JERUSALEM (AP) – Les autorités israéliennes ont extradé lundi une femme recherchée pour 74 chefs d’accusation d’abus sexuels sur des enfants en Australie, à la suite d’une bataille juridique de six ans qui avait tendu les relations entre les deux gouvernements.

Malka Leifer, une ancienne enseignante accusée d’avoir abusé sexuellement de plusieurs anciens élèves d’une école juive de Melbourne, luttait contre l’extradition d’Israël depuis 2014. Leifer maintient son innocence et la bataille juridique de six ans entourant son extradition a tendu les relations entre Israël et l’Australie .

Les médias israéliens ont photographié Leifer à bord d’un avion à l’aéroport Ben Gourion tôt lundi, les chevilles et les poignets enchaînés. Son avocat a confirmé l’extradition.

Le site d’information en hébreu Ynet a rapporté qu’elle avait embarqué sur un vol pour Francfort, où elle serait transférée sur un autre vol à destination de l’Australie.

Son départ a été programmé pour qu’elle quitte le pays avant la fermeture de l’aéroport par Israël à minuit en raison de l’épidémie de coronavirus dans le pays.

En décembre, la Cour suprême a rejeté un dernier appel contre son extradition, et le ministre israélien de la Justice a signé l’ordre de l’envoyer en Australie.

Leifer fait face à 74 accusations d’abus sexuels sur des enfants qu’elle aurait commis alors qu’elle enseignait à Melbourne.

Alors que les accusations contre elle ont commencé à faire surface en 2008, Leifer, née en Israël, a quitté l’école et est retournée en Israël, où elle vit depuis.

Les critiques, y compris les victimes présumées de Leifer, avaient accusé les autorités israéliennes de faire traîner l’affaire depuis trop longtemps, tandis que Leifer affirmait qu’elle était mentalement inapte à subir son procès.

L’année dernière, un panel psychiatrique israélien a déterminé que Leifer mentait à propos de son état mental, déclenchant l’extradition.

Manny Waks, responsable de Voice against Child Sex Abuse, une organisation représentant les victimes de Leifer, a déclaré dans un communiqué que «c’est une journée incroyable pour la justice!

«Nous pouvons maintenant vraiment nous attendre à ce que Leifer fasse face à la justice en Australie pour les 74 chefs d’accusation auxquels elle fait face», a-t-il déclaré.