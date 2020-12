Israël n’a pas commenté le meurtre. Mais Fakhrizadeh est depuis longtemps sur l’écran radar d’Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahu ayant déclaré lors d’une conférence de presse de 2018 sur le programme nucléaire iranien: « Souvenez-vous de ce nom ». Israël accuse l’Iran de développer des armes nucléaires – une accusation que l’Iran nie.

Ces derniers mois, Israël a signé des accords établissant des relations diplomatiques avec les États arabes du Golfe des Émirats arabes unis et de Bahreïn – les premiers accords de normalisation avec les pays arabes depuis un quart de siècle.

Les accords, négociés par l’administration Trump, ont suscité une grande excitation en Israël, et des milliers de touristes israéliens se rendront aux EAU ce mois-ci pour la fête juive de Hanoukka.

Cela pourrait changer après l’avertissement de jeudi.

« À la lumière des menaces récemment entendues par des responsables iraniens et à la lumière de l’implication passée de responsables iraniens dans des attaques terroristes dans plusieurs pays, on craint que l’Iran tente d’agir de cette manière contre des cibles israéliennes » , a déclaré un communiqué publié par le Conseil de sécurité nationale du Premier ministre.

Il a également déconseillé de se rendre en Géorgie, en Azerbaïdjan, en Turquie, dans la région kurde d’Irak et en Afrique.

L’armée israélienne est bien préparée à faire face aux menaces des forces iraniennes et de leurs alliés en Syrie, au Liban et dans la bande de Gaza. Les médias israéliens affirment que le gouvernement a également amélioré la sécurité dans les ambassades du monde entier.

Mais protéger les voyageurs israéliens, qui sont visibles et dispersés dans d’innombrables hôtels, restaurants et sites touristiques, représente un autre type de défi.

« Cela va être un cauchemar, et j’espère vraiment que les deux gouvernements, les EAU et Israël, coordonneront ces Israéliens et feront tout ce qu’ils peuvent pour protéger ces Israéliens », a déclaré Yoel Guzansky, un ancien combattant antiterroriste israélien désormais senior. à l’Institut d’études sur la sécurité nationale de Tel Aviv.

« Je suis vraiment inquiet que quelque chose puisse arriver, et surtout maintenant à cause du contexte de Fakhrizadeh, parce que l’Iran cherche vraiment à se venger », at-il ajouté. Il a parlé avant que l’avis de voyage ne soit émis.

L’Autorité aéroportuaire israélienne estime qu’environ 25000 Israéliens se rendront aux Émirats arabes unis ce mois-ci, les cinq compagnies aériennes assurant désormais la liaison entre Tel Aviv et les aéroports de l’État du Golfe à Dubaï et à Abu Dhabi. Célébrités, entrepreneurs et touristes affluent déjà à Dubaï.

Maintenant que le coronavirus semble être sous contrôle aux EAU, c’est l’une des rares options de voyage sans quarantaine pour les Israéliens pendant les prochaines vacances de Hanoukka, ce qui ajoute à son attrait. À une époque où peu de gens voyagent, les visiteurs israéliens qui parlent hébreu peuvent se démarquer.

Israël a également signé cette semaine un accord touristique avec Bahreïn.

Amsalem Tours, une agence de voyage israélienne, a déclaré qu’il y avait une demande « très sérieuse » de voyages à forfait à Dubaï, mais n’a pas fourni de chiffres précis.

L’Iran et ses alliés ont dans le passé ciblé les touristes israéliens et les communautés juives. Des agents du groupe militant libanais du Hezbollah ont bombardé un bus transportant des touristes israéliens à Bourgas, en Bulgarie, en 2012, tuant six personnes et en blessant des dizaines. Cette année-là, Israël a également accusé l’Iran d’être à l’origine d’attaques contre des diplomates israéliens en Thaïlande et en Inde. L’Iran et le Hezbollah ont également bombardé l’ambassade d’Israël et le Centre communautaire juif de Buenos Aires en 1992 et 1994, faisant des dizaines de civils.

Les préoccupations concernant la sécurité des Israéliens à Dubaï ne sont pas non plus sans précédent. En 2000, un ex-colonel israélien a été kidnappé par le plénipotentiaire iranien Hezbollah et retenu captif au Liban jusqu’à sa libération lors d’un échange de prison en 2004.

Aujourd’hui, Dubaï, célèbre pour ses centres commerciaux étincelants, ses gratte-ciel ultramodernes et sa vie nocturne, est un carrefour pour les voyageurs du monde entier, y compris de nombreux pays sans relations avec Israël. L’Iran a une forte présence à Dubaï en raison de liens commerciaux historiques et actuels, et Dubaï est considérée comme une station importante pour les services de renseignement iraniens. La famille d’un membre californien d’un groupe d’opposition iranien en exil affirme avoir été kidnappé par l’Iran alors qu’il séjournait à Dubaï il y a quelques mois à peine.

Comme signe possible de problèmes de sécurité aux Emirats, les agents de voyages des pays du Moyen-Orient et d’Afrique affirment que les EAU ont temporairement cessé de délivrer de nouveaux visas à leurs citoyens. Avec des dizaines de milliers d’Iraniens travaillant ou faisant des affaires aux Émirats arabes unis, l’Iran est également l’un des pays soumis à des restrictions de visa.

Israël avait déjà mis en place une alerte voyage conseillant aux citoyens d’effectuer des voyages non essentiels aux EAU. Des conseils similaires de «menace concrète fondamentale» existent pour les visites d’autres États arabes avec lesquels Israël a des traités de paix. Mais le langage de l’avertissement de jeudi était particulièrement dur.

Les EAU, quant à eux, sont connus pour leur sécurité stricte. Abritant 3,3 millions de personnes en 2019, dont un peu plus de 3 millions d’étrangers, sont parmi les plus faibles au monde avec des statistiques publiées sur le crime majeur à Dubaï.

Avant l’arrivée des Israéliens, Dubaï a organisé en octobre un exercice très discuté d’une équipe de police SWAT prenant d’assaut une réplique de voiture de métro et a suggéré qu’une technologie de reconnaissance faciale pourrait être mise en œuvre dans les stations le long de la piste de conduite autonome. Les experts estiment déjà que les EAU ont l’une des plus fortes concentrations de caméras de surveillance par habitant au monde, un système qui ne se développe que pendant la pandémie de coronavirus.

Et malgré les tensions récentes, l’Iran peut hésiter à frapper sur le territoire émirati parce qu’il veut y préserver ses intérêts économiques. Les EAU, quant à eux, se sont donné beaucoup de mal pour dire qu’ils voulaient apaiser les tensions dans la région, malgré leurs propres soupçons sur le comportement iranien. Il a qualifié le meurtre de Fakhrizadeh de « meurtre odieux ».

Dans une interview avant la publication de l’avis de jeudi, Pavel Israelsky, co-fondateur de Salam Dubaï, a déclaré que le boom des réservations de son voyagiste israélien basé aux Émirats arabes unis était « significatif » avant les vacances de Hanoukka. Alors qu’une poignée de clients israéliens ont annulé en raison de problèmes de sécurité, il a déclaré: « Je peux dire que les EAU sont l’un des endroits les plus sûrs au monde en termes de ressources qu’ils investissent dans la sécurité. »

« Je ne pense pas que vous ayez à vous inquiéter », a déclaré Israelsky. « De nos jours, aucun endroit n’est vraiment sûr. »

Les écrivains d’Associated Press Josef Federman à Jérusalem et Jon Gambrell à Dubaï, aux Émirats arabes unis, ont rapporté.