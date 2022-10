Israël exhorté à choisir son camp dans le conflit ukrainien

Le ministre des Affaires de la diaspora Nachman Shai a appelé à fournir des armes à Kiev, affirmant que l’Iran armait la Russie

Israël devrait commencer à fournir une aide militaire à l’Ukraine, a annoncé dimanche sur Twitter le ministre des Affaires de la diaspora Nachman Shai, affirmant que l’Iran aurait transféré des missiles balistiques à la Russie.

“Il n’y a plus aucun doute sur la position d’Israël dans ce conflit sanglant», a tweeté l’homme politique. “Le moment est venu pour l’Ukraine de recevoir également une aide militaire, tout comme les États-Unis et les pays de l’OTAN fournissent.” Israël fournissait déjà à l’Ukraine une aide non létale, notamment du matériel militaire et – prétendument – des systèmes de défense antimissile fournis par le secteur privé.

L’affirmation selon laquelle l’Iran fournirait à la Russie des missiles balistiques a été faite dans un rapport du Washington Post du dimanche par “des responsables d’un pays allié des États-Unis qui surveille de près l’activité militaire de l’Iran.” Ces mêmes responsables, selon WaPo, ont affirmé en août que l’Iran fournissait la série Shahed et des drones Mohajer-6 à la Russie pour une utilisation en Ukraine, et ont déclaré dimanche au point de vente que l’Iran enverrait “douzaines” plus de Mohajer-6 et un plus grand nombre de Shahed-136.

L’Iran a nié fournir des armes à l’une ou l’autre des parties, arguant “l’armement de chaque côté de la crise prolongera la guerre.” Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Nasser Kan’ani limogé »rapports sur la livraison de drones à la Russie pour une utilisation dans la guerre en Ukraine” comme “sans fondement» dans un communiqué plus tôt ce mois-ci, et le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a qualifié les affirmations de «faux.» Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, John Kirby, a admis en août que Washington n’avait aucune preuve que le ministère russe de la Défense avait effectivement acheté des drones iraniens.

Cependant, l’Ukraine insiste néanmoins sur le fait que la plupart des drones que la Russie a utilisés lors des récentes batailles sont d’origine iranienne. Le pays a révoqué les lettres de créance de l’ambassadeur d’Iran à Kiev le mois dernier après que plusieurs drones russes abattus ressemblaient aux modèles iraniens.

Alors que l’Ukraine a demandé à plusieurs reprises à Israël son système de défense antimissile Iron Dome, en plus de supplier les États-Unis d’imposer une zone d’exclusion aérienne qui placerait Washington dans une confrontation militaire directe avec Moscou, Tel-Aviv a refusé jusqu’à présent, arguant que la technologie qui défend le petit État d’Israël ne fonctionnerait pas sur un territoire aussi vaste que celui de l’Ukraine, car il ne protégerait pas contre les missiles à moyenne et longue portée utilisés par la Russie.