapables d’entamer le processus de deuil humain nécessaire tout en rester dans l’ignorance quant à ce qui est arrivé exactement à la personne disparue.

Il y a quelques années, dans le village de Maaroub, au sud du Liban, j’ai parlé avec un homme aux cheveux argentés nommé Abed, dont le jeune frère Ahmed avait été impliqué dans l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) au Liban et avait disparu en 1983, l’année après une guerre apocalyptique. L’invasion israélienne du pays a tué des dizaines de milliers de Libanais et de Palestiniens. Selon Abed, une théorie était qu’Ahmed avait fini dans une prison israélienne, mais le manque d’informations concrètes signifiait que les membres de sa famille avaient dû passer le reste de leur existence dans un état de torture émotionnelle.

De toute évidence, la récente expérience de blackout menée par Israël à Gaza a été un acte de disparition de plus courte durée. Et pourtant, dans le contexte des 75 dernières années de nettoyage ethnique israélien et de massacres de Palestiniens, cela devrait envoyer un « message urgent » – pour emprunter les mots bien formulés de la porte-parole israélienne Hagari.

On se souvient de l’affirmation notoire de feu le Premier ministre israélien Golda Meir selon laquelle « il n’y avait pas de peuple palestinien », ce qui a certainement aidé l’histoire de boucherie d’Israël ; après tout, il est plus facile de bombarder les gens s’ils n’existent pas, n’est-ce pas ? Et peut-être encore plus s’ils sont tous hors ligne.

Mais malheureusement pour l’État d’Israël, ni le peuple palestinien ni les crimes de guerre israéliens ne disparaissent facilement – ​​et cela en soi devrait être un message urgent pour Israël.

Les opinions exprimées dans cet article appartiennent à l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la position éditoriale d’Al Jazeera.