Israël étend son offensive sur Rafah face à la pression internationale sur la guerre à Gaza

L’armée israélienne a déclaré jeudi qu’elle opérait dans les régions du Brésil et de Shaboura à Rafah – à peu près à mi-chemin entre la frontière avec Israël au sud-est et la côte méditerranéenne au nord-ouest – pour mener ce qu’elle appelle une opération limitée contre les bataillons du Hamas dans le ville.

L’offensive contre Rafah, qui retenait autrefois plus d’un million de Palestiniens forcés de quitter d’autres parties de Gaza, pourrait être un test crucial pour les relations d’Israël avec les États-Unis, son allié le plus important et l’un des plus solides.

Le président Biden et ses collaborateurs ont critiqué la conduite brutale par Israël d’une guerre qui, selon eux, aurait pu être menée avec moins de morts et de destructions, et ont dit à Israël de ne pas organiser une invasion majeure de Rafah sans y protéger les civils.