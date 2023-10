Israël a déclaré que frappes aériennes en cours a frappé d’autres cibles du Hamas dans la bande de Gaza vendredi, alors qu’il commençait à évacuer une ville près de sa frontière nord avec le Liban, où des échanges de tirs presque quotidiens avec l’autre groupe palestinien soutenu par l’Iran, le Hezbollah, ont alimenté la crainte de l’ouverture de nouveaux fronts près de deux semaines après le début du conflit. guerre déclenchée par l’attaque terroriste meurtrière du Hamas.

CBS News diffusera une émission spéciale d’une heure, « Guerre Israël-Hamas : Le monde à bord », le vendredi 20 octobre à 22 h HE sur CBS et sur CBS News Streaming. Téléchargez l’application CBS News sur votre téléphone portable ou votre télévision connectée pour les regarder.

L’armée israélienne a accusé le Hamas d’avoir tué environ 1 400 personnes lors de cette attaque et capturé au moins 203 otages au cours de ce carnage. L’armée a déclaré que le Hamas avait kidnappé des soldats israéliens, mais aussi des dizaines de civils, dont pas moins de 20 personnes âgées de plus de 60 ans et plus de 20 de moins de 18 ans. Une famille israélienne a partagé son chagrin avec CBS News vendredi alors qu’elle attendait désespérément un mot. sur un bébé de 10 mois parmi les captifs.

Un membre de la famille des Israéliens tués donne espoir à ses trois proches portés disparus

Un haut responsable militaire israélien a déclaré jeudi aux soldats qu’ils « verraient bientôt Gaza de l’intérieur », suggérant qu’une invasion terrestre tant attendue était toujours imminente, mais la crainte que le conflit puisse s’étendre au-delà des frontières d’Israël et que le territoire palestinien décimé ne faisait que s’étendre vendredi.

Les alliés de l’Iran et la crainte d’une guerre qui s’étend

Le Hezbollah a échangé des tirs meurtriers avec les forces israéliennes depuis plus d’une semaine, mais il s’agit jusqu’à présent de bombardements transfrontaliers relativement limités. Le puissant groupe soutenu par l’Iran est basé au Liban et dispose d’un vaste arsenal de roquettes à longue portée.

Alors que les tensions montent en flèche le long de la frontière nord, le ministère israélien de la Défense a annoncé vendredi que les quelque 20 000 habitants de la ville de Kiryat Shmona, près de la frontière libanaise, seraient évacués.

Une autre force militante dans la région, considérée par les États-Unis et Israël comme un groupe mandataire de l’Iran, est le mouvement Houthi, qui a combattu le gouvernement du Yémen soutenu par l’Occident en 2017. une guerre civile brutale depuis près d’une décennie. Jeudi, le Pentagone a déclaré qu’un destroyer de la marine américaine en mer Rouge avait abattu des missiles de croisière et des drones lancés par les Houthis, qui pourraient viser Israël.

Le porte-parole du Pentagone, le brigadier. Le général Pat Ryder a déclaré que les États-Unis étaient encore en train de finaliser leur évaluation de la direction vers laquelle se dirigeaient les trois missiles balistiques interceptés, mais que s’ils étaient destinés à Israël, ce serait la première intervention militaire directe des États-Unis pour protéger Israël de ses ennemis régionaux depuis l’intervention sans précédent du Hamas. attaque.

Un responsable américain de la défense a confirmé à CBS News qu’une base militaire américaine près de Bagdad, en Irak, avait été la cible d’une nouvelle attaque à la roquette. Les rapports faisant état de bases américaines en Irak et en Syrie ciblées par des drones se sont multipliés depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, et les milices soutenues par l’Iran dans le nord de l’Irak et de la Syrie ciblent depuis longtemps les forces américaines dans la région.

Le président Biden a averti à plusieurs reprises et clairement l’Iran et ses alliés régionaux de ne pas s’impliquer dans la guerre entre Israël et le Hamas.

Colère en Cisjordanie

En Cisjordanie occupée par Israël, affrontements entre Israéliens et Palestiniens était en augmentation depuis un an avant même l’attaque terroriste du Hamas. Les responsables palestiniens dans le territoire occupé par Israël, qui n’est pas contrôlé par le Hamas comme Gaza, affirment que plus de 70 personnes sont mortes dans des affrontements avec les forces israéliennes et des colons juifs armés depuis le 7 octobre.

Les responsables palestiniens ont déclaré qu’une rare frappe aérienne israélienne dans la région, qui aurait touché un camp de réfugiés près de la frontière entre la Cisjordanie et Israël, a tué 13 personnes vendredi, et que la colère grandissait face à cette frappe et aux bombardements en cours sur la bande de Gaza.

« C’était horrible pour tous les Palestiniens. Pas seulement pour les Palestiniens mais, je pense, pour tous ceux qui ont vu l’horreur de ce qui se passe dans la bande de Gaza », a déclaré Jamal Joumaa, un activiste palestinien qui a participé vendredi à une manifestation dans le centre de Ramallah. , a déclaré à CBS News.

La protestation s’est intensifiée alors que les Palestiniens sortaient en masse des mosquées après les prières du vendredi, nombre d’entre eux scandant leur soutien au Hamas. Des drapeaux palestiniens et du Hamas étaient visibles dans la foule de quelques centaines de personnes.

« Donnez-moi demain une solution à deux États, je l’accepterai. Mais cela est devenu impossible à cause de la politique américaine, du soutien américain à l’État colonial », a déclaré Joumaa à CBS News, faisant référence à Israël.

« Je veux que les Américains sachent d’abord qu’ils soutiennent un crime de génocide à Gaza », a-t-il déclaré, ajoutant que les dirigeants de l’Autorité palestinienne, soutenue par l’Occident et basée à Ramallah, avaient laissé tomber le peuple.

Une autre manifestante, Abeer Iyad Hassan al-Bezzary, 18 ans, a déclaré à CBS News qu’elle était en colère : « mais que pouvons-nous faire ici ? Nous prions simplement pour eux. [Gazans] pour être sûr. »

« Nous pensons que le président Biden prend parti… ceux qui ont la force, le pouvoir. Ils [Israelis] « Nous avons les armes, ils ont tout », a déclaré Ahmad Abu Dukhan à CBS News lors de la manifestation.

Frappes aériennes à Gaza et poste frontière de Rafah

L’armée israélienne a déclaré vendredi avoir frappé plus de 100 cibles du Hamas à Gaza dans la nuit, notamment des centres de commandement, des entrepôts remplis d’armes et un tunnel souterrain.

Les Palestiniens de Gaza ont signalé frappes aériennes dans le sud, où de nombreux civils ont déménagé après que l’armée israélienne leur a dit que la partie nord de cette petite enclave densément peuplée ne serait pas sûre. Les Nations Unies ont déclaré que plus d’un million de personnes ont été déplacées à l’intérieur de Gaza depuis qu’Israël a commencé à frapper la région à la suite de l’attaque du Hamas le 7 octobre.

Cependant, personne n’a pu fuir Gaza et il y a jusqu’à 600 ressortissants américains parmi les quelque 2,3 millions de personnes piégées là-bas sous le blocus israélien complet de la bande.

Ce blocus a coupé l’approvisionnement en nourriture, en énergie et en médicaments du territoire palestinien décimé, alimentant une crise humanitaire déjà monumentale au milieu des bombardements et suscitant des avertissements d’experts selon lesquels Israël pourrait répondre aux demandes du Hamas. crimes de guerre avec ses propres crimes de guerre.

Les dirigeants israéliens ont systématiquement rejeté ces avertissements, insistant sur le fait que le pays ne cible que les militants du Hamas et accusant le groupe lui-même – qui a longtemps été désigné comme organisation terroriste par les États-Unis, Israël et la plupart des pays européens – pour tous les décès survenus dans le territoire palestinien qu’il contrôle. et qu’il a utilisé comme rampe de lancement pour son attaque brutale.

Le président Biden, lors de sa visite plus tôt dans la semaine, a amené Israël à s’engager à suspendre ses frappes près du seul poste frontière entre Gaza et l’Égypte, à Rafah, pour que l’aide puisse entrer, mais on ne savait pas encore vendredi quand les portes pourraient réellement s’ouvrir.

Les équipes travaillaient à la réparation du passage de Rafah, avec une vingtaine de camions remplis d’aide humanitaire attendant du côté égyptien.

L’Égyptien Sinaï pour les droits de l’homme Le groupe a publié une vidéo de ce qu’il dit montrant des travailleurs humanitaires alignés vendredi avec des véhicules du côté égyptien du terminal de Rafah, déclarant dans un tweet qu’ils « attendaient l’ouverture du terminal dans les prochaines heures pour acheminer l’aide humanitaire à Gaza ». Se déshabiller pour la première fois depuis le début de la guerre. »

Quel est le projet d’Israël à Gaza ?

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré vendredi devant la commission des affaires étrangères et de la défense de la législature de son pays, la Knesset, que la guerre déclenchée par le Hamas avec son attaque terroriste du 7 octobre se terminerait par la destruction du groupe.

« Nous sommes en guerre, nous n’avons pas le choix. Le 7 octobre restera dans les mémoires comme le jour où a commencé la destruction du Hamas », a déclaré Gallant aux législateurs, exposant pour la première fois un vague aperçu de l’opération militaire prévue par Israël – qui Selon les dirigeants, cela pourrait prendre des mois, voire des années.

Il a déclaré que les objectifs de l’opération israélienne en trois phases comprenaient l’élimination du Hamas en tant que puissance à Gaza, avec la destruction de ses capacités militaires et gouvernementales, suivie finalement par l’établissement d’une nouvelle « réalité sécuritaire » dans le territoire palestinien.

Gallant a déclaré qu’Israël en était encore à la première des trois étapes : « une campagne militaire qui comprend actuellement des frappes, et comprendra plus tard des manœuvres, dans le but de neutraliser les terroristes et de détruire les infrastructures du Hamas », qui, selon lui, serait suivie d’une deuxième phase. concentré sur « l’élimination des poches de résistance » à Gaza.

« La troisième phase », a déclaré Gallant, « exigera le retrait de la responsabilité d’Israël dans la vie dans la bande de Gaza et l’établissement d’une nouvelle réalité de sécurité pour les citoyens d’Israël ».

Dans un interview avec 60 minutes La semaine dernière, le président Biden a déclaré qu’« Israël doit réagir. Ils doivent s’en prendre au Hamas », mais le dirigeant américain a averti qu’une occupation israélienne de Gaza serait « une grave erreur ».

Regarder : Biden rencontre les premiers intervenants israéliens et les familles des victimes des attentats terroristes

Que signifie pour Trump le plaidoyer de culpabilité de Sidney Powell ?

Joran van der Sloot a admis avoir tué Natalee Holloway, selon le juge