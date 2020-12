JERUSALEM (AP) – Le gouvernement israélien a exhorté jeudi ses citoyens à éviter de se rendre dans les États du Golfe des Émirats arabes unis et de Bahreïn, invoquant des menaces d’attaques iraniennes.

L’avis aux voyageurs intervient alors que l’Iran menace d’attaquer des cibles israéliennes après l’assassinat de son principal scientifique nucléaire vendredi dernier.

L’Iran accuse Israël d’être derrière l’attaque. Israël n’a pas commenté.

Israël a signé ces derniers mois des accords établissant des relations diplomatiques avec les Émirats arabes unis et Bahreïn. Les accords, négociés par l’administration Trump, ont généré une excitation généralisée en Israël et des milliers de touristes israéliens devraient se rendre dans le Golfe ce mois-ci.

« À la lumière des menaces entendues récemment par des responsables iraniens et à la lumière de l’implication dans le passé de responsables iraniens dans des attaques terroristes dans divers pays, on craint que l’Iran tente d’agir de cette manière contre des cibles israéliennes », a déclaré un déclaration publiée par le Conseil national de sécurité du Premier ministre.

Il a également déconseillé de se rendre en Géorgie, en Azerbaïdjan, en Turquie, dans la région kurde d’Irak et en Afrique.

L’Iran et ses mandataires ont ciblé les touristes israéliens et les communautés juives dans le passé. Des agents du Hezbollah ont bombardé un bus transportant des touristes israéliens à Burgas, en Bulgarie, en 2012, tuant six personnes et en blessant des dizaines. Cette année-là, Israël a également accusé l’Iran d’être à l’origine d’attaques visant des diplomates israéliens en Thaïlande et en Inde. L’Iran et le Hezbollah ont également bombardé l’ambassade d’Israël et le centre communautaire juif de Buenos Aires en 1992 et 1994, faisant des dizaines de morts parmi les civils.

Les préoccupations pour la sécurité des Israéliens à Dubaï ne sont pas non plus sans précédent. En 2000, un ex-colonel israélien a été kidnappé par le Hezbollah par procuration iranien et retenu captif au Liban jusqu’à ce qu’il soit libéré lors d’un échange de prisonniers en 2004.