Israël expulse une militante italienne après son arrestation lors d’un raid en Cisjordanie occupée

Israël a expulsé une militante italienne vers l’Italie après que les forces de sécurité l’ont arrêtée lors d’un raid en Cisjordanie occupée, ont annoncé mardi les autorités israéliennes, l’accusant d’avoir des liens avec un groupe militant palestinien.

L’armée israélienne a arrêté Stefania Costantin lors d’une incursion avant l’aube lundi dans le camp de réfugiés de Dheisha dans la ville palestinienne de Bethléem.

Des images partagées sur les réseaux sociaux montrent un soldat israélien prenant Costantini et la renversant sur ses épaules alors qu’elle hurle. Un groupe de soldats l’a traînée hors du camp et l’a poussée dans un véhicule militaire, montrent des vidéos. forces israéliennes a tué par balle un garçon de 14 ans dans la tête lors du même raid alors qu’ils ouvraient le feu sur des Palestiniens lançant des pierres et des cocktails Molotov.

Les médias italiens ont décrit Costantini comme un défenseur des droits des Palestiniens. Le service de sécurité israélien du Shin Bet a déclaré que Costantini avait été arrêté parce qu’il était soupçonné d’appartenir et de transférer des fonds au Front populaire de libération de la Palestine. Le groupe militant, connu sous le nom de FPLP, a été impliqué dans le détournement d’avions de passagers dans les années 1960 et 1970 et a ensuite revendiqué la responsabilité d’attentats-suicides lors de la deuxième Intifada, ou soulèvement palestinien, au début des années 2000. Elle est considérée comme une organisation terroriste par les États-Unis et l’Union européenne.

Le Shin Bet a déclaré que Costantini était arrivée en Israël le 2 mai de l’année dernière avec un visa touristique et avait été convoquée pour un interrogatoire en septembre dernier au sujet de son implication présumée avec le FPLP. Costantini n’a pas signalé aux autorités “et a même poursuivi ses activités” pour le groupe militant, a indiqué l’agence de sécurité. Israël l’a expulsée lundi après-midi, a annoncé le ministère de l’Intérieur.

Le syndicat de gauche COBAS à Pise, en Italie, auquel Costantini appartient, a exprimé sa “consternation” à l’annonce de son arrestation et de son expulsion. Le syndicat s’est dit préoccupé par “la santé et la sécurité” de Costantini.

Le groupe a décrit Costantini comme un spécialiste travaillant avec des étudiants handicapés qui cherche depuis longtemps à défendre “ceux dont les droits sont bafoués”. Il y a plusieurs mois, a déclaré le groupe, Costantini a quitté sa vie en Italie et a déménagé dans un camp de réfugiés palestiniens. Il n’a fait aucune mention des allégations de l’agence de sécurité israélienne.

Le consulat italien à Jérusalem n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Les ministères des Affaires étrangères israélien et italien n’ont également fait aucun commentaire.

Mais lundi, jour de l’expulsion de Costantini, le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen a écrit sur Twitter qu’il avait eu une conversation téléphonique avec son homologue italien. La lecture de l’appel s’est concentrée sur les efforts conjoints des pays pour “lutter contre le terrorisme” et renforcer leur “coopération politique”. Il ne faisait aucune mention du cas de Costantini.

Israël a intensifié son combat ces dernières années contre les militants palestiniens et les groupes de défense des droits. L’été dernier, l’armée israélienne a perquisitionné et fermé les bureaux d’organisations palestiniennes de défense des droits de l’homme qu’elle a qualifiées de groupes terroristes en raison de leurs liens présumés avec le FPLP. Neuf pays européens ont rejeté les accusations d’Israël contre les groupes de défense des droits, citant un manque de preuves.