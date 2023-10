Israël évacue 28 communautés près de la frontière libanaise

Les Forces de défense israéliennes et le ministère israélien de la Défense ont annoncé lundi qu’ils allaient évacuer 28 communautés le long de la frontière nord avec le Liban.

Les résidents du nord d’Israël qui vivent dans une zone située jusqu’à 2 kilomètres de la frontière libanaise seront évacués vers des maisons d’hôtes financées par l’État, selon le plan approuvé par le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant. Alors que les tirs transfrontaliers entre Israël et le groupe terroriste Hezbollah soutenu par l’Iran au Liban se sont multipliés ces derniers jours, le plan visant à déplacer les Israéliens sera mis en œuvre par les chefs des municipalités locales, le ministère de l’Intérieur et l’Autorité nationale de gestion des urgences de le Ministère de la Défense.

Les 28 communautés sont : Ghajar, Dishon, Kfar Yuval, Margaliot, Metula, Avivim, Dovev, Ma’ayan Baruch, Bara’m, Manara, Yiftach, Malkia, Misgav Am, Yir’on, Dafna, Arab al-Aramshe, Shlomi. , Netu’a, Ya’ara, Shtula, Matat, Zari’t, Shomera, Betzet, Adamit, Rosh HaNikra, Hanita et Kfar Giladi.

« Israël est prêt à opérer sur deux fronts, et même plus », a déclaré le porte-parole militaire israélien, le contre-amiral Daniel Hagari, selon l’Associated Press. Hagari a déclaré que l’évacuation permettrait aux forces israéliennes d’opérer avec une plus grande latitude, selon l’Associated Press. « Si le Hezbollah commet l’erreur de nous tester, la réponse sera mortelle », a-t-il ajouté.

LE HEZBOLLAH POSE UN « RISQUE RÉEL D’ESCALATION » À LA FRONTIÈRE NORD D’ISRAÉL, AVERTIT LE CONSEILLER À LA SÉCURITÉ NATIONALE SULLIVAN

Le Hezbollah a publié une vidéo montrant des tireurs d’élite tirant des caméras sur plusieurs postes de l’armée israélienne le long de la frontière qui surveillaient les mouvements du côté libanais.

« Le Hezbollah a mené hier un certain nombre de tirs pour tenter de détourner nos efforts opérationnels du sud, ceci sous la direction et le soutien de l’Iran tout en mettant en danger l’État du Liban et ses citoyens », a écrit Hagari lundi X. « Tsahal est fortement déployé et organisé dans le nord. Nous avons accru nos forces et nous réagissons offensivement à toute activité dirigée contre nous de manière déterminée. »

Dans la ville portuaire de Haïfa, au nord d’Israël, le gouvernement américain a commencé à évacuer quelque 2 500 citoyens américains par bateau vers Chypre. Les compagnies aériennes commerciales ont pratiquement cessé de desservir l’aéroport international Ben Gourion d’Israël, ce qui rend extrêmement difficile la sortie du pays.

Le secrétaire d’État Antony Blinken est retourné en Israël pour la deuxième fois en moins d’une semaine après une tournée dans six pays arabes visant à empêcher les combats de déclencher un conflit plus large. Le président Biden envisage également un voyage en Israël, même si aucun plan n’a été finalisé, selon des sources de l’AP.

Israël accuse l’Iran d’avoir ordonné des attaques du Hezbollah le long de la frontière nord avec le Liban

Pendant ce temps, les forces israéliennes, soutenues par un déploiement croissant de navires de guerre américains dans la région et par le rappel de quelque 360 ​​000 réservistes, se sont positionnées le long de la frontière de Gaza et se sont entraînées dans le cadre de ce qu’Israël a qualifié de vaste campagne visant à démanteler le groupe militant du Hamas. Israël a déclaré avoir déjà frappé des dizaines de cibles militaires, notamment des centres de commandement et des lance-roquettes, et tué des commandants du Hamas.

Lors d’une conférence de presse à Téhéran lundi, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, a déclaré que le Hamas était potentiellement prêt à libérer les près de 200 otages qu’il détient si Israël arrête sa campagne de frappes aériennes sur la bande de Gaza. Le groupe terroriste n’a pas reconnu avoir fait une telle offre.

« La résistance nous a dit qu’elle n’avait aucun problème à continuer de résister », a déclaré Kanaani, faisant référence au Hamas. « Ils ont déclaré que la résistance avait la capacité militaire de continuer à résister sur le terrain pendant longtemps. »

L’Associated Press a contribué à ce rapport.