Israël fabrique un dossier en faveur du génocide | Gaza

israélien et Américain Les responsables, comme nombre de leurs partisans, ont qualifié l’incursion du Hamas de samedi de « 11 septembre israélien », établissant des parallèles entre le Hamas et al-Qaïda et entre Israël et les États-Unis.

« Si les États-Unis vivaient ce que vit Israël », a déclaré le président Joe Biden, « notre réponse serait rapide, décisive et écrasante ». La « brutalité » et « la soif de sang » du Hamas, a-t-il ajouté, « rappellent les pires déchaînements de l’EI ». Il a même répété le sensationnaliste et sans fondement affirme que les combattants du Hamas ont « violé des femmes » et « décapité des bébés ».

Les grandes capitales européennes ont renforcé la fausse analogie du 11 septembre et la notion dangereuse de « nous contre eux » en drapant leurs bâtiments les plus emblématiques de drapeaux israéliens comme pour déclarer « ils sont tous israéliens », tout comme elles ont déclaré – avec des conséquences désastreuses – que « ils sont tous Américains » après les attentats du 11 septembre à New York et à Washington, DC.

Comme un orchestre bien rodé, les puissances occidentales ont condamné les attaques « non provoquées » contre des civils et ont exprimé leur soutien inconditionnel au gouvernement fanatique israélien pour qu’il fasse tout ce qu’il faut aussi longtemps qu’il le faut pour « défendre » son peuple contre le « mal ».

Le degré d’hystérie et d’hypocrisie est aussi ahurissant qu’imprudent.

Certaines images d’Israël sont sans aucun doute horribles – mais les images d’Irak, d’Afghanistan, de Syrie, du Yémen, de Libye, etc. ne sont pas moins horribles. Deux décennies de guerres occidentales et israéliennes au Moyen-Orient ont fait non pas des milliers, mais des millions de victimes arabes et palestiniennes.

Aux yeux de l’Occident, il semble qu’Israël ait le « devoir » de défendre son peuple, mais les Palestiniens n’ont pas le droit de se protéger comme s’ils étaient le peuple d’un dieu inférieur ! Israël a apparemment aussi le droit de défendre et même d’étendre son occupation et son régime d’apartheid, mais les Palestiniens n’ont pas le droit d’exprimer leur frustration ou leur lutte pour la liberté et la justice après sept décennies de dépossession, d’oppression et de siège.

Pour le président de la Commission européenne Ursula von der Leyen« Les attaques de la Russie contre les infrastructures civiles, en particulier l’électricité, sont des crimes de guerre. Couper l’eau, l’électricité aux hommes, aux femmes, aux enfants… sont des actes de pure terreur. Mais Israël faisant de même contre les Palestiniens à Gaza est une légitime défense ! C’est l’incarnation même de l’hypocrisie et du double standard.

Soyons clairs, le Hamas est un groupe islamiste qui a régulièrement utilisé et utilise encore des méthodes controversées et peu recommandables pour faire avancer son programme. Mais comme d’autres mouvements anticoloniaux qui ont employé des méthodes douteuses, il s’agit avant tout d’un mouvement nationaliste qui a longtemps condamné Al-Qaïda et l’EIIL, et n’a jamais organisé d’attaque en dehors de la Palestine historique. Contrairement à Al-Qaïda, le Hamas a remporté la majorité au Parlement lors des dernières élections législatives de Gaza en 2006 et, après avoir survécu un coup d’État orchestré par les États-Unis – il a agi comme gouvernement de facto de la bande assiégée.

Par-dessus tout, les comparaisons hystériques entre l’opération du Hamas de samedi et le 11 septembre sont imprudentes et tout à fait dangereuses, car elles servent à justifier une guerre plus large, comme nous en avons été témoins avant l’invasion et l’occupation de l’Afghanistan et de l’Irak sous de faux prétextes. . De telles comparaisons contribuent à diaboliser les dirigeants palestiniens et à déshumaniser le peuple palestinien, ouvrant ainsi la voie à une guerre génocidaire commençant à Gaza. Certes, diaboliser d’autres dirigeants est une vilaine politique, mais déshumaniser un peuple tout entier est du racisme pur et simple.

De cette manière, cette analogie fausse et hystérique équivaut à un feu vert pour qu’Israël fasse suivre son siège illégal et ses bombardements aveugles de la bande de Gaza d’une invasion terrestre encore plus horrible qui dévasterait les plus de deux millions de Palestiniens qui y vivent.

En effet, après avoir échoué à affaiblir le Hamas avec quatre guerres et un siège de 17 ans, le gouvernement israélien semble désormais déterminé à anéantir le Hamas, tant politiquement que militairement, par une invasion et une réoccupation de Gaza.

À cette fin, il a déjà rappelé quelque 350 000 militaires réservistes et amassé 100 000 soldats ainsi que de nombreux chars sur sa frontière sud. Pendant ce temps, les tentatives visant à créer un couloir humanitaire pour acheminer les personnes de Gaza vers le Sinaï afin d’assurer leur « sécurité » et de faciliter l’invasion israélienne sont vouées à l’échec. rejeté par les dirigeants palestiniens et arabes comme rien de plus qu’un prétexte pour expulser à nouveau les Palestiniens de leur patrie.

L’invasion terrestre anticipée de Gaza, densément peuplée, sans aucune voie d’évacuation prévue pour les personnes qui y vivent, causera forcément des dizaines, voire des centaines de milliers de victimes parmi les Palestiniens au cours des semaines ou des mois de combats, surtout si, comme prévu, Israël utilise des armes lourdes. et de violents bombardements pour tenter de réduire les pertes parmi ses propres forces. En effet, l’invasion imminente de Gaza par Israël est vouée à se transformer en le conflit urbain le plus sanglant depuis la Seconde Guerre mondiale – un armageddon aux implications régionales désastreuses.

Même si Israël réussissait à réoccuper la bande de Gaza, quoique à un coût élevé, et à démanteler l’infrastructure militaire et administrative du Hamas, que se passerait-il alors ? Le remettra-t-il simplement à l’Autorité palestinienne de Ramallah après que les Israéliens aient payé le prix fort pour s’en emparer, comme ils l’ont fait dans le passé ? Va-t-il tenir la bande de Gaza de façon permanente, en fournissant de la nourriture et des services à ses habitants ? Sera-t-il capable de mettre fin à l’idée du Hamas comme mouvement de résistance contre l’occupation ?

Israël ne semble pas avoir de réponse à ces épineuses questions du « lendemain ». En effet, on ne sait pas ce qui se passera après une telle invasion et occupation génocidaire à Gaza, en Palestine ou dans la région en général.

Il y a déjà des signes que la guerre s’étend au nord et à l’est, forçant, ou plutôt permettant, à Israël d’élargir son cercle de destruction. Cela pourrait facilement conduire les États-Unis et leurs armadas navales nouvellement déployées à se retrouver entraînés dans une nouvelle guerre régionale destructrice, comme si deux décennies de guerres éternelles ne suffisaient pas.

Israël et les États-Unis ne doivent pas répéter encore et encore les mêmes erreurs, comme s’ils n’avaient rien appris de décennies de guerre, d’occupation et de souffrances humaines causées par leurs erreurs. Il est grand temps que les puissances occidentales commencent à agir comme des adultes et cessent de répéter les mensonges et les clichés démystifiés d’Israël. Ne vous y trompez pas, il n’y a pas de réponse militaire à la tragédie palestinienne, seulement une solution politique et diplomatique.