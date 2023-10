Israël exhorte JK Rowling à aider à ramener chez lui un fan autiste de Harry Potter de la captivité du Hamas | Monde | Nouvelles

Les Israéliens appellent JK Rowling à « utiliser sa voix » pour aider un fan de Harry Potter âgé de 12 ans, kidnappé par le Hamas.

La petite fille, nommée Noya, aurait été enlevée au domicile de sa grand-mère par des terroristes du Hamas samedi dernier et on n’a plus eu de nouvelles d’elle depuis.

Elle fait partie des plus de 150 personnes innocentes qui ont été capturées à la suite de l’attaque sans précédent sur plusieurs fronts menée par le groupe.

La jeune fille de 12 ans vivait avec sa grand-mère dans sa maison du kibboutz Nir Oz lorsque le Hamas est entré par effraction. Elle aurait laissé un message vocal déchirant à sa mère disant : « Maman, j’ai peur. des gens à la maison. Aidez-moi.

À ce moment-là, sa mère se trouvait dans la maison familiale, à seulement huit kilomètres de là, cachée dans une salle de panique.