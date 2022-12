Israël expulse Salah Hammouri, avocat et militant palestinien français

HAIFA, Israël – Israël a révoqué la citoyenneté d’un militant palestinien et l’a expulsé vers la France dimanche pour ce qu’il a appelé une « rupture d’allégeance à l’État d’Israël ». menaçant de déclencher un combat diplomatique avec Paris et amplifiant les condamnations internationales de la politique israélienne envers les Palestiniens sous occupation.

“C’est une formidable réussite que juste avant la fin de mes fonctions, j’ai pu provoquer son expulsion, avec les outils à ma disposition, et faire avancer la lutte contre le terrorisme”, a déclaré Shaked dans un communiqué. “J’espère que le nouveau gouvernement continuera dans cette voie et expulsera les terroristes d’Israël.”

Après un processus de plusieurs années auquel la France s’est opposée à plusieurs reprises, l’expulsion intervient alors qu’Israël se prépare à assermenter le gouvernement le plus d’extrême droite de son histoire. Parmi ses membres les plus haut placés figure Itamar Ben Gvir, le chef radical du Parti du pouvoir juif, qui a promis d’expulser les citoyens « déloyaux » dans le cadre de sa plate-forme pour réaffirmer la souveraineté au milieu de l’escalade du conflit israélo-palestinien.

En 2005, Hammouri a été emprisonné et accusé d’être impliqué dans la planification d’une attaque contre le grand rabbin séfarade d’Israël, Ovadia Yosef. Il a été libéré lors d’un échange de prisonniers en 2011, au cours duquel le soldat israélien Gilad Shalit, détenu par le groupe militant Hamas, a été échangé contre plus de 1 000 prisonniers palestiniens. Israël affirme que Hammouri est actif au sein du Front populaire de libération de la Palestine, qu’il a qualifié d’organisation terroriste.

Hammouri a travaillé comme avocat de la défense pour les prisonniers palestiniens et, jusqu’à l’année dernière, était actif au sein d’Addameer, qui défend les droits des prisonniers. Avec cinq autres organisations non gouvernementales palestiniennes, le groupe a reçu une désignation terroriste et a été interdit par le ministre israélien de la Défense Benny Gantz l’année dernière, dans un geste que les chiens de garde internationaux ont décrié comme une persécution parrainée par l’État des Palestiniens qui critiquent l’occupation et le gouvernement israéliens. Hammouri faisait également partie des six militants des droits de l’homme dont les téléphones portables ont été infectés par des logiciels malveillants de la société israélienne de logiciels espions NSO.