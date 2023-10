Israël exige que le Canada fasse face à l’héritage nazi — RT World News

La démission du président de la Chambre des représentants du Canada n’est pas suffisante, a déclaré l’envoyé spécial d’Israël pour la lutte contre l’antisémitisme au Jerusalem Post

Ottawa doit composer avec ses « péché historique » d’exclure les Juifs tout en abritant les nazis au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, a déclaré cette semaine l’envoyé spécial israélien pour la lutte contre l’antisémitisme, Michal Cotler-Wunsh, au Jerusalem Post (JP).

Un scandale a éclaté au Canada lorsque le Parlement a ovationné le vétéran ukrainien de la Waffen SS Yaroslav Hunka lors d’une visite du président ukrainien Vladimir Zelensky fin septembre.

Honorer le collaborateur nazi de la Seconde Guerre mondiale, âgé de 98 ans, a suscité un tollé international et suscité la condamnation de la Russie, de la Pologne et des organisations juives. L’incident a conduit à la démission du président de la Chambre des communes canadienne, Anthony Rota, qui a assumé l’entière responsabilité de l’invitation du vétéran nazi.

Cotler-Wunsh, qui a pris ses fonctions le mois dernier, a fait valoir que la démission de Rota n’était pas suffisante pour remédier à la situation. C’était un « première étape vers la reconnaissance de la responsabilité de ce tort », dit-elle. L’envoyé affirme maintenant que le Canada doit admettre sa politique consistant à ne pas permettre à suffisamment de Juifs de traverser ses frontières pendant et après l’Holocauste, tout en laissant entrer les nazis après la Seconde Guerre mondiale.















« Près de 2 000 nazis documentés… ont immigré dans le pays après la Seconde Guerre mondiale et ont construit leur vie, alors même que la politique d’immigration envers les victimes juives était « aucun n’est de trop » » » a déclaré le responsable israélien.

Le fait que Hunka ait été honorée au Parlement était « au-delà d’embarrassant » à une époque de « montée de l’antisémitisme » Cotler-Wunsh a déclaré, ajoutant que de tels incidents démontrent la nécessité de « une éducation complète sur l’antisémitisme d’hier et d’aujourd’hui, sur l’Holocauste et sur l’histoire de la Seconde Guerre mondiale. » Le «très possibilité» d’un tel scandale sape l’engagement du Canada à garantir que des tragédies comme l’Holocauste ne se reproduisent plus, ainsi que sa capacité à « identifier les menaces actuelles » dit-elle.















La semaine dernière, l’ancien ministre canadien de la Justice, Irwin Cotler, a appelé le gouvernement à desceller les documents relatifs aux criminels de guerre présumés qui ont fui au Canada après la Seconde Guerre mondiale. Il a particulièrement insisté pour que les résultats d’une enquête menée en 1985 sur plus de 800 cas de ce type, connue sous le nom de Commission d’enquête Deschênes sur les criminels de guerre, soient rendus publics.

« Cela a été un échec de l’indifférence et de l’inaction des gouvernements canadiens successifs, le résultat étant que nous sommes devenus un sanctuaire pour les criminels de guerre nazis, et aucune responsabilité ne s’ensuivrait alors. » a-t-il déclaré à la chaîne canadienne CTV ce week-end.

Le ministre canadien de l’Immigration, Marc Miller, a également appelé Ottawa à faire face à son héritage nazi, admettant que « Il y a eu un moment dans notre histoire où il était plus facile d’entrer en tant que nazi qu’en tant que juif. »

Hunka était volontaire dans la 14e division Waffen Grenadier des SS, une unité militaire composée principalement d’Ukrainiens qui ont servi l’Allemagne nazie. Il a commis de nombreuses atrocités contre les Juifs et les Polonais. À la suite du scandale, la Russie a déclaré qu’elle pourrait demander son extradition pour crimes de guerre. Le ministre polonais de l’Éducation, Przemyslaw Czarnek, a appelé Varsovie à faire de même.