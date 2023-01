Israël expulse un militant italien arrêté lors d’un raid en Cisjordanie

Des images partagées sur les réseaux sociaux montrent un soldat israélien prenant Costantini et la renversant sur ses épaules alors qu’elle hurle. Un groupe de soldats l’a traînée hors du camp et l’a poussée dans un véhicule militaire, montrent des vidéos. Les forces israéliennes ont tué par balle un garçon de 14 ans dans la tête au cours du même raid alors qu’elles ouvraient le feu sur des Palestiniens lançant des pierres et des cocktails Molotov.

Les médias italiens ont décrit Costantini comme un défenseur des droits des Palestiniens. Le service de sécurité israélien du Shin Bet a déclaré que Costantini avait été arrêté parce qu’il était soupçonné d’appartenir et de transférer des fonds au Front populaire de libération de la Palestine. Le groupe militant, connu sous le nom de FPLP, a été impliqué dans le détournement d’avions de passagers dans les années 1960 et 1970 et a ensuite revendiqué la responsabilité d’attentats-suicides lors de la deuxième Intifada, ou soulèvement palestinien, au début des années 2000. Elle est considérée comme une organisation terroriste par les États-Unis et l’Union européenne.