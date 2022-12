Israël expulse un militant palestinien vers la France malgré les objections de Paris | Nouvelles du monde

Israël a expulsé un militant palestinien né à Jérusalem vers la France, malgré les objections de Paris.

L’avocat des droits de l’homme Salah Hammouri a été accusé par Israël d’avoir des liens avec un groupe militant interdit et de planifier des attentats terroristes.

Mais ses partisans ont accusé Israël de “nettoyage ethnique” et soutiennent que son expulsion crée un dangereux précédent pour les autres Palestiniens de l’est de la ville, où la plupart ont le droit de résidence mais ne sont pas citoyens israéliens.

Cette décision crée également une possible querelle diplomatique avec la France, qui avait appelé à plusieurs reprises Israël à ne pas procéder à l’expulsion, le ministère des Affaires étrangères insistant sur le fait qu’« il doit pouvoir exercer tous ses droits et mener une vie normale à Jérusalem, sa ville de naissance et résidence ».

M. Hammouri, 37 ans, un résident de Jérusalem qui détient la nationalité française, s’est vu retirer son statut de résident le 1er décembre pour avoir été actif au sein du Front populaire de libération de la Palestine, classé par Israël et ses alliés occidentaux comme un groupe terroriste.

La ministre israélienne de l’Intérieur, Ayelet Shaked, a déclaré : “Je suis heureuse d’annoncer que justice a été rendue aujourd’hui et que le terroriste Salah Hammouri a été expulsé d’Israël”.

Le ministère de l’Intérieur a ajouté dans un communiqué : “Au cours de sa vie, il a organisé, inspiré et planifié de commettre des attentats terroristes pour lui-même et pour l’organisation contre des citoyens et des Israéliens bien connus”.

Cependant, la campagne soutenant M. Hammouri a déclaré : “Une telle décision constitue un crime de guerre au regard du droit international humanitaire de déportation forcée d’un civil des territoires occupés”.

Il a ajouté : “Le nettoyage ethnique d’Israël a dans sa ligne de mire la ville de Jérusalem, la ville natale de Salah, et son expulsion par Israël est un dangereux précédent pour tous les Palestiniens de la ville”.

M. Hammouri a déjà été détenu par Israël entre 2005 et 2011 après avoir été accusé d’avoir tenté de tuer un éminent rabbin, mais a toujours clamé son innocence.

Échange de prisonniers

M. Hammouri a ensuite été libéré lors d’un échange de prisonniers avec le groupe militant du Hamas.

Il a été récemment détenu par Israël en détention administrative sans inculpation en mars.

Son expulsion a été ordonnée à l’expiration de son ordre de détention.

La Cour suprême d’Israël avait rejeté un recours contre la décision de révoquer le statut de résident de M. Hammouri.

L’année dernière, il faisait partie des six militants des droits de l’homme dont les téléphones portables ont été découverts par des chercheurs indépendants en sécurité comme infectés par des logiciels espions fabriqués par la société israélienne NSO Group.

Israël a capturé Jérusalem-Est, qui abrite les sites religieux les plus importants de la ville, lors de la guerre de 1967 et a annexé la région.

Il considère la ville entière comme sa capitale, tandis que les Palestiniens revendiquent Jérusalem-Est comme la capitale d’un futur État.

Les droits de séjour peuvent être supprimés

Alors que les Juifs de la ville ont automatiquement droit à la citoyenneté, les Palestiniens se voient accorder le statut de résident.

Cela leur permet la liberté de mouvement, la capacité de travailler et l’accès aux services, mais ils ne sont pas autorisés à voter aux élections nationales.

Les droits de résidence peuvent être retirés s’il s’avère qu’un Palestinien vit hors de la ville pendant une période prolongée ou dans certains cas de sécurité.

Les Palestiniens peuvent demander la citoyenneté, mais peu le font, ne voulant pas être perçus comme acceptant ce qu’ils considèrent comme une occupation.

Ceux qui postulent sont confrontés à un processus long et bureaucratique.

Jessica Montell, directrice exécutive du groupe israélien de défense des droits de l’homme HaMoked qui représente M. Hammouri, a déclaré que d’autres habitants de Jérusalem avaient été accusés de rupture d’allégeance et que leur résidence avait été révoquée dans le passé, mais qu’ils ne pouvaient pas être expulsés car ils n’avaient aucune autre nationalité.

“Parce qu’il détient une deuxième nationalité, cela le rend plus vulnérable à l’expulsion”, a déclaré Mme Montell, ajoutant qu’elle s’attend à ce que des cas similaires apparaissent plus fréquemment avec une nouvelle coalition de droite qui devrait former le prochain gouvernement israélien.