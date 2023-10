Israël fait allusion à un changement dans son plan d’offensive terrestre à Gaza — RT World News

Les prochaines étapes de l’opération contre l’enclave palestinienne pourraient être « différentes » de ce qui est attendu, a déclaré l’armée

L’offensive terrestre israélienne largement attendue à Gaza pourrait ne pas avoir lieu, a suggéré mardi le porte-parole des Forces de défense israéliennes (FDI), le lieutenant-colonel Richard Hecht. L’armée du pays se prépare pour la prochaine phase de son opération, même si elle ne révélera pas ce que cela implique, a-t-il ajouté.

« Nous nous préparons pour les prochaines étapes de la guerre. Nous n’avons pas dit ce qu’ils seront. Hecht a déclaré aux journalistes lors d’un point de presse. « Tout le monde parle de l’offensive terrestre. Cela pourrait être quelque chose de différent. » a-t-il ajouté, sans plus de détails.

Ces remarques interviennent dans le contexte d’une escalade entre les forces israéliennes et le groupe militant Hamas basé à Gaza, qui a organisé une attaque surprise contre Israël le 7 octobre.

Les militants palestiniens ont lancé des milliers de roquettes sur le territoire israélien et ont brièvement envahi les colonies frontalières de Gaza. L’attaque initiale et les affrontements qui ont suivi entre le Hamas et l’armée israélienne ont coûté la vie à plus de 1 400 Israéliens, pour la plupart des civils, selon les autorités.

Jérusalem-Ouest a répondu par une campagne de bombardements massifs contre Gaza, entraînant plus de 2 800 morts dans l’enclave, selon le ministère de la Santé de Gaza. Israël a appelé environ 360 000 réservistes dans le cadre d’une campagne de mobilisation et a déployé des forces importantes à la frontière sud avec Gaza, notamment des chars, des véhicules blindés et des pièces d’artillerie.















Israël vante les mérites d’une éventuelle opération terrestre à Gaza depuis les premiers stades de l’escalade. L’armée a déclaré samedi dernier qu’elle était prête à « étendre l’offensive » y compris par le biais d’un « opérations terrestres approfondies ».

L’opération potentielle a suscité une inquiétude généralisée. L’Union africaine et la Ligue arabe ont toutes deux exhorté Israël à cesser les hostilités lundi, avertissant qu’une offensive terrestre dans l’enclave pourrait conduire à une « un génocide sans précédent ».

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré la semaine dernière que cette opération potentielle serait une « difficile » problème « lourde de conséquences pour toutes les parties ». L’offensive pourrait également entraîner des pertes civiles qui seraient « absolument inacceptable » il ajouta.

Les États-Unis, un allié clé d’Israël, ont également mis en garde contre le lancement d’une campagne terrestre. Le président américain Joe Biden a déclaré lundi que la suppression du « extrémistes » serait un « exigence nécessaire » garantir la sécurité de l’État juif, mais a averti qu’une occupation israélienne de Gaza serait une « grosse erreur. »

La Maison Blanche a confirmé que Biden se rendrait mercredi en Israël et en Jordanie. Le magazine allemand Der Spiegel a affirmé qu’une offensive israélienne pourrait être lancée après cette visite.