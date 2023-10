Israël exhorte la Grande-Bretagne à se tenir à nos côtés contre la « terreur maléfique » du Hamas

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

L’ambassadeur israélien au Royaume-Uni a appelé la Grande-Bretagne à se tenir aux côtés d’Israël contre la « brutalité maléfique » du Hamas, alors que le bilan des victimes de l’éruption de violence du week-end s’élève à plus de 1 000.

Rédaction d’un plaidoyer très personnel depuis le centre d’Israël pour L’indépendantl’ambassadrice Tzipi Hotovely a décrit la peur de sa fille de trois ans alors qu’elles se cachaient dans leur abri anti-aérien et a déclaré que « les cauchemars sont devenus réalité ».

Israël et Gaza ont passé la journée sous le choc des conséquences de l’attaque du Hamas samedi, le nombre de morts continuant d’augmenter et les frappes de représailles causant des dégâts.

Écrivant sur ces attaques choquantes, le plus haut diplomate a exhorté le peuple britannique : « Je vous demande de ne pas simplement continuer à parcourir vos fils d’actualité, mais d’amplifier les voix d’innombrables Israéliens innocents en partageant leur histoire.

« Aidez à révéler le visage véritablement haineux et barbare du Hamas et montrez au peuple d’Israël que vous êtes à nos côtés et que vous êtes à nos côtés et que vous défendez notre droit à nous défendre contre la brutalité maléfique. »

Son plaidoyer était le suivant :

Le bilan israélien a dépassé les 600 morts, dont plus de 370 à Gaza suite aux frappes de représailles

Israël a déclaré que le Hamas avait pris 100 personnes en otage – dont des femmes, des enfants et un survivant de l’Holocauste

Un Britannique a été confirmé mort et un autre porté disparu, présumé kidnappé et emmené à Gaza.

Les survivants d’une attaque contre une rave dans le désert israélien ont raconté L’indépendant comment ils se sont cachés dans la peur

La Pologne a déclaré qu’elle évacuait ses citoyens d’Israël, tandis que les États-Unis ont promis une nouvelle aide à leur allié.

L’appel de Mme Hotovely au soutien britannique intervient à l’occasion d’une deuxième journée de violence dévastatrice au cours de laquelle de violents affrontements armés ont eu lieu dans le sud d’Israël, le pays subissant ses jours les plus sanglants depuis des décennies.

Les médias israéliens ont rapporté qu’au moins 600 Israéliens ont été tués depuis que le Hamas a lancé son attaque choc samedi matin, et 2 048 autres ont été blessés. Les frappes aériennes de représailles lancées sur Gaza ont tué au moins 370 personnes et en ont blessé 2 200 autres, selon des responsables palestiniens.

Parmi ceux qui se trouvaient sur le chemin immédiat des militants se trouvaient des milliers de fêtards lors d’un festival de musique de transe dans le désert, interrompu samedi par des tirs de roquettes – avant que les militants ne prennent d’assaut l’événement et n’ouvrent le feu avec des fusils d’assaut et des grenades.

Les fêtards fuient la fête dans le sud d’Israël alors que les militants du Hamas arrivent (Provenant)

Des témoins oculaires et des amis ont raconté L’indépendant que les militants ont abattu et kidnappé des dizaines de personnes, alors qu’ils pourchassaient les fêtards qui tentaient de se cacher dans une zone boisée à proximité.

Une femme a déclaré qu’elle avait survécu en faisant le mort dans une voiture après que le conducteur qui tentait de l’aider à s’enfuir ait été abattu, tandis qu’une autre a déclaré à la BBC qu’elle s’était cachée sous un arbre pendant trois heures pendant que des hommes armés parcouraient la zone en tirant tous dans leur vue.

Des images poignantes montrent Noa Argamani, une femme de 25 ans, emmenée sur la moto d’un tireur palestinien alors qu’elle implorait « ne me tuez pas ». Son petit ami, qui figurait également dans les images, aurait également été pris en otage, a déclaré son frère à la Douzième chaîne israélienne.

L’ambassadeur israélien a déclaré L’indépendant que les attaques « perdureraient dans la psyché collective israélienne pendant les générations à venir », avertissant que le nombre de personnes innocentes « massacrées » par le Hamas augmenterait dans les jours à venir.

Mme Hotovely a déclaré que la vue d’Israéliens pris en otage et « ramenés de l’autre côté de la frontière » vers Gaza était « quelque chose dont je n’avais jamais été témoin de ma vie ».

Des Palestiniens fouillent sous les décombres d’une maison détruite lors des frappes israéliennes à Khan Younis (Reuters)

Elle a ajouté : « En tant qu’Israélienne et mère, mes cauchemars sont devenus réalité. Alors que je cherchais sécurité dans notre refuge, ma fille de trois ans m’a demandé hier : « Pourquoi maman ? Pourquoi veulent-ils me tuer ?

Mme Hotovely a également pointé du doigt l’Iran pour avoir financé le Hamas, affirmant que les deux pays étaient « alignés dans leur soutien au terrorisme, dans la destruction de nos valeurs démocratiques et dans notre extinction de l’existence ».

Un Britannique de 20 ans servant dans l’armée israélienne a été tué dans une attaque du Hamas, a confirmé sa famille. Nathanel Young servait dans les services de défense israéliens lorsqu’il a été tué samedi à la frontière de Gaza. Le frère de M. Young, Eliot Young, a déclaré dans un communiqué diffusé à la BBC qu’il était « aimé de tout le monde ».

Un autre citoyen britannique, le photographe Dan Darlington, a été porté disparu par sa famille. Cela survient après que Jake Marlow, 26 ans, qui fréquentait la même école londonienne que Mr Young, a été porté disparu alors qu’il assurait la sécurité lors d’un festival de musique près du kibboutz Re’im, près de la frontière avec Gaza.

Des soldats israéliens prennent position dans la ville d’Ofakim, au sud d’Israël. (PA)

L’ambassade d’Israël à Londres a confirmé la disparition de M. Marlowe, né à Londres et qui aurait déménagé en Israël il y a deux ans – mais il n’a pas été confirmé qu’il avait été kidnappé.

Dans une note vocale – dont une transcription a été vue par L’indépendant – envoyé par M. Marlowe à un ami, le jeune homme de 26 ans a déclaré : « Nous le voyons sous nos yeux, nous rassemblons les gens du parti maintenant, nous sommes sur un VTT [quad bike] et nous disons à tout le monde de foutre le camp de là.

Jake Marlowe (à droite), porté disparu en Israël, avec son ami Daniel Aboudy (Daniel Aboudy)

Les troupes israéliennes ont également échangé des tirs de roquettes et d’artillerie avec le Hezbollah au Liban, faisant craindre un conflit plus large. Le cabinet de sécurité du Premier ministre Benjamin Netanyahu a officiellement déclaré dimanche le pays en guerre, affirmant qu’il autorise formellement « des mesures militaires significatives ».

Israël a déclaré avoir frappé dimanche 800 cibles du Hamas et coupé l’électricité et d’autres approvisionnements à l’enclave assiégée – ce qui n’a pas fait grand-chose pour dissiper les craintes d’une offensive terrestre imminente.

M. Netanyahu avait d’abord promis de « parcourir chaque communauté jusqu’à ce que nous tuions tous les terroristes se trouvant sur le territoire israélien » en ordonnant l’évacuation des régions proches de la frontière – où les troupes israéliennes cherchaient à déloger les combattants du Hamas de huit endroits différents.

Moment où Israël frappe une tour de Gaza alors qu’un journaliste est en direct à l’antenne

Rishi Sunak s’est également entretenu avec M. Netanyahu dimanche après-midi, réaffirmant que le Royaume-Uni se tient aux côtés d’Israël « sans équivoque contre ces actes de terrorisme » et offre tout le soutien dont Israël a besoin.

(AFP/Getty)

Le président américain Joe Biden s’est également entretenu dimanche avec M. Netanyahu pour lui exprimer son soutien. Et le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré que Washington annoncerait une nouvelle aide à Israël après que les combattants du Hamas se sont déchaînés dans les villes israéliennes.

M. Blinken a déclaré qu’une partie de la motivation de l’attaque choc du Hamas pourrait avoir été de perturber une potentielle normalisation des relations entre Israël et l’Arabie saoudite « ainsi que d’autres pays qui pourraient être intéressés par une normalisation des relations avec Israël ».

Le secrétaire d’État a déclaré à CNN que les États-Unis s’efforçaient de vérifier les informations selon lesquelles plusieurs Américains auraient été tués ou portés disparus. Un citoyen français a été tué à la suite des attaques en Israël, a déclaré dimanche un porte-parole du ministère français des Affaires étrangères.

La Pologne a annoncé qu’elle enverrait des avions militaires pour évacuer ses citoyens d’Israël, a déclaré dimanche le président Andrzej Duda, un jour après que le Hamas a lancé une attaque surprise contre Israël.

L’UNRWA, l’agence du SNU pour les réfugiés palestiniens, a déclaré que plus de 20 000 Palestiniens avaient quitté la région frontalière de Gaza pour se diriger plus loin à l’intérieur du territoire et se réfugier dans les écoles de l’ONU.

Le Hamas a déclaré qu’il avait prévu un long combat. « Nous sommes prêts à toutes les options, y compris à une guerre totale », a déclaré à la télévision Al-Jazeera le chef adjoint de son bureau politique, Saleh al-Arouri. M. Netanyahu a préparé les habitants d’Israël à un conflit de longue durée, en déclarant : « Cette guerre prendra du temps. Ça va être difficile. »

Pendant ce temps, la ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a déclaré qu’elle s’attend à ce que la police « utilise toute la force de la loi » contre les manifestations de soutien aux militants palestiniens après la diffusion de vidéos montrant des personnes célébrant l’attaque contre Israël dans les rues de Londres.